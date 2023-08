Hay cosas que se llaman o entienden como insustituibles y de las que no podemos prescindir, porque trascienden de lo importante y pasan a un estadio que se llama de “lo imprescindible”. Porque podemos prescindir de aquello que no nos hace falta de forma imperiosa y que puede entrar en el “cajón” de lo superfluo, o que no participa del concepto de la “habitabilidad”. Y es que existen bienes, recursos y materias que son absolutamente necesarios para la vida, mientras que otros nos la pueden hacer más fácil y asequible, pero que no dependemos de ellos para subsistir. Así, se habla del cosas y bienes prescindibles frente a otros que son imprescindibles. Y entre estos últimos podemos incluir el sol, el agua, y también el aceite, como un elemento que mejora nuestra salud y ayuda en gran medida a nuestra vitalidad y, por ello, es fundamental para la habitabilidad en nuestro planeta.

Sin embargo, el mismo sol que se nos presenta como necesario, y el calor que venimos padeciendo por conducto del cambio climático, ha propiciado que estos últimos años la tierra esté padeciendo cambios sustanciales de deshielo en zonas polares, y una grave sequía patentizada en un vaciamiento de los pantanos y en una grave afectación a nuestra agricultura que está elevando el precio de los productos del campo de forma exponencial.

Hace años que nos preocupa la subida del precio del carburante, pero no es menos grave la subida de productos del campo propiciado en gran parte por la tremenda sequía que padecemos y cuyos principales perjudicados son los agricultores que vienen a ser las primeras víctimas del “cambio climático”. Pero, a la larga, somos todos los ciudadanos los que soportamos los problemas directos de la agricultura y la necesidad de que se ayude al campo como uno de los motores fundamentales de la vida.

Por ello, el sol se convierte al mismo tiempo en bien necesario, pero con una influencia en la sequía que transforma la situación del planeta y lo va haciendo poco a poco en irrespirable, al sumarse muchos factores y conceptos que provocan incremento de las necesidades de los ciudadanos y de los precios de las materias primas y, por consiguiente, de los productos.

En este contexto, el aceite y el agua entran en este “paquete” de materias que son esenciales para la supervivencia, y mientras el primero no para de subir sus precios motivado por el castigo del cambio climático al campo, la carencia de agua ha provocado que este Verano existan nueve millones de personas en España con restricciones de agua, algo impensable hace años. Así, hemos presenciado en televisión pueblos donde la gente hacía colas con garrafas para llenarlas de agua en fuentes públicas, recordando imágenes de hace cientos de años. Y, desde luego da miedo. Porque lo da pensar si puede llegar a extenderse esta situación por todo el país en un escenario que nos introduzca en medidas como las adoptadas durante el confinamiento con restricciones para salir a comprar comida y bebida y con una afectación total de la supervivencia de los ciudadanos. Esas imágenes siempre las hemos asociado a películas de ciencia ficción hasta que pasaron al campo de la realidad. Da miedo pensar una tierra casi sin agua y ahogada por el calor a raíz del cambio climático. Pero también nadie pensó que el COVID podría llegar y llegó.

Por ello, en lugar de perder el tiempo los que detestan el poder en los Estados en guerras y en comprobar quién manda y quien no, y en tratar de demostrarlo y hacer ver al “contrario” que es más fuerte, debería haber una puesta en común para que con tanta inteligencia artificial, tanta sabiduría, y tantos medios y dinero, se hiciera un frente común para hacer frente a lo que importa, y que no es otra cosa que buscar métodos y formas que tiendan a anular la sequía, a ayudar al campo, así como a asegurar que lo que más importa es la habitabilidad del planeta y la salud de las personas, y que todo lo demás es prescindible. Pero parece que este objetivo no es tan importante para algunos que consideran que lo relevante es el poder, el dinero, la supremacía frente al enemigo, y demostrar en cualquier escenario quién es el que manda, y, al mismo tiempo quien no, y, por ello, es el vencido. Porque por estas razones, sobre todo, nos encontramos en la actual situación, porque se está perdiendo más el tiempo en intereses personales que en colectivos. Y hasta que no cambiemos estas formas de pensar no avanzaremos y llegará un momento en que al planeta no le quedará tiempo de revertir la situación. Y cuando sea demasiado tarde ya no nos dará tiempo de arreglarlo. Por ello, esperemos no ver nunca el cartel de “game over”. Ni nosotros ni nuestros descendientes.