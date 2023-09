Como premisa: la voz imbécil hay que conocerla con precisión. No se trata de persona tonta, o simple. No es un insulto insulso Es algo de más calado. Aunque, lamentablemente, esta convivencia de hoy, esta sociedad en la que vivimos o malvivimos sólo conoce los emoticonos, el móvil y la tableta.

¡He aquí las dos nuevas clases sociales!: La de los seres humanos que solo se sienten algo con el aparato de alta tecnología entre las manos, cuanto más plano y caro mejor. Y la de otros, no la mayoría por cierto, que disfrutan conociendo a sus semejantes del pasado, su forma de contemplar el mundo, su poesía, su música… Y, que de vez en cuando, se sirven de los maravillosos avances de la tecnología moderna para plasmar cuanto han conocido (con esfuerzo, eso sí) No con san Google.

Bueno, volvemos al vocablo imbécil. La etimología del adjetivo latino imbecillus es sin báculo, sin apoyo. Este báculo es símbolo de reyes y de otros que ejercen poder. Este báculo es el que precisan los seres humanos para deambular por el mundo. Para dar opiniones. Es símbolo de autoritas, de conocimiento. Y cuando las personas no se sustentan en lecturas, en estudio, en observación, cuando hablan sin ton ni son, van sin báculo son imbecillus, imbéciles.

Y en pleno siglo XXI sucede que no hay tantos imbéciles (en su etimología primigenia, auténtica) como algunos mandatarios creen. Se nos habla de la violencia machista, deplorable y nauseabunda, como si solo sólo fuera una lacra que se ceba en España. Y no es un aserto que se compadezca con la verdad.

Sin ir más lejos en el país vecino, en Francia, país en el que se castiga la violencia ya afecte a hombre o mujer entre los que haya vínculo sentimental, independientemente de que haya entre ellos vínculo legal o administrativo, también padecen este mal social endémico. Según el diario francés Le Monde «…El número de violaciones o intento de violaciones aumentó exponencialmente entre los años 2017 y 2021: de 16.900 a 34.000. …En lo que va de año: 100 feminicidios, una cifra relativamente menor que los 122 registrados en los 12 meses anteriores» (www.france24.com) Y Francia se ocupa de este sensible problema a través del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores. No tiene un ministerio creado en exclusiva para este problema.

Así que sería un detalle muy relevante que los mandatarios de España, los periodistas que abordan estas tragedias en sus artículos reflexionaran antes de lanzar sus ideas al papel. Los lectores no somos imbéciles. España no es peor, no es un país más machista que otros.

Y los españoles observamos cuando una autoridad del mundo del deporte se lleva las manos al escroto en el palco de autoridades. Por ese gesto de expresividad animaloide ya sería suficiente para ser cesado en el cargo. Y también observamos que cuando una mujer no acepta un beso de un hombre, o un piquito, no se mantiene asida a él y le da una palmadita. Le da un empujón que lo incrusta en la pared más cercana.

Convendria volver a aquello del saber estar y la contención porque entre mandatarios y ciudadanos damos ante el resto del planeta una imagen deplorable.