No, no me refiero a una marca de chicles. Los nacidos en los 60, época del babyboom, los boomers, estamos hasta el gorro de que los jóvenes millennials nos estén recordando a todas horas que estamos obsoletos y no entendemos su lenguaje. Y no nos quejemos, que nosotros a la anterior generación les llamábamos "carrozas". Está claro que las distintas generaciones nunca nos hemos comprendido. Cuando me hice adulto (confío alcanzar la "mayoría de edad mental" cuando cumpla 60. Entonces tal vez haya averiguado lo que quiero ser de mayor) pensaba que los de más de 50 años eran unos dinosaurios, que nada tenían que enseñarme. Ahora, el bicho de Jurassic World soy yo.

Lo curioso es que, entre nosotros, nos relacionamos siempre con gente de nuestra edad. Tal vez fuera interesante atrapar esa energía de los jóvenes, de la misma manera que he aprendido siempre de los que han vivido más, y, por tanto, saben más. El problema es que parecemos de mundos distintos. Los jóvenes no consultan medios de comunicación tradicionales, consideran sus noticias sesgadas y poco fiables, y ven desfasado leer un periódico, prefieren ir a TikTok. El Washington Post, medio muy enfocado al público joven, tiene un canal con 1,6 millones de suscriptores. Leo que los suscriptores de cualquier periódico tradicional menores de 30 años no superan el 10%, las redes sociales han reemplazado a las webs de noticias como fuentes primarias para las audiencias jóvenes, que, ni ven la televisión, ni escuchan la radio. La tecnología ha modificado el lenguaje, hasta el punto de que los de distintas edades no nos entendemos. Los jóvenes shippean, stalkean, tienen flow, crush, usan términos como flop, random, delulu, palabras cuyo significado ignoro. O lo dicen todo con R, eres un mierder, un loser, un follower, un monguer. Hay gente que, tenga la edad que tenga, no tiene problema en asimilar modas, pero yo, a mis 56 primaveras, no quiero aparentar ser más joven. Prefiero no cambiar de identidad lingüística, y así evitar errores. ¿Pasan las nuevas generaciones de la política? Leí que en las elecciones francesas, el 75% de los jóvenes ni se molestaron en ir a votar. Tampoco quieren ser futbolistas, prefieren ser influencers, ticktokers,o youtubers, e irse a Andorra. ¡Con el fretorro que hace! Cuando las cajas de ahorros instauraron el invento de los cajeros automáticos, la campaña promocional era "a cualquier hora, a su servicio". Te informaban que, aunque la oficina estuviera cerrada, podías operar a través del cajero. Hoy en día se usaría la expresión tan común en las tiendas con presencia en internet :"24/7"( veinticuatro horas al día, siete días por semana), que, además, se puede leer en cualquier lengua y es muy cortita, propia de la tendencia actual de acortar de un modo obsesivo. Yo propongo hablarles a los chavales de: VHS, rebobinar la cinta, Bic naranja, COU, rotring, Pecos, Baccara, Mirinda, dos rombos, Sandokán, Orzowei, la Ruperta (amigo mío, ¿no te acuerdas quién era? ¡Te he pillado! La del undostres)........ para que vean que los boomers también tenemos nuestro "lenguaje especial". Además, les pegamos una paliza en ortografía. Paséate por las redes sociales, verás que la moda es escribir sin H, comas, puntos, tildes, poner una B donde debería ir una V, etcétera. Amigo lector, ¿quieres saber si eres un boomer? Ahí van unas preguntas: ¿Pagas el doble por llevar unos vaqueros rotos, ligeramente por encima de las rodillas, enseñando tu ropa interior? ¿Llamas muffins a las magdalenas? ¿Escuchas a Drake? ¿Tienes tatuajes? ¿Usas Instagram? ¿Miras el estado de WhatsApp habitualmente? ¿Envías mensajes de voz, porque no ves bien las letras del teclado? Cuando pides un gin tonic, (recurso literario por excelencia de Juan José Millás) ¿reclamas una marca determinada de ginebra? Si te dicen de ir a un concierto de rock, ¿preguntas si hay para sentarse? Si trasnochas, al día siguiente, ¿estás, como cantaba M Clan, "roto y deshecho"? ¿Te gusta leer INFORMACIÓN en papel?¿Precisas gafas para hacerlo? ¿Te quedas dormido en el sofá después de comer?¿Manejas efectivo? ¿Llevas la gorra con la visera por delante? ¿Adoras a los Beatles? ¿Usas raramente Facebook? Por cierto, si en España alguien crease una red social que se llamase "Caralibro", no se apuntaría ni el Tato. Y, por si no lo sabías, el Tato era un torero del siglo XIX, Antonio Sánchez, que era invitado a todo tipo de festejos. Es que los artículos de opinión son como el libro gordo de Petete, personaje de boomer por excelencia. Enseñan y entretienen. ¿Has contestado que no a las 5 primeras, y sí a la mayoría del resto? Homenajeando a Scorsese, te diré que eres "uno de los nuestros". Feliz vuelta al trabajo a todos.