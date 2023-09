María José Urruzola, pedagoga, feminista y escritora, ya fallecida, publicó hace algunos años un interesante libro titulado “Ni un besito a la fuerza”. Lástima que no lo hubiera leído con atención el Presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Aunque puede ser que hubiera incluido a la autora en el cupo de falsas feministas que, según sus palabras es una lacra en nuestra sociedad. No ha caído en la cuenta de que la verdadera lacra es el machismo.

Para quien no conozca lo sucedido (pienso en los lectores y lectoras de Hispanoamérica) cuento con brevedad lo sucedido. El equipo femenino nacional de fútbol de España ganó por primera vez el campeonato mundial el pasado 20 de agosto. En la entrega de medallas el Presidente de la Federación Española de Fútbol, tomó con sus manos la cabeza de la jugadora Jenni Hermoso y le dio un beso en la boca. Previamente, durante el partido, cuando España marcó el gol de la victoria lo celebró tocándose sus partes en presencia de la Infanta Sofía y de todos los presentes en el palco, entre los que se encontraba la reina Letizia.

Las estructuras del fútbol son profundamente machistas. El futbol femenino apenas si está asomando la cabeza en el mundo del deporte. Las diferencias entre una modalidad y otra son abismales. En los comités de dirección existe una abrumadora mayoría de hombres. (Es una pena que este hecho machista haya empañado la victoria extraordinaria de las chicas).

El señor Javier Tebas, presidente de la Liga, ha escrito recientemente: "Lo dije el viernes e insisto, creo que el punto de partida de la reflexión conjunta es si se podía haber evitado llegar a esto. Cómo y porqué sobrevivían los dirigentes de una Federación en la que la consideración para con la mujer es ir a buscar 'amigas' a una discoteca para su fiesta en un chalet en Salobreña durante una reunión de 'trabajo'. ¿Qué ha fallado para que nadie quisiese escuchar a todos los que denunciábamos este y otros comportamientos?".

La reacción que el presidente está teniendo una vez sucedidos los hechos es todavía más grave, a mi juicio, que los hechos mismos, siendo estos muy graves. Las explicaciones detrás de las que quiere esconderse son de una zafiedad y de una chulería insultante.

Decir que no hay poder en ese encuentro es casi ridículo porque se trata de una jugadora de fútbol y del presidente de la Federación. ¿Que no hay poder? Pues, si una de las partes quiere, la otra no vuelve más a la selección. Así de sencillo y así de claro. ¿Piensa el señor Rubiales que la jugadora hubiera reaccionado igual si hubiera actuado de esa manera con ella el utilero de la selección?

Decir que se trata de un beso recíproco ha sido una soberana mentira porque la jugadora ha dicho en un comunicado que “se sintió vulnerable y víctima de una agresión”. Inventarse un diálogo inexistente que limpiaría su actuación es una nueva vejación para la jugadora. Ella dice que no existió ese presunto diálogo:

¿Un piquito?

Vale.

No. No fue cierto. No hubo tal diálogo. Y esa invención es una trampa. Porque lo único que pretende es salvar un honor que ha sido destruido por los hechos evidentes. El presidente trató de que la jugadora le acompañara en la grabación de un vídeo, petición que ella rechazó. Le pedía a Jenni que lo hiciera por sus hijas. Creo que por sus hijas debería haberse comportado de una manera más respetuosa con una mujer.

Por otra parte, pedirle o proponerle a una jugadora darse un piquito, como el presidente alega, es un atrevimiento increíble. Es casi inaudito. ¿Qué pregunta es esa?, pensarán sus hijas, a las que invoca frecuentemente Rubiales para tratar de normalizar lo que es inadmisible.

La prepotencia con la que repite cinco veces delante de los miembros de la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF que no dimitirá porque no ha hecho nada malo agrava la situación. Es que considera lo sucedido algo normal, algo lógico, algo decente, algo a lo que tiene derecho. La Ley del sí es sí, tristemente denostada, nos dicta claramente el criterio. ¿Hay consentimiento? Esa es la clave. Si no lo hay, es una agresión. Sí es sí.

Sujetar la cabeza de la jugadora con las dos manos, la deja sin posibilidad de reacción. Solo un empujón violento la hubiera librado de la presión.

