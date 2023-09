Ha habido dirigentes de la oposición empeñados en caracterizar al Consell como “Gobierno indigno”, “de la vegüenza” y otras zalamerías similares. Creo que se equivocan. El Consell es un Gobierno legítimo, igual que lo ha sido el de Pedro Sánchez, pese a los insultos basados en su ilegitimidad. Esos improperios son manera segura de deteriorar la democracia, ofreciendo argumentos a los populistas. El Consell es legítimo y lo será mientras tenga el soporte de les Corts. La acusación, pues, también rebota contra el Parlamento valenciano. La acusación, sí, releva a la oposición del vicio de pensar: bastará para no tener que calentarse la cabeza cuando, día sí, día también, aparezcan decisiones que, probablemente, serán indignas porque bordearán los límites estatutarios y constitucionales y porque olvidarán los mandatos en favor de caminar a una “democracia avanzada” o de profundizar en el Estado social buscando la igualdad. Dejen, pues, los voceros del tremendismo su afición, y dedíquense al trabajo y al estudio. A la larga son más estimulantes.

Porque hay ya numerosas razones y mayores indicios para enfrentarse al Consell desde la crítica razonada y razonable. Tras su nombramiento, algunos nos empeñamos en calificar su color: entre el gris y el negro, por la ausencia de liderazgos en las consellerias y por la falta de ambición en sus ofertas. Hoy, a las puertas del inicio del curso político, me atrevería a decir que es un gobierno sombrío. Por dos razones.

La primera es porque carecemos de noticia de propuesta positiva: todo son quejas que no han concitado el más mínimo entusiasmo en ningún sector social –unos pocos potentados no son un sector social-. Este hecho difícilmente puede achacarse a la prudencia con que deben darse los primeros pasos. Una cosa es eso y otra acomodarse en una minoría de edad que, lejos de redimirle de la extravagancia de innovar, es culpable en su temprana pereza. Es Gobierno que anima a no esperar nada, a conformarse con lo que se encuentre, como los pajarillos a los que alimenta el Señor. ¿Para qué, pues, la renovación de cargos?, ¿para qué darse prisa en el formidable entramado del sistema educativo?, ¿para qué conformar nuevas redes de confianza con los funcionarios?

La segunda razón es porque es un Gobierno que arroja sombra sobre sus propias decisiones. Por un lado el pacto con Vox, lleno de enardecimiento, no tiene ahora una clara explicación, visto lo visto en otros lugares, y ya comienza a anunciar penosa desorientación y amor por el conflicto. El juego de que Vox exige, Mazón concede y luego se inventa algo para que los efectos de su concesión tengan efectos limitados, conducirá al aburrimiento o al tumulto, o ambos a la vez. Pero es que era una táctica adoptada bajo la premisa de que con ello se favorecía al Gobierno del Estado que, en estado de desgracia, acogería bajo el ala de Feijóo a Abascal y otros eminentes patrioteros. No ha sido así y ahora las justificaciones posibles ofrecen eso, sombra.

Las maneras de salir de este temprano impasse están siendo, a su vez, oscuras. Un rasgo común: política para políticos y algunos periodistas del ramo. O sea: largas explicaciones no pedidas, ataques sin fe al pasado, anuncios que nada anuncian menos carcasas vacías, irrelevancia en aquellas materias que puedan contribuir a la cohesión social, destrucción de aparatos de control y transparencia, incumplimiento de reglas de buen gobierno. En algunas de estas desdichas puede caer, alguna vez, el político… pero tan pronto y con tanta decisión es algo que merece ser destacado. Es como si su principal mérito fuera haber llegado a decirnos que nada tenía que decir.

Y un par de mecanismos de distracción. El primero es el intento infeliz de sistematizar la manipulación y el malabarismo con los números. En un magnífico artículo publicado en Información hace unos días, el catedrático de economía Antonio Escudero desmontaba, casi palabra por palabra, lo dicho en una entrevista por la Consellera de Hacienda que, creo, ofrecerá horas de regocijo, pues parece persona que confunde la honestidad con creerse sus propias falsedades. El asunto no es anecdótico: queda muy poco tiempo para que el Consell presente su Proyecto de presupuestos y ni sabemos cómo compensa las gracias que hace a los ricos ni cómo va a organizar con ahorro y sin merma de eficacia la trama de solidaridad heredada. Me atrevo a sugerir a la oposición que comience a ocuparse de este tema, que pistas va habiendo para sentarse a habar con la sociedad y para enunciar propuestas que tampoco pueden dedicarse a beber de la nostalgia.

Y luego la identidad, la lengua y todo eso. Ya hubo una Ley de señas de identidad, donde se hablaba de fiestas, de agua o de toros. O sea, un insulto para la razón y una sinrazón desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Basta con entender tres cosas: 1) El Estatut y la Ley de Símbolos ordenan y dejan claro cuáles son éstos y el respeto que merecen en cuanto que representan a una comunidad política democrática. 2) Las instituciones pueden legislar sobre símbolos, pero ni pueden ni deben legislar sobre la exaltación que estos provoquen en la ciudadanía. Porque de ahí a negar el carácter de “auténtico valenciano” al que no vibre no hay más que un paso (de la oca). 3) Algunas manifestaciones sociales son tenidas como propias por todo el pueblo valenciano, pero otras no: bien porque provoquen un rechazo legítimo, bien porque tengan un ámbito geográfico reducido. Legislar sobre estos asuntos, por lo tanto, es empeñarse en romper la convivencia. ¿Quién nos lo iba a decir del señor Mazón, de tan modosos gestos que antaño fueron hasta modernos?

¿Quién nos iba a decir que Zaplana que fue quien dio el paso decisivo en la normalización con la creación de la AVL sea ahora desautorizado por Mazón que, seguro, le aplaudió a rabiar y en bilingüe cuando aquello sucedió? Aunque haya puntualísimos conflictos, la sociedad no está tensionada en esta materia. Hasta que ha llegado tropa de ignorantes a sembrar odio. Y lo digo así porque no otra cosa son y hacen gentes con suficientes estudios que se empeñan en traer ridículas propuestas, amparándose en la buena fe de poquísimos. Tendrán que cambiar el Estatut, -¡nada menos que la joya de Camps!- para que la felonía perdure. Mientras tanto, lo mejor es tratar los textos en enrevesada variante con caridad y condescendencia: escritos de personas con deficiencias ortográficas; sin necesidad de hacerles demasiadas burlas. Y, desde luego, pido a la oposición que no se enreden en la cuestión, que no traten de dar argumentos: que así animan la trifulca. Que recuerden que son políticos y no filólogos. Si acaso, que alguno se les dirija en un castellano ad hoc: el que hablaba el Cid Campeador cuando estuvo veraneando en Valencia podría servir. No creo que a Vox le moleste. Y Mazón, oye, tan encantado. Que no sé por qué no se ha traído a Cantó a poner orden.