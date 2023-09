No quiero que se me pase mencionar a Eusebio Sempere en el centenario de su nacimiento por tratares del más internacional de todos nuestros artistas alicantinos. El presente año se conmemora el centenario del nacimiento del artista en el pueblo juguetero de Onil (Alicante). Entre otros premios importantes destaca el Premio Príncipe de Asturias de 1983. Obra suya en espacios urbanos la tenemos en nuestra ciudad “Como una estrella” sobre una fuente circular en la Glorieta la Estrella próxima a la estación del ferrocarril de ADIF-Témino. Quiero recordar que se ha propuesto a la Consellería de Cultura de la Generalitat que la estación lleve el hombre de Eusebio Sempere para el presente año; sin embargo, que yo sepa, todavía no se lo han concedido. Lo cierto es que el pasado 2015 se planteó su nombre para la estación a llegada del AVE, pero no se autorizó. Estamos esperando que Carlos Mazón la bautice.

En Alicante tuvimos una muestra de Sorolla en el MUGAG que estuvo hasta el 25 de junio del presente, y la del Año Sempere en el MACA. Dos centenarios distintos. Sempere nació el mismo año en que falleció Sorolla. Como dirían los que creen en la reencarnación sucedió un traslado de sus “almas artísticas”. Haciendo una aproximación urgente, puesto que su currículum es muy extenso, he de comentar que Eusebio Sempere Juan nació el 3 de abril de 1923, su padre y un primo del padre regentaban un taller artesanal de elaboración de muñecas de cartón. Desde niño sufría “ojo vago” en el derecho o ambliopía que le impedía ver. A pesar de ello, mostró grandes aptitudes para el dibujo, careciendo de la perspectiva por no ve bien con un ojo. Además se sentía atraído por el mecanismo de los relojes, los desmontaba para observar piezas y luego las volvía a instalar en su sitio. En 1935 se trasladan a Alcoy, en plena guerra civil 1938 toda la familia se traslada a Valencia, donde estudió Bellas Artes en San Carlos, en1948 obtuvo el título de profesor de dibujo. Estuvo en París donde residió por doce años y conoció a Vasarely y a Shöffer. Destaca que posteriormente en 1963 y 1966 viajó becado a Estados Unidos, tomando allí contacto con nuevas tendencias artísticas de la última vanguardia. En la década de 1960 expuso además en Italia, Alemania o Japón, y se especializó en la técnica de la serigrafía que desarrollaría en la década siguiente. En su última etapa vital se interesó por la escultura y su relación con el arte abstracto geométrico, arte cinético (o animado) y experimentación óptica. Según sus propias manifestaciones, concebía sus esculturas como «pinturas en tres dimensiones o anti-esculturas», piezas de hierro o acero de depurada técnica y síntesis geométrica, móviles o giratorias, colgantes o sobre peanas o plataformas. Recordemos que en 1977 donó a la ciudad de Alicante su colección de arte contemporáneo con la que se pudo constituir el Museo de la Asegurada, origen del actual Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), cuya conservadora es Rosa María Castells, gran conocedora e investigadora del artista colivenco. Ha organizado el Año de Sempere en el MACA. Entre sus libro destaca “Eusebio Sempere/Abel Martín” (2016) en colaboración con Felipe Vicente Garín. Viajó por Europa y Estados Unidos y colgó sus obras en las más importantes galerías, bienales internacionales y museos —como el MOMA—, tanto en exposiciones individuales como en colectivas. Estuvo muy vinculado con algunos artistas y galeristas conquenses, lo que le vale ser nombrado en 1966 conservador honorario del nuevo Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, junto a su socio Abel Martín. En Cuenca hacen entra en contacto con artistas como Juana Francés (1924-1990) pareja del escultor maño Pablo Serrano, y muchos otros como el conquense Gustavo Torner (I Premio Eusebio Sempere, 2022), Gerardo Rueda, o el artista filipino Fernando Zóbel, Miralles, Saura, Feito… Tiene obras en museos tan importantes con en el Reina Sofía de Madrid. Museo de Arte Moderno de Barcelona. Museo de la Universidad de Harvard. MOMA de Nueva York, Atlanta, Hamburgo, Juan March, Chile, y destaca su colección donada al MACA. Falleció y el 10 de abril de 1985 en la localidad que lo vio nacer a los sesenta y dos años por una parálisis provocada por esclerosis lateral amiotrófica, fue asistido hasta el final de sus días por su inseparable amigo Abel Martín.