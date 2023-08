Actualmente las personas públicas tienen tanto miedo de meter la pata y que se rían de ellos, que jamás se muestran como son realmente, teniendo mucho cuidado de medir sus palabras. Y es que exhibirte en un mundo globalizado tiene sus riesgos, por eso Sócrates nos dijo un aforismo que me encanta: "vive oculto". Elegir estar en primer plano tiene un coste que dudo que compense, supongo que por ese motivo no estoy en ninguna red social. Además, el mayor problema no es que nos roben datos, es que nos roban tiempo que podíamos dedicar a cosas mucho más útiles.

Si no dominas un tema, decir "no sé", no sólo es liberador, sino también prudente. Como escribió Cervantes en el Quijote, "no huye el que se retira". Leyendo comentarios, te das cuenta que somos un país de cuñados, que nos atrevemos a decirle a una profesional: "amiga mía, ésto está mal, no tienes ni idea". ¿Éramos igual de imbéciles antes de las redes sociales? Si, pero no teníamos forma de hacérselo saber a tanta gente. En vez de discutir con los expertos, dejemos trabajar a los que saben. Tener un piano no te convierte en pianista.

El historiador Carlo Cipolla explicó, en un breve ensayo llamado "Las leyes fundamentales de la estupidez humana", que un estúpido es alguien que causa daño a otras personas sin obtener a cambio un provecho para sí, e incluso consiguiendo un perjuicio. Cuando hablamos de un estúpido, describimos su comportamiento disfuncional, pero no le insultamos. Amigo lector, como no se ha creado aún la vacuna contra la estupidez, cuando vayas a escribir, en una red social o donde sea, recuerda lo que decía mi profesora de Lengua en los Jesuitas de Alicante: "Ten cuidado con lo que escribes, porque quedará plasmado para siempre".

Hay gente que fabrica un perfil falso para insultar cobardemente, porque necesitan liberar tensión. Sería interesante un programa de televisión que buscara a estas personas y les hicieran leer en público los textos que escribieron ocultando su nombre. Y más vale que la liberen allí que en el mundo real. Porque, curiosamente, aquí sí que son encantadores, como los que van al fútbol. Braman contra el árbitro y los jugadores, pero, a la salida, son individuos tranquilos y educados.¿Mi teoría? El fútbol y la política sirven para que la gente se eche pestes unos a los otros en las redes, blasfemias que nadie lanzaría en persona, porque tenemos que convivir. En ocasiones vemos gente discutiendo en internet tan alejada de su interlocutor como Putin, cuando se reunió con Manolito Macron en esa pedazo de mesa fabricada en Valencia.

Algunos dicen no estar radicalizados, salvo en el fútbol o en la política. Amigo mío, al final, te permitirás serlo en ésto, en lo otro, en aquello. Como quien toma chocolate los domingos, pero luego va sumando otros días. Acabas zampándote dos tabletas diariamente, y te quejarás amargamente porque estás tan gordo que, si te pillara una tribu de caníbales, tendrían carrillada para catorce años. Por cierto, Oscar Wilde, en "El retrato de Dorian Gray", escribió que la única manera de librarse de una tentación es ceder ante ella, pero yo debo expresar mi admiración a los que son capaces de comer únicamente un cuadradito de la tableta de chocolate.

Cuando estás en la cola del supermercado te comportas de una manera racional. A nadie se le ocurre pegar codazos, despotricar contra el personal y ponerse el primero. Sin embargo, en una red social, ¿por qué no haces lo mismo? ¡Ahhhhh, que no te ven! Amigo mío, tus padres, hijos, hermanos, ¿saben que eres un camorrista en las redes sociales? ¿Piensas que estarían orgullosos de ti? Y es que es mucho más fácil criticar, que crear y escribir textos que creen impacto. Hay personas muy sobraditas que dicen que su opinión es la que hay que acatar, aunque no tenga sustento. Fill meu, tu opinión tiene un valor dependiendo del razonamiento que hagas, lo otro es charlatanería, que probablemente sea lo que yo hago.

A los nacidos cuando gobernaba el pequeño dictador, que hemos crecido sin youtubers, instagramers, influencers, nos gustan más los bares con los amigos como red social que un ordenador. Como cantaba Gabinete Caligari: "que lugares tan gratos para conversar". Acabaré aconsejándote, amigo lector, que, si quieres evadirte de los problemas mundanos, no hace falta una experiencia virtual en el metaverso, ni entrar en foros de internet. Pillándote un buen libro, lo tienes solucionado. Debe ser de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia, no te arregla los problemas, pero es una buena vía de escape.