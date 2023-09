“¿Por qué en un Estado sólo puede haber una nación?”, es pregunta el Lehendakari Urkullu: “Las elecciones generales del pasado 23 de julio ratificaron la diversidad y pluralidad en el Estado”. Urkullu planteja un nou acord en el marc de la Constitució.

Davant la dificultat de formació del nou Govern, la conclusió no pot ser que l’actual Espanya és ingovernable o irresoluble o que està en mans d’infidels... Espanya està en mans d’espanyols. I no n’hi ha de bons o roïns. Són tots espanyols, i s’agrupen en partits dins la llei. Tal vegada, és Espanya la que no es percep o defineix com cal: Espanya és un conjunt de pobles, un conjunt de cultures, un conjunt de llengües, totes espanyoles, totes al mateix rang, un conjunt de ciutadans lliures i amb capacitat de decidir. Per què no decidim correctament sobre la realitat?: que no és “una”, és diversa i plural...

Òbviament, alguna cosa s’ha de rectificar en la Constitució actual, que possiblement siga la causa de molts problemes, quan en realitat són expressions de la realitat, no problemes.

Hem de començar dient que hauríem de diferenciar entre Estat i Nació. No són la mateixa cosa. Mentre la Nació és un conjunt d’afinitats culturals, lingüístiques, geogràfiques, històriques..., l’Estat és un ens i una creació política dels ciutadans; un Estat por ser o contindre una sola nació, com Portugal; o pot tindre vàries nacions com Gran Bretanya (Anglaterra, Escòcia, Gales, Irlanda del Nord), o com Suïssa. I no passa res si hi ha o conviuen diverses nacions o pobles. Passen coses si no es reconeix la igualtat entre tots.

Tot impasse demana una solució. I si este moment a Espanya és d’impasse, entre tots hem de buscar una solució. I sembla que la més indicada i més racional no és una altra que acceptar la realitat. O continuar en allò que deia Ortega y Gasset, “La unidad española fue hecha para intentarla”, cosa que implica necessàriament la renomenada “conllevancia” o “aguanta’t”.

Urkullu advoca per incloure en este pacte principis tals com l’acompliment íntegre dels marcs estatutaris, el reconeixement de la plurinacionalitat de l’Estat, la bilateralitat, o la capacitat per a decidir “pactada”.

Les bregues cansen i lleven energia i capacitat a les societats. Tal vegada és arribada l’hora de de vore les coses, la nostra realitat nacional i estatal, segons la modernitat demanda. El prejudici no és bo. La racionalitat ajuda a viure, a conviure, a desenvolupar-se: i, allò més gran, és que, veges per on!, això està en les nostres mans.