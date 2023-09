Heu intentat en alguna ocasió fer-vos explicar sobre una acció o comentari vostre i aclarir-lo i no ha servit de res? De vegades sembla que no ens hem expressat bé o que la recepció del vostre missatge no ha sigut entés com volíeu. En altres casos, sobretot si heu fet servir la doble intenció, aquesta no ha estat desxifrada com volíeu. Potser per falta de l’ús adequat de les paraules, potser per descontextualització del missatge, m’he trobat en situacions incòmodes i difícils d’aclarir. Per això, ja fa temps vaig aprendre que són millor les paraules en un canal oral que per escrit. En primer lloc, perquè poden ser reenviades, aïllades de l’entorn de comunicació; en segon lloc, perquè queda constància i poden agreujar el malentés. En definitiva, són els perills de la comunicació. Trobar les paraules justes i afinades, preparades per explicar el vostre punt de vista, no és una tasca fàcil.

Els malentesos es creen a causa de la incorrecta recepció de les paraules o intencions d’una persona. I més en una societat com la nostra on la ironia o el doble sentit és ben arrelada. Juguem amb l’expressió, forcem el seu significat, juguem amb el límit de la seua interpretació per provocar el somriure o la interacció amb l’altre, sense adonar-nos que de vegades podem obtenir una reacció contrària al sentit original. A més, si es trenca la conversa, si l’oient pot arribar a ferir-se, no tenim ni l’oportunitat d’aclarir el to general de la interlocució. Un ús recurrent de la nostra cultura comunicativa que acaba provocant una falta de claredat en el diàleg. En l’àmbit literari, la ironia és cabdal en la construcció de moltes autores i autors; el crític Wayne C. Booth, en The rhetoric of fiction (1961) és una peça clau en l’anàlisi d’aquest recurs. La seua relectura m’ha fet entendre diversos aspectes que he pogut aplicar a les converses informals que produïm en el dia a dia.

Potser he aprés que, sobretot en el llenguatge escrit, cal ser el més concís i precís possible. No emetre judicis indirectes ni referències secundàries que, en cas de no ser conegudes o de difícil comprensió, segons el nivell de llengua de l’interlocutor o simplement per una interpretació directa del missatge, pot dificultar la recepció del nostre discurs i fins i tot provocar l’efecte contrari del que volíem dir en un principi. És obvi que, una vegada produït el malentés, cal aclarir el que s’ha dit i estar disposat a escoltar i preguntar tot el que es considere. Tancar el diàleg, no voler interactuar després, consolida l’efecte negatiu produït i no permet aclarir el sentit irònic o descontextualitzat de la conversa.

Les paraules tenen un alt poder d’acció entre els humans, bé siguen formulades en un canal oral o escrit. En el segon, poden perviure en el temps, encara que les del primer, si són gravades, també. Si tenim una voluntat malèfica, podem usar-les per a ofendre i insultar, manifassejar al nostre gust, calumniar i difamar, incitar a l’odi, intimidar i, fins i tot, fomentar la desinformació. Podem corrompre la recepció dels nostres interlocutors, jugar amb el seu pensament, i inventar-nos situacions no reals que busquen condicionar la seua actuació. Ben cert és que, en el món de la comunicació, les imatges poden superar l’efecte de les paraules, però aquestes, en tant que ofereixen multiplicitats de recepció, poden ser eines esmolades si volem actuar contra algú.

Una comunicació efectiva i empàtica pot ajudar a contrarestar aquests efectes negatius. No sempre podem tenir aquesta voluntat; si ens veiem immersos en una recepció contrària als nostres objectius inicials, poden tenir el mateix poder. Un malentés pot fer el mateix mal que un missatge negatiu fet contra el nostre interlocutor. Per què, per tant, davant d’una mala recepció tenim tendència a tallar la conversa i tancar-nos en la nostra pena? Potser és semblant a l’hàbit de la nostra societat de fugir dels problemes o de no aclarir els conflictes entre persones. Desapareixem i prou! I allà queda el malestar i la conversa tallada. I esperem que passe el temps per oblidar-ho sense més. Per què tenim por a aclarir i resoldre les disputes o les consideracions inicials d’una conversa descontextualitzada?

La cultura del debat no està estesa en el nostre país. Jutgem els altres sense tenir totes les dades per a valorar algunes actuacions. Ens deixem portar per una única interpretació de la situació, sobretot quan procedeix de la font que considerem més ferma i segura. Cal fomentar, per tant, una educació en habilitats de comunicació, pensament crític i debat; cal promoure el respecte i l’empatia, com també crear espais de diàleg on diverses veus siguen sentides. No tinguem por de la diversitat d’opinions, podrem així aclarir els malentesos i fer front a la desinformació. I sobretot, una idea última, aprenguem del conflicte; entenguem-lo com una oportunitat per al creixement i la resolució constructiva. En lloc d’evitar-lo, busquem formes d’abordar-lo de manera respectuosa i productiva.