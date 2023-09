No sé si será políticamente correcto, pero odio el verano, la playa, el calor, las multitudes, los niños corriendo y gritando y los cuerpos escombro, incluido el mío cuando me miro de soslayo en el espejo. Ir de vacaciones en plan manada, que es lo que de vez en cuando toca para cumplir con los mandamientos de clase trabajadora, me supone un esfuerzo bárbaro, sabiendo que la recompensa jamás compensará el gasto (y no me refiero al económico). Por eso creo que nos encanta ver series como Sucession o Billions, donde los personajes, hipermillonarios, no tienen ninguno de los complejos de los bípedos de medio pelo.

Yo quise ser Felix Rodríguez de la Fuente y luego Jacques Cousteau por aquello de que espiar especies animales me pone. Al final me conformé con ser naturalista de humanos y contarlo en columnas o en otros formatos literarios, en vez de en documentales. En pro de la investigación, no me lo agradezcan, he cambiado este agosto la sabana o los fondos abisales por outlets de lujo en Madrid y Barcelona que se está más fresquito. Además de comprar una o dos cosillas que no me hacían ninguna falta, he analizado el paisanaje y se me ponen los vellos como escarpias. Gentes de posibles asiáticas, árabes y americanas del norte y del sur cargadas de bolsas de marcas premium y comprando como si el mundo se acabara y no tuvieran en sus pueblos de origen tiendas de Carolina Herrera, Versace, Loewe o Hermès. Si es que no hacen en sus casas un mercadillo para ganarse unos dólares, lo que se ahorren lo van a gastar en exceso de equipaje