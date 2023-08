La existencia de normas en una sociedad vino dada históricamente por la necesidad de fijar una serie de parámetros que regulen la vida en sociedad y para que los ciudadanos no pudieran llevar a cabo conductas que fueran atentatorias para los demás y que les causaran daños y perjuicios. Y es que hay muchos ciudadanos que olvidan que “su libertad” termina donde su forma de ejercerla es ofensiva y perjudicial para el resto de personas.

Decía Sófocles al respecto que “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo.” Porque la gente debe ser consciente que no es posible una permisividad de que todos pueden hacer lo que les apetezca sin reflexionar acerca de si esa conducta puede afectar o perjudicar a los demás.

¿Y de dónde surgen las reglas? Decía Leonardo Da Vinci que: ““El buen juicio nace de la buena inteligencia y la buena inteligencia deriva de la razón, sacada de las buenas reglas; y las buenas reglas son hijas de la buena experiencia: madre común de todas las ciencias y las artes.” Por eso es importante que tengamos, también, buenas personas que sean capaces de hacer buenas normas.

Hay una regla fundamental en la necesidad de poner normas para evitar que las personas tengan conductas que sean dañinas para los demás, y a la que también se refería Charles Dickens, aunque referido al mundo de los negocios, y es la relativa a que para entender lo que le molesta a los ciudadanos que algunas personas incumplan las normas es que a los incumplidores les hagan lo que ellos hacen para valorar cómo molesta que se incumplan las normas, porque solo si se padece en la piel de uno mismo se podrá dar cuenta una persona de lo que molesta que se incumplan las reglas impuestas, y no por el deseo de normar, sino por la necesidad de hacerlo para conseguir que la gente se comporte adecuadamente. ¿Y qué es adecuadamente? Pues aquello que no molesta a los demás, y lo que es un proceder prudente y ajustado pensando en si mi conducta le puede ofender o perjudicar a otros, porque si la respuesta es positiva es que esa persona lo está haciendo mal y que existirá, a buen seguro, una norma que diga que lo que hace no se puede llevar a cabo, porqué está perjudicando a otros y si eso es así deberá cambiar su conducta y modo de proceder.

Pero es que, además, la norma debe fijar una consecuencia sancionadora, porque si existe el reflejo y constancia de lo que está mal y no se puede llevar a cabo, desgraciadamente, debe haber una consecuencia a modo de pena, multa o fijación de algo punitivo que afecte personalmente al incumplidor, porque en muchos es el miedo a la sanción lo que le hace reflexionar sobre llevar a cabo conductas prohibidas, y lo que es peor es que a algunos hasta ni eso, ya que incluso con sanciones reflejadas en la norma siguen incumpliendo, lo que es altamente preocupante.

Henry Kissinger decía que “Para que una norma universal perdure tiene que traducir la fuerza en obligación.” Y, además, fijar lo que ocurrirá si esa obligación no se cumple debemos añadir.

Algunos hoy en día hasta piensan que lo mejor sería una sociedad sin reglas. Pero eso no es más que una utopía sin sentido. ¿Nos imaginamos que ahora mismo desaparecieran todas las reglas que existen, todos los códigos que marcan normas reguladoras, todas las disposiciones legales que fijan prohibiciones y sus sanciones? Nos bastaría un solo día para darnos cuenta del desastre universal que ello provocaría, porque si hoy en día viviendo con reglas que todos conocen vemos lo que está pasando en la sociedad (y no hace falta citar el largo listado que existe de incumplimientos) no podemos imaginarnos lo que ocurriría sin ellas. Por ello, el recurso fácil y no reflexivo de que las reglas es mejor meterlas en un cajón no se acomoda a una sociedad que debe vivir con ellas, porque la preocupante situación de incivismo, y de falta de respeto y educación que existe en la sociedad por muchas personas hace evidente que las reglas son más necesarias que nunca, y, también, tener personas que las sepan fijar y establecer con cordura y corrección, porque esto último es también importante para legitimar la exigencia del cumplimiento de la norma.

En cualquier caso, una vez aprobada e impuesta la norma debe cumplirse, con independencia de que, más tarde, se pueda abrir el debate de su modificación o cambio en alguno de sus términos. Pero cuando la regla existe es de obligado cumplimiento, ya que lo anterior pertenece a otro estadio de discusión posterior acerca de su cambio si se detecta el error en su redacción o alcance. Pero, mientras tanto, las normas hay que cumplirlas todas. Nos gusten o no.