En las últimas PASO, el candidato Milei dio el “batacazo”, nadie imaginaba (creo que ni el propio Milei) un resultado de tal magnitud, el país se pintó de violeta incluso en localidades en donde no había representantes del triunfador. Nuevamente “fallaron” los pronósticos. El pueblo fue nuevamente subestimado por algunos políticos que pensaban que ya estaba todo dicho, que esto era un simple trámite, y el pueblo demostró un pensamiento distinto. Cada uno podrá darle la interpretación que quiera darle, pero no es el motivo que me ocupa en este escrito. Lo que realmente nos debería preocupar, son las reacciones que tienen algunos funcionarios que vuelven a manifestar la posibilidad de “ríos de sangre”… “hay que estar preparados”….. “armemos la resistencia” …. “salgamos a la calle”. Pero a ver ¿preparados para qué? ¿resistencia a qué? Están dando por descontado que todo lo que viene va a salir mal, sin siquiera saber quién será el nuevo presidente, sin siquiera darle un tiempo para desarrollar sus ideas de gobierno.

Javier Milei: el ideario político de un ultrarerechista pop Me pregunto el gobierno actual ¿aún no tuvo tiempo de “desarrollar” su plan de gobierno? Recordemos que de los últimos 20 años 16 fueron del mismo color político y si nos remontamos a los famosos 40 años de democracia se da un número más aterrador. Pero….como también siempre sucede cuando un peronista “falla” (léase Menem) “ese” no era peronista. Seguramente estamos a punto de atravesar lo mismo con el kirchnerismo, estamos a punto del “operativo el último que apague la luz” en donde, luego del resultado de las PASO un sinnúmero de dirigentes se alejarán del partido…la historia siempre se repite. En un tiempo dirán “Cristina no era peronista” siempre fue kirchnerista. Pero qué pasará si se consolida la tendencia Milei, o crece Patricia….. “saldremos a las calles”, o sea, son ellos o el abismo! La democracia tiene como fundamento el respeto a la voluntad del pueblo que se expresa en las urnas, si ganó tu idea te felicito, si perdió ponete a trabajar para mejorar tu propuesta, pero para la próxima elección, no cuando a vos se te de la gana. ¿Cuántos años necesitan todos los gobiernos que “empezaron como peronistas” para cambiar el país? ¿Mejoró la condición de los más desposeídos? ¿Mejoró la situación de los jubilados? ¿de la educación…de la economía? En mi humilde opinión, estamos peor y no se ve un horizonte (con este gobierno) en donde se pueda mejorar. No me sentí identificado en estas PASO por ningún candidato, pero entiendo que si la mayoría (que se puede equivocar o no) eligió un sistema de gobierno diferente, sea el que sea, uno debe respetar esa opinión mayoritaria. Quienes no acompañan esa postura deberán analizar porque el país, en su conjunto, busca ese nuevo camino. Hay un hartazgo general por una gran mayoría de políticos, los ciudadanos de a pie, vemos, ya no con resignación que realmente las caras de los que tienen puestos dirigenciales son las misma en estos últimos 40 años y ninguno, desgraciadamente, mejoró nada. Si como ciudadano, en el desarrollo del nuevo gobierno, estoy totalmente en desacuerdo trataré de expresar mi pensamiento para cambiar esa situación, la otra opción es buscar un partido político que me represente y trabajar para “las próximas elecciones” para tratar de buscar un rumbo distinto pero solo cuando sea el tiempo de una próxima renovación. No queremos ríos de sangre, ni queremos protestas diarias, ni piquetes permanentes, ni sindicalistas patoteros, ni resistencia armada, simplemente queremos que el gobierno elegido tenga su “oportunidad” para cambiar las cosas.