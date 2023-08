Recuerdo mucho el complejo de mi madre por no haber estudiado. Sus padres no le dejaron. Nacida en 1935, bordaba y tocaba el piano, lo que se llevaba en la época. Pero ella sentía una envidia terrible por aquellas mujeres que pudieron disfrutar de la independencia económica. Me lo recordaba en nuestras conversaciones diarias de los últimos quince años, hasta que falleció a los 85. Ella siempre sostuvo que a las pocas compañeras que estudiaron en su generación se les notaba enseguida, apenas abrían la boca. Tenían un léxico más rico. Dominaban la lengua, ese gran tesoro. En ese sentido, a pesar de que jamás cometió una falta de ortografía y se sacó el Graduado en Nocturno a los 45 años con Sobresaliente, se fue de este mundo con esta espina clavada.

Cuánto la evoqué hacia finales de mayo en sendas visitas a los campus de la UA y de la UMH. A ambos me trasladé, como siempre, en transporte público. En el bus 24 había un grupo de chicas a la que era imposible no escuchar que con un vocabulario muy reducido, salpicado de abundantes tacos, hablaban de sus batallitas con sus ligues, dando un buen repaso a sus redes sociales. En el tren de cercanías a Elche me ocurrió exactamente lo mismo. El grupo estaba a varios asientos de distancia, por lo que no pude distinguir si se trataba de adolescentes. De hecho, pensaba que no se apearían en la Universidad. Pero cuál fue mi sorpresa cuando al llegar a mi destino descubrí que tanto las chillonas del bus 24 como las del tren se dirigieron a sendos campus. Ya no hay distingos entre quién estudia y quién no. ¡Cómo llegan de los institutos!