LA MOVILIDAD DEBERÍA SER MENOS POLÍTICA Y LAS POLÍTICAS URBANAS MÁS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS

Durante las últimas semanas observamos cómo se vuelve a incidir, de manera recurrente, con el manido tema de los carriles bici y la mal llamada movilidad sostenible.

Aquellos lectores ideologizados nos encasillarán en las antípodas de los defensores a ultranza de los carriles bici, independientemente de que su establecimiento se atenga o no a principios técnicos o se ampare en el más estricto sentido común.

Este artículo va dirigido a la mayoría de ilicitanos, no ideologizados, cuya máxima aspiración es que se cumpla la legislación y que nuestra ciudad avance en aras de la prosperidad y modernidad. Vaya por delante que estamos totalmente a favor de cualquier avance en movilidad para «todos».

Analizando en retrospectiva la pasada legislatura, en la cual se ejecutaron varios carriles bici, observamos un modus operandi un tanto extraño: empezar la casa por el tejado. Primero se ejecutaron las obras y meses después se aprueba el PMUS o Plan de Movilidad Urbana Sostenible, utilizándolo para justificar la necesidad de dichas obras. Se nos quedó tamaña cara de asombro ante semejante chapuza. ¿Cómo se pueden ejecutar unas obras antes de aprobar el Plan que las sustenta? Y sin embargo, así se hizo.

En 2022 se hicieron públicas dos sentencias contra el Ayuntamiento de Valladolid, quien modificó (con la excusa de la pandemia) el uso de varias calles de la ciudad para implantar carriles bus-taxi, carriles bici bidireccionales y prohibir la circulación de vehículos en algunas calles, sin instrumento jurídico que lo avalara.

El fallo de las sentencias es claro: «... Declarando la resolución recurrida contraria a derecho y nula, por infracción del artículo 7.b) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial …».

Dicho artículo 7.b del RDL 6/2015, indica que corresponde a los municipios la regulación, mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas. En resumen, los cambios de uso de una calle (peatonalizaciones, reducir carriles de circulación, eliminar plazas de aparcamiento, incorporar carriles bici, etc.) deben aprobarse mediante una ordenanza municipal de circulación.

No se considera cambio de uso, por ejemplo, la instalación de semáforos, la modificación del sentido de circulación o la incorporación de un carril bici que no afecte al resto de carriles ya existentes como correctamente se ha hecho en la calle Pedro Juan Perpiñán. En Elche existe una ordenanza de circulación pero no especifica las modificación del uso que se ha realizado.

A tenor de lo expuesto, el Instituto ICIE decidió solicitar formalmente a nuestro Ayuntamiento el instrumento jurídico que sustentaba dichas actuaciones. Varias veces tuvimos que realizar la solicitud pues se nos contestaba, como se suele decir, por los cerros de Úbeda.

Recurrimos al Sìndic de Greuges que tampoco recibió contestación dentro del plazo estipulado. Finalmente, el pasado 6 de junio, recibimos informe de nuestro Ayuntamiento confirmando nuestra sospecha. Es decir, presuntamente no se ha aplicado el Artículo 7.b) del RDL 6/2015. Por tanto, podríamos deducir un posible incumplimiento de la legalidad vigente.

Nos llama negativamente la atención que en las últimas publicaciones y declaraciones se haya obviado esta cuestión legal. ¿Por desconocimiento? Si fuera así y ante una cuestión tan básica, ¿Qué credibilidad le daríamos a esos comentarios? ¿Se oculta deliberadamente un tema tan relevante?. Entonces, ¿Qué principios éticos sustentan esas afirmaciones?.

Se vuelve a utilizar de nuevo el recurso de la «emergencia climática», de la cual «ellos» nos van a proteger o en el carácter no democrático de la eliminación de unos determinados carriles bici. Eso sí, si un informe técnico hecho por profesionales o incluso por la Policía Local, no coincide con sus argumentos, no hay empacho a criticarlo vorazmente. Porque los ingenieros o la policía, no tienen ni idea o están trasnochados. ¿Es este modo de proceder propio en sociedades libres y democráticas?.

Desde mi formación profesional siempre he creído que las protecciones personales son necesarias cuando existe un riesgo y en el caso de la circulación en bicicleta o VMP, el riesgo aparece porque algunos de esos conductores no respetan las normas de circulación y por la velocidad excesiva del resto de vehículos.

No hay mejor forma para integrar y normalizar el uso de las bicicletas o los VMP y lo escribe un ciclista, que compartir calzada con el resto de vehículos pero para eso hay que eliminar el riesgo y eso se logra forzando a reducir su velocidad, fijada actualmente en 30 km/h en vías de un único carril que son la mayoría de nuestra ciudad. A esto habría que añadir la necesaria educación vial de todos los usuarios.

En resumen, no hay nada más democrático que cumplir con las leyes establecidas y actuar con sentido común.