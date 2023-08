Aquestes declaracions, valentes i profètiques, del bisbe de Bilbao, Joseba Segura, contrasten, amb les afirmacions de molts bisbes que a les passades eleccions del 23 de juliol semblaven fer campanya per al PP o per a VOX.

Davant la pregunta de la periodista Maite Martínez, (elEconomista, 20 de juliol de 2023), sobre si el bisbe de Bilbao es considerava liberal o conservador, aquest pastor de l’Església deia que “en la dimensió social, en la que escoltes plantejaments com les condicions de treball, el salari dels jóvens, l’habitatge......un se n’adona que no pot ser cristià i alhora ser conservador, perquè el cristianisme t’obliga a prendre’t seriosament la situació de les persones que no tenen la sort que hi tens tu”.

El bisbe Joseba Segura afirmava també en aquesta entrevista, que en l’actualitat “les diferències econòmiques s’estan engrandint de forma preocupant” i per això “cada volta hi ha més distància entre un grup de privilegiats, que són aquells que tenen més, i la majoria de la gent, els que hi tenen poc”. I és que, com deia el bisbe Joseba, “les millores del PIB no es tradueixen en un repartiment més just”. D’aquí que el bisbe de Bilbao afirmra que “un no pot ser conservador davant determinades condicions de treball, salari i habitatge” que pateixen moltes persones, especialment jóvens, que amb un jornal precari els és molt difícil tindre un habitatge propi. I és que degut a la pèrdua del poder adquisitiu i la pujada de preus de l’habitatge, “només el 15,9% dels jóvens espanyols, (la meitat que la mitjana de la UE), poden emancipar-se”. Per això, “l’edat mitjana d’un jove que pot deixar la casa dels pares, per primera vegada supera els 30 anys” (El País, 11 d’agost de 2023). Així els joves valencians han de dedicar el 70% del seu sou per poder llogar un pis (Levante, 12 d’agost de 2023).

Quan molts bisbes centren les seues declaracions denunciant l’avortament, el divorci i les qüestions relacionades amb l’ensenyament de la religió a les escoles, el bisbe Joseba denunciava en aquesta entrevista la injustícia social, defensant la dignitat de les persones més vulnerables, com Jesús de Natzaret, que va denunciar l’opressió dels poderosos i defensà els més dèbils de la societat d’aquell moment, mostrant-nos que Déu és el Déu dels oprimits i no el Déu dels opressors.

Com el papa Francesc, atacat feroçment pel lobby conservador perquè el setembre de 2013 digué que ell “no havia estat mai de dretes”, també ara el bisbe de Bilbao, fidel a l’Evangeli, ha afirmat que un deixeble de Jesús de Natzaret, si està atent i preocupat per la situació social dels més desafavorits, “se n’adona que no pot ser cristià i conservador”.

Però encara m’agradaria recordar una entrevista que el periodista Paco Cerdà (Levante, 27 de febrer de 2014) li va fer a l’aleshores arquebisbe de Tànger, Santiago Agrelo. Aquest franciscà, actualment arquebisbe emèrit de Tànger, contraposava el món de la fe al món dels interessos, denunciant la manera com els rics legislen els drets dels pobres.

A la pregunta de Paco Cerdà sobre la sintonia de molts bisbes espanyols amb el PP, l’arquebisbe Agrelo deia: “L’Evangeli no és de dretes. Déu és d’esquerres”. I l’arquebisbe Agrelo continuava així: “Déu seria de dretes si es preocupara de Déu. Però és d’esquerres perquè es preocupa de tu i de mi”.

Però la realitat és que molts bisbes espanyols continuen tenint una gran sintonia amb el PP i amb VOX. I això és més que preocupant. D’ací que el religiós marianista, Daniel Pajuelo, digué fa dos anys: “El que més em preocupa és la contínua identificació de la dreta amb l’Església catòlica. Una injustícia més a l’Església” (Religión Digital, 2 de desembre de 2020).

De segur que per les seues declaracions, el bisbe Joseba rebrà els atacs de la caverna mediàtica, política i potser fins i tot, eclesiàstica. Però amb les seues paraules, tan evangèliques, aquest pastor basc se’ns mostra fidel a l’Evangeli i a l’opció preferencial pels pobres.