La euforia no justifica un comportamiento de esta naturaleza, como no justifica que se lleve la mano a sus partes en el palco. Esos gestos espontáneos muestran de forma inequívoca la catadura del personaje. ¿A quién se le ocurre mostrar así, de forma grosera en el palco y de forma agresiva con la jugadora su sentimiento de euforia? Si eso es lo que se le ocurre cuando actúa de forma espontanea, nos desvela cuál es su actitud. Tampoco es excusa, como dice la familia, que Luis Rubiales sea una persona buena, afectuosa, generosa… Y, por supuesto, es un error minimizar lo que ha sucedido comparándolo con otros comportamiento de más gravedad, como una violación. Decir que fue un beso espontáneo no aminora la gravedad. ¿Eso es una justificación? ¿Porque fue espontáneo deja de ser violento, agresivo y falto de respeto?

En un primer momento dijo que quienes le criticaban eran tontos del culo. Es cierto lo que dice el crítico deportivo Santiago Segurola: es la respuesta de un patán.

Por otra parte, parece que el señor Rubiales tiene que darles algunas lecciones de verdadero feminismo a Yolanda Díaz y a Irene Montero. Qué barbaridad. Pero, ¿cuánto y qué ha leído Luis Rubiales sobre esta cuestión?¿Qué criterios utiliza para considerar el feminismo verdadero o falso?

La reunión de la Asamblea General Extraordinaria se ha convertido en un esperpento. Los aplausos se suceden ante las afirmaciones más grotescas. Y los aplausos finales, puestos en pie los asistentes, causan vergüenza. Pero, ¿qué aplauden? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué? A nadie se le oculta que no solo hay ideas y principios. Hay, sobre todo, intereses. Cuento que, en cierta ocasión, un empresario convocó a sus trabajadores a una comida de fraternidad. El empresario, a la hora de los postres, pronunció un discurso. Al finalizar contó un chiste y todos los asistentes se rieron estrepitosamente, menos uno que se quedó impasible. El empresario, sabedor de que no es sordo, le pregunta:

- ¿Es que a usted no le ha hecho gracia?

Él contestó:

- A mí me ha hecho la misma gracia que a todos los demás, pero es que yo me jubilo mañana.

Las estructuras del fútbol son profundamente machistas. No hay mujeres suficientes en los órganos de gobierno. El deporte se considera, per se, una actividad de varones. Ojalá que este hecho nos ayude a transformar esa injusta realidad

La FIFA ha tomado cartas en el asunto y ha suspendido de su cargo durante 90 días al señor Rubiales. El Consejo Superior de Deportes podría haber sido más diligente y haber cesado a Rubiales antes de que lo hiciera la FIFA. El proceso sigue sus pasos.

Lo más grave del comportamiento es la reacción que ha tenido al analizar los hechos, al quitarle importancia, al considerar que nada ha sido improcedente, que no hay ni una pizca de motivo para dimitir. Lo repitió de forma chulesca cinco veces: “No voy a dimitir”. Es decir, no veo ni de lejos un motivo que me obligue a dejar el cargo.

No hay cacería. Hay un delito que se agrava por el cargo que ostenta el protagonista y por el hecho de que la televisión estuviese ofreciendo a todo el mundo las imágenes.

La madre del presidente se ha encerrado en una iglesia de Motril en huelga de hambre. Llora y reza por su hijo. Es una pena, pero alguien tendría que explicarle a esta mujer que su hijo se ha equivocado, que es necesario ofrecer buenos ejemplos a los niños y a las niñas, que no se puede cosificar a una mujer. Para una madre ver sufrir a un hijo es insoportable y viceversa. Es necesario rebajar ese sentimiento de indignación, esa calificación de cacería tan inadecuada, esa equivocación que convierte a la víctima en el verdugo de una persona inocente. Hay que explicar a esa madre dolorida que su hijo, al que considera la mejor persona del mundo, ha cometido un grave error y no ha tenido la valentía de reconocerlo humildemente.

Alguien tiene que explicarle a esa madre que han cambiado muchas cosas en el mundo, que el feminismo ha conquistado algunas cotas que garantizan el respeto a la dignidad de la mujer, que su hijo ocupa un puesto relevante en la sociedad y que su comportamiento se estaba viendo en muchos lugares del planeta. No dar importancia a sus gestos, culpabilizar a la víctima, tachar de tontos del culo a los críticos es un grave error.

Lamento mucho lo sucedido. Pensé en escribir algo sobre e avance que suponía para el feminismo el que un equipo de chicas ganase un campeonato mundial. Miles de mujeres luchando por la igualdad, chicos con una camiseta que lleva el nombre de una campeona de fútbol. Pero mira tú por dónde un hecho lamentable nos ha amargado esa maravillosa victoria feminista.