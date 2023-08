La prostitución es el oficio más antiguo del mundo, que se ha dado en todas las civilizaciones. Da igual que vivas en un país capitalista o comunista, estos servicios sexuales siempre han existido y existirán. He leído que en nuestro país hay de 300.000 a 400.000 mujeres trabajando en este submundo, y somos el país de Europa con más demanda de sexo. Según la ONU, el 38% de los españolitos ha intercambiado dinero por sexo. En este diario leí que, tras el tráfico de drogas y armas, es el tercer negocio que más dinero mueve.

Tengamos claro que siempre habrá solitarios poco agraciados que no encuentren "pareja de baile", en Tinder o en el bar de la esquina. Y no podemos exigirle a nadie que tenga la vida sexual de un monje de clausura benedictino. Lo más preocupante, y a quien hay que proteger, son a las personas, normalmente, mujeres, que se dedican a este oficio. Quien quiera voluntariamente dedicarse a la prostitución tiene que tener libertad para hacerlo y garantías. Estar en la calle expuesta a mil peligros, exhibiéndose como ganado, no puede ni debe ser admisible, por no hablar de la mala imagen de la ciudad.

Si la legalizamos, haciéndola visible, evitaríamos a las mafias que manejan este tema, y, al mismo tiempo, protegeríamos a los clientes, eliminando la propagación de enfermedades como la gonorrea, virus VIH, sífilis, y la viruela del mono que tan de moda estuvo hace un tiempo. Amiga prostituta, bien actúes como autónoma o de alta por cuenta ajena en un club, cada seis meses deberías de pasar controles sanitarios, ya que, al pagar tu cotización a la Seguridad Social, tendrías derecho a que te viera un médico, que acreditaría que estás sana, y, por tanto, no vas a contagiar una enfermedad a los clientes que te visiten. Además, tendrías asesoría psicológica, porque supongo que tener sexo con muchos hombres diariamente puede provocarte un desequilibrio que te lleve a consumir drogas para evadirte.

Vivimos en un mundo donde hay reglas, pero también clandestinidad y situaciones irregulares. ¿Cuántas fábricas ilegales de calzado hay en la provincia? ¿Cuántas personas trabajan en negro y sin contrato? Así pues, la legalidad no es la panacea a todo este problema, pero es mucho mejor a que caigan en una red de trata de blancas, que viene a ser la esclavitud del siglo XXI. Yo endurecería las penas para los mafiosos, porque estoy harto de leer en las noticias que la policía ha desarticulado un entramado de explotación sexual de mujeres que les obligaba a ejercer la prostitución bajo amenaza de palizas, obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día, y si ese día no tenían tiempo de comer, pues no comían. Vi hace meses en INFORMACIÓN una crónica según la cual un miembro de una red violó a una de las prostitutas, y su condena fue rebajada posteriormente gracias a la "brillante" ley de libertad sexual.

¿Quién acudiría a un mercado clandestino, cuando lo tiene legal a la vuelta de la esquina? Pudiendo escoger, la mayoría irán con una chica que no lo está haciendo obligada, y, además, tiene controles sanitarios. En Nevada, o Países Bajos, es legal. Tengo claro que habrá un mercado clandestino, con tarifas infinitamente más económicas, en antros lúgubres y sucios. No creo que los inconvenientes se puedan erradicar nunca, pero legalizándola, podríamos mitigarlos. Y, dentro de los clubs, entiendo que los habría low cost y de lujo, como los restaurantes, pero todos con revisiones sanitarias obligatorias, y donde el cliente tendría que identificarse, para prevenir que un trastornado mental les hiciera daño y pudiera irse luego de rositas.

Muchos de vosotros diréis que nadie querría este trabajo. Pero, si lo hacemos legal, ya permitimos a la mujer tomar su propia decisión. Probablemente habrá chicas guapísimas sin estudios, que prefieran dedicarse a esto a trabajar ocho horas en un supermercado por el salario mínimo, o, peor aún, estar en el paro.

Abolirla, según mi humilde opinión, no es una solución realista, ya que emergerá por todos lados de manera clandestina. Tampoco son legales las drogas, y no por ello han dejado de usarse. Y es que la prostitución no es ningún problema siempre que sea voluntaria. Me gustaría vivir en un planeta donde las personas no tuvieran que hacer trabajos denigrantes que no deseen realizar por dinero. Como dijo la teórica marxista Rosa Luxemburg: "un mundo donde fuéramos socialmente iguales, humanamente diferentes, y totalmente libres". "Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único", cantaba John Lennon.