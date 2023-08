EL PROYECTO VÍBORA III PARA AGOSTO DE 2024

El 4 de agosto de 2023 se ha recordado en Elche el 126º aniversario del hallazgo del busto de la Dama de Elche (S. V-IV a. C.), obra maestra del arte ibérico. También por estos días, primeras semanas de agosto, se ha cumplido el 32º aniversario del Proyecto Víbora (1991) o pinturas murales sobre el lecho del río Vinalopó a su paso por la ciudad. Un hermoso regalo de arte democrático organizado por los grupos Esbart Zero, de Elche, y Kunst for Livet (Arte por la Vida), de Dinamarca, integrado por pintores y poetas de distintas partes del mundo. Con la invitación a participar de los artistas de Elche y la colaboración de la ciudadanía. Un gran paso en el acercamiento del arte a la gente, que tantas veces se había pregonado como finalidad primordial de nuestro Museo de Arte Contemporáneo de Elche (1980).

Por los mismos días citados, pero de 2014, se desarrollaba el Proyecto Víbora II o pinturas murales sobre el primer Proyecto Víbora, proporcionando una nueva «piel» a nuestra serpiente representativa del arte democrático. En esta ocasión se contaba con la ilusionante organización de los artistas urbanos más sobresalientes de la ciudad, los Pornostars, y sus círculos de influencia, con una participación extraordinaria de los demás artistas locales y la espléndida colaboración de la gente: familiares, amigos, alumnos, conocidos, etcétera. Para estos primeros días de agosto de 2023 se había previsto el nuevo cambio de piel de nuestra Víbora. Pero la comisión organizadora, a tenor de habernos metido ya en fechas de elecciones municipales, mayo de 2023, se relajó y optamos por dejar toda la coordinación institucional a la corporación resultante de las votaciones, aunque tuviésemos que prolongar la pintada para el año siguiente. Pues de la otra manera se hubieran podido cruzar gestiones de las dos corporaciones. Por otro lado, el próximo año 2024 se cumplirá una década desde la última pintada, 2014, y parece que es un cómputo de tiempo más redondo y simpático para la celebración y el homenaje. Así pues, convocamos el Proyecto Víbora III para los primeros días de agosto de 2024. ¡Ánimo! Tal y como vamos informando en las sucesivas reuniones mantenidas con los interesados Víbora, los organizadores de la nueva pintada estamos apurando al máximo la sostenibilidad de nuestro proyecto y tratando de conseguir un hito ejemplarizante con el medio ambiente. En estos momentos las fichas técnicas de los productos que se van a emplear en la pintura del Víbora III están siendo estudiadas por nuestros geólogos del MUPE (Museo Paleontológico de Elche) y ecólogos de la UMH (Universidad Miguel Hernández), después de que los químicos de las pinturas han garantizado su no toxicidad para el medio ambiente. El reto de ahora para los pintores Víbora es tanto artístico como de guardianes del planeta, y el entusiasmo es doblemente perceptible. Nos movemos en la raya de lo conocido y eso nos excita creativamente. «Más allá todo son dragones». La historia nos contempla. Respecto al proceso de los trabajos, se mantiene la idea de pintar los nuevos diseños con «blanco de España» y «negro de España» (colores no tóxicos) sobre los restos del Proyecto Víbora II, que harían de fondo plástico, y saber que estamos ante unas obras de arte efímero que en cuestión de semanas se desvanecerán y dejarán el lecho del río tal y conforme estaba. El pensamiento es que todos los años por el mes de agosto podríamos repetir la misma operación e incrustarnos así en las Fiestas patronales, tal y como sucede con nuestra Nit de l’Albà. Los pigmentos considerados son tan baratos que hasta es posible nos los costeemos los artistas y nos ahorramos toda aquella odisea del reparto de la pintura. Los químicos colaboradores del proyecto, «Pinturas J.AA.V. (José Andrés Agulló Verduzco», nos darán un cursillo de cómo tratar los materiales. Ni que decir tiene, el Ayuntamiento ya se estará frotando las manos de ver que todavía quedamos románticos que trabajamos gratis y encima ponemos los materiales. Pero esta vez no se escapa de hacernos un catálogo conmemorativo de los tres Proyectos Víbora. Promoción de la ciudad de Elche como pionera del arte urbano. A lo largo del año que tenemos por delante seguiremos manteniendo reuniones con todos los interesados Víbora e informaremos de los últimos adelantos en la sostenibilidad y viabilidad del Proyecto Víbora III. Continuará…