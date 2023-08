A medida que se aproximaba el 23 de julio, fecha de las pasadas elecciones generales, la ciudadanía de este país veía con asombro como el Partido Popular iba transaccionando parcelas de poder autonómico y local con Vox, no solo en asuntos ideológicamente banales sino también en cuestiones de extrema sensibilidad, como la violencia de género, el cambio climático o los derechos de los inmigrantes.

Mientras sucedía aquel proceso ante el estupor de muchas personas, no solo de la izquierda más inflamada sino también y sobre todo del amplio margen central de la moderación, debió irse produciendo una pérdida gradual del apoyo social a la derecha. Las advertencias del PP sobre el «voto útil» produjeron seguramente un cierto trasvase desde Vox al Partido Popular… pero este estaba experimentando al mismo tiempo una deserción relevante de sus simpatizantes más templados, de quienes habían recalado en la formación conservadora desde Ciudadanos, de los que se sintieron más heridos por las claudicaciones del PP en materia de derechos fundamentales... Ello explica siquiera en parte el fracaso rotundo de las encuestas privadas, que no fueron capaces de advertir que además de una gran movilización de la izquierda había una seria desmovilización de la derecha debida al rechazo a las posiciones involucionistas.

Así las cosas, la sesión de apertura de las Cortes, el pasado jueves, puso de manifiesto con naturalidad un apiñamiento de todas las fuerzas progresistas frente al torvo malhumor de una derecha que había sido rechazada por todos los actores, y que finalmente quemó las naves dividiendo su voto. Parece evidente que no es posible gobernar con la hostilidad explícita de todas las minorías nacionalistas en un país como España, una de cuyas características es la pluralidad identitaria. Y por añadidura, ese día el PP decidió cortar amarras con Vox, lo que hizo más visible la escueta soledad del PP, que apenas cosechaba 139 votos para la candidatura de Gamarra frente a los 178 -dos por encima de la mayoría absoluta- de Armengol, elegida en primera vuelta. Aquel desastre, muy evidente en los rostros sombríos de sus protagonistas, coincidía en el tiempo con la noticia de que en Aragón, una de las comunidades en que gobiernan PP y Vox, acababan de ser suprimidas las consejerías de Cambio Climático e Igualdad. Feijóo y Gamarra debieron sentir el peso cuasi material de la censura que estaban recibiendo de parte del resto de la comunidad política: no es legítimo pactar con quienes quieren socavar la democracia, retrotraerla a un estadio primitivo, vincularla a los ancestros franquistas del régimen actual.

En definitiva, la derecha está en una encrucijada de difícil salida. El PP experimenta las consecuencias de su condescendencia hacia Vox, y esta alianza indecorosa ha ahuyentado a muchos demócratas conservadores, en modo alguno dispuestos a servir de sustento a un populismo oportunista y desacreditado. Y esta situación abre un perverso círculo vicioso: el PP en soledad está hoy por hoy condenado a ser una inoperante minoría. Y su abrazo a Vox, que tampoco le da la envergadura necesaria, tiende a seguir empequeñeciéndolo aunque arranque algunos votos de la formación de Abascal.

Es posible que la decisión de romper con Vox adoptada a ultimísima hora antes de la sesión del jueves fuera mas instintiva que meditada pero en cualquier caso supone la renuncia de Feijóo a intentar siquiera la investidura. Aunque los números no le daban, era comprensible que, con vistas al futuro, el actual presiente del PP quisiese exponer un programa sobre el que refundarse a sí mismo. Pero en las actuales condiciones, no tiene sentido el experimento. Así las cosas, y después que jóvenes correligionarios de Feijóo hayan criticado la fantasía de una investidura posible de su candidato, no está claro el futuro del sucesor de Casado.

La investidura de Sánchez es probable pero no es prudente darla por descontada. Y si se produce, el PP tendrá que tomar rotundas decisiones porque en tanto sigan existiendo una extrema derecha y una derecha complaciente con ella la alternancia política será muy difícil en este país. Y este bloqueo solo tiene un remedio: la derecha democrática debe quedarse junto a los otros demócratas al otro lado del cordón sanitario que aísla al neofascismo.