He leído recientemente un artículo en la prensa sobre “el subidón de ayudar”, o sea, de cómo ser amable con nuestro entorno refuerza nuestra felicidad. El texto me ha ayudado a entender una buena parte de mi comportamiento habitual: mostrar consideración, respeto y afecto hacia los demás. Siempre he intentado tratar a las personas con gentileza y empatía, independientemente de su procedencia, nivel social o cultural o circunstancias del contacto. Tal vez todo ello me ha conducido a intentar ayudarles, una vez concretado el contacto. He pretendido ser generoso con su situación, intentando ofrecerles mi apoyo sin nada a cambio, porque entiendo que si ayudamos a alguien es porque lo necesita y, si tenemos la disponibilidad y la capacidad, podemos aplicarla. Sin ninguna duda, ser amable es una cualidad valiosa que mejora nuestras relaciones interpersonales, fomenta un ambiente positivo y contribuye al bienestar general de nuestra sociedad.

¿Cómo incrementamos nuestra felicidad a través de la proyección de nuestra amabilidad? Según el artículo referido, ser agradable es beneficioso a nivel psicológico tanto para quien recibe la atención como quien la pone en práctica. Dice su autor, Enrique Alpañés, que “un cumplido, una sonrisa o una charla casual podrían funcionar como lubricante social y, al mismo tiempo, mantener al ralentí el motor de la felicidad”. Con todo, a partir de un estudio realizado en la Universidad de Ciencias Sociales de Varsovia por la profesora Olga Bialobrzeska, caben los riesgos de la falsa amabilidad: “la amabilidad fingida que ejercemos contra una persona hacia la que sentimos aversión puede perjudicar nuestra propia salud”. Podemos sentir incluso agotamiento de un fingimiento excesivo, disimulamos para no mostrar nuestra auténtica opinión: cortejamos sin escrúpulos los que nos rodean por un interés personal o social. Estamos, pues, en las puertas de lo que llamamos hipocresía.

Si realmente tenéis tendencia a ser amable con vuestro entorno, ¿habéis percibido que alguna vez os han teñido de falso o, más aún, de hipócrita? En algunas ocasiones he conocido compañeros o amigos que muestran una amabilidad impresionante con todo el mundo y el comentario sobre ellos ha sido: “ese no es de fiar, siempre queda bien con todos”. ¿Está reñida la amabilidad con la sinceridad? Soy de los que piensa que en absoluto; la elegancia en las formas, la voluntad de escuchar a los otros, el ofrecimiento de buenos modales en la comunicación y el trato, el acto de prestar atención a nuestro interlocutor no son síntomas de falsedad o fingimiento. Son opciones personales de sonreír antes que mostrarnos tímidos o retraídos, alegres antes que enfadados, amables o con voluntad de cortesía frente al desconocido. Por mi experiencia personal, todo ello conlleva a la felicidad y a la predisposición a conocer el otro. Un buen punto de partida que facilita una futura colaboración y el conocimiento de quien se presenta por primera vez en tu vida.

Esta amabilidad o predisposición positiva no debe verse afectada por el desarrollo de la comunicación virtual. Las redes no tienen que convertirse en armas de aislamiento o de limitación del contacto personal; su gran logro es la posibilidad de contrastar opiniones, puntos de vista, críticas o desacuerdos de una manera agradable o respetuosa, como concluye el estudio citado. En este sentido, es clave fomentar en la formación de los más jóvenes estos valores que no siempre tienen un buen referente en los medios audiovisuales o en algunas redes donde el posible anonimato o la construcción de algunas personalidades virtuales les conlleva al enfrentamiento y la crítica mordaz sin contrastación alguna.

Mostrarse amables, ¿conlleva necesariamente la prestación de ayuda? ¿Cuántos nos hemos sentido engañados tras ofrecer nuestra colaboración sin nada a cambio y nos hemos sentido traicionados o incomprendidos por nuestra acción? Equivocarse en el ofrecimiento de nuestra generosidad forma parte del proceso íntimo de aprendizaje. No me arrepiento de cada vez que he abierto las manos y me han amputado los brazos, pero he aprendido a lo largo del tiempo que solo debemos ayudar a quien lo requiere y en verdad lo necesita. Porque se puede ser cordial y limitar la acción con nuestro prójimo si este no lo solicita. De lo contrario estamos entrometiéndonos en la intimidad del otro, alterando sin permiso su propia evolución. Me quedo con la satisfacción de las personas que, siendo amables y cordiales desde el primer momento, actuando sin prejuicios, hemos conseguido interactuar y ayudarnos mutuamente, reforzando nuestra amistad y afecto. Un subidón que se potencia cuando obtenemos la conciencia de que no estamos solos en este mundo y que siguen existiendo personas amables y generosas que confían en nosotros. Toda una lección que nos da la vida. ¡Palabra de cortés!