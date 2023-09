La decisión de Felipe VI de proponer a Feijóo como candidato a la investidura como Presidente del Gobierno ha sido un tanto sorprendente. Es cierto que el PP es el partido que más escaños consiguió en las pasadas elecciones pero, según la Constitución, la investidura la gana quien consigue más votos en el Congreso de los Diputados. Las reglas son claras y así lo han sido siempre.

Alegar que, por haber sido el partido más votado tiene derecho a gobernar, es una interpretación muy interesada. El PP sólo lo dice cuando a ellos les interesa. Los ejemplos abundan en sentido contrario. Gobiernan en Extremadura, Canarias y en ciudades tan importantes como Elx, entre otros ejemplos, sin haber sido la fuerza mayoritaria y de eso no se quejan. La democracia española es parlamentaria, es el voto en las instituciones, el que determina el que gobierna. Quejarse de que no se les deja gobernar con sus 137 diputados tiene «trampa». Hacen falta 176 o, en segunda votación, tener más votos a favor que en contra.

Enmascarar

Aunque aferrarse a esta selectiva idea también puede servir para enmascarar el fracaso de Feijoo en las generales del 23-J. Es cierto que subió mucho, pero también es cierto que esperaba mejores resultados. En cambio, la izquierda y las fuerzas nacionalistas sacaron unos resultados mejores de lo esperado. Algo que les ha permitido controlar la Mesa del Congreso con 178 votos. Una cifra que se espera repetir para cuando Pedro Sánchez se somete a la investidura.

Por eso ha resultado sorprendente que el Rey, conociendo ésa realidad, haya propuesto a Feijóo. No parece una elección pensando en el interés general. Si alguien tiene más posibilidades de ser votado en el Congreso es Pedro Sánchez. Tras recibir el encargo real, Feijóo pidió tiempo para buscar votos y se le ha dado hasta finales de septiembre. Si para entonces no los tiene empezará a contar el reloj electoral de cara a nuevas elecciones, o se planteará la candidatura de Sánchez como segunda opción. En todo caso estamos ante una más que previsible pérdida de tiempo. Prolongando la provisionalidad de un Gobierno que debería poder empezar a tomar decisiones que hacen falta en este país. Feijóo sabe que tiene muy difícil alcanzar los votos suficientes. Su ideario y su simbiosis con VOX le están penalizando. Se ha quedado sin más apoyos.

Renuncia

Incluso M. Rajoy renunció a la propuesta al constatar que no tenía esos apoyos. Feijóo no, de momento. Prefiere intentarlo llegando a anunciar que se reunirá hasta con Junts, el partido de Puigdemont. Hace cuatro días era un partido independentista, que quería romper España y presidido por un prófugo de la justicia y que sólo Pedro Sánchez, con tal de seguir en la Moncloa, era capaz de hablar con ellos. Y ahora qué? Esteban González Pons, del PP, ha dicho sobre Junts: «Es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda». Otro ejemplo de que, para el PP, todo depende de lo que le interese en cada momento. Tienen preocupaciones muy selectivas. Recuerdan aquella frase de Groucho Marx de que «si no les gustan mis principios, tengo otros». Oportunismo a la carta.

Y, mientras tanto, la gestión allí donde gobiernan es muy preocupante. En el Consell, VOX les hace un lío con el valenciano del que les cuesta salir, y la contratación del profesorado alcanza niveles récord de incompetencia. Y que en Elx la actuación más importante sea desmantelar los carriles-bici en Juan Carlos I y José Mª Buch, es decepcionante.

La reunión anunciada entre Feijóo y Sánchez, como era de esperar, no parece haber tenido resultados. Y así apunta que será con otros partidos. Sería bueno no perder todo un mes en contactos estériles, o peor aún, intentos de nuevos «tamayazos», prolongando la interinidad a un Gobierno que necesita ponerse de nuevo en marcha. Que Feijóo ganó en votos, es indudable, pero insuficientemente.

Y cuanto antes se dé cuenta, mejor para España.