Esta semana ha fallecido Enrique Fayos Higón, el impulsor del Teatro Olympia de Valencia. Lo ha hecho a los 98 años, tras casi un siglo dedicado a una profesión que amó con locura, y que ha continuado la saga familiar. Por el coliseo de la calle San Vicente, situado a espaldas del Ayuntamiento valenciano, pasó la flor y nata de la escena nacional.

A don Enrique, como buen anfitrión, siempre le gustaba estar en el vestíbulo cuando el teatro abría sus puertas. Le traté cuando frecuentaba mucho Valencia, décadas pasadas. Se le hacía raro que un crítico alicantino visitase tierras valencianas, incluso para cubrir ruedas de prensa matinales. La desconexión entre ambas ciudades, no vamos a abundar en ello, viene de muy atrás.

Ni que decir tiene que yo disfrutaba mucho cuando cada vez que iba al Olympia (como lo hacía yendo al Rialto o al Principal). ¿Pero por qué desdeñar la oferta de un teatro privado al que habían colgado la etiqueta de ‘comercial’? Valencia está agradecidísima a la familia Fayos por los centenares de espectáculos que gracias a su empeño pasaron por allí. De la talla de Ricardo Darín estuvo en el Olympia. Pero es que no faltó ninguno. Cuando conocía qué espectáculos no iban a pasar por Alicante, no tenía pereza en llamar a don Enrique y presentarme allí. Uno de ellos fue el musical de Dagoll Dagom ‘Te quiero, amor mío’, con música de Cole Porter.

El Olympia fue sede de una Mostra de Cine muy especial, en la que Miguel Albaladejo presentó la que sería su última película, ‘Nacidas para sufrir’. Que gozosa fue aquella mañana de octubre de 2008. La vida son instantes, y en el Olympia de don Enrique todos fueron deliciosos.