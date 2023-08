El Rey señala a Feijóo

Los constitucionalistas, y en particular Óscar Alzaga —autor del más exhaustivo análisis técnico de la Constitución, que se publicó en el mismo año 1978— afirman que el artículo 99 C. E. otorga al jefe del Estado el único poder discrecional que posee, el de designar al candidato a la investidura presidencial después de unas elecciones generales.

La discrecionalidad en un actor político que tiene la obligación de ser neutral consiste en aplicar al máximo los criterios de racionalidad a las decisiones que haya de adoptar. Y la designación de Feijóo cumple con este requisito. En efecto, la gran mayoría de los observadores y analistas reconoce que es Pedro Sánchez quien más posibilidades de formar gobierno posee en estos momentos ya que lo lógico sería se anudasen de nuevo los pactos que funcionaron en la elección de la mesa del Congreso, en la que resultó vencedora la candidata del PSOE por mayoría absoluta.

Sin embargo, tal mayoría es actualmente un futurible al que el rey no tiene acceso. De un lado, varios grupos que votaron afirmativamente en la elección de Francina Armengol se han cuidado de manifestar, seguramente como táctica negociadora, que el apoyo prestado no significa automáticamente el respaldo a Sánchez. De otro lado, cuatro grupos que apoyaron Armengol —ERC, Junts, Bildu y BNG— no han querido participar en la ronda de contactos que preceptivamente ha mantenido el rey con el objeto de formar una opinión sobre el candidato idóneo para presidir el gobierno. De este modo, le ha sido imposible a Felipe VI preguntar directamente a esas cuatro organizaciones sus preferencias políticas, que tampoco son oficiales ni públicas.

Rajoy, por su parte, fue el candidato más votado en las elecciones generales del 23 de julio y cuenta con el respaldo explícito de VOX (siempre que este partido detecte que el PP ha levantado el cordón sanitario que las principales fuerzas de las grandes democracias mantienen frente a la extrema derecha), así como otros dos votos procedentes de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro, con un escaño cada uno. En total, 172 votos, a cuatro de la mayoría absoluta. El objetivo de Feijóo está, pues, cerca, pero no parece posible que haya alguna fuerza política minoritaria que esté dispuesta a participar en una operación contaminante en la que VOX ocupe la segunda plaza. Es impensable que los nacionalistas transijan con una formación que quiere que desaparezca el Estado de las Autonomías para regresar al oscuro centralismo franquista y que ha anunciado ya su intención de aplicar «preventivamente» el artículo 155 C.E. para frenar cualquier devaneo soberanista en los territorios históricos.

Así las cosas, el único dato objetivo que puede manejar el Rey es el propio resultado electoral, que da ventaja a Feijóo. No es que el monarca haya querido mantener una tradición dudosa, que no respondería a los fundamentos del sistema parlamentario (no es relevante qué partido gane matemáticamente las elecciones sino qué mayoría política es capaz de crearse para gobernar), sino que no se le ha aportado al árbitro más información mensurable que esta. Los demás elementos de la ecuación están sin definir todavía.

Así las cosas, el interés de Feijóo por protagonizar la investidura aunque sea fallida, es comprensible. En el terreno de la teoría, y por supuesto también de la práctica, el líder conservador tiene la obligación de defender las ideas con las que ha concurrido al proceso electoral y que atender por tanto los intereses de aquella parte de la ciudadanía que lo ha respaldado. Por eso fue legítimamente criticada la actitud de Arrimadas cuando, tras obtener la mayoría de los votos en las elecciones autonómicas catalanas de 2017, renunció a defender su primacía porque sabía que el pacto entre nacionalistas le privaría del gobierno.

Sin embargo, el afán de Feijóo tiene contraindicaciones. La necesidad insoslayable que tiene de Vox quedará muy de manifiesto y será un lastre muy pesado para el futuro. Además, Feijoo tendrá que improvisar un programa creíble y atractivo si no quiere frustrar sus propias expectativas de futuro. Y, por último, tendrá que sacudirse el sambenito de perdedor después de su notorio fracaso en las elecciones generales y sus derivadas posteriores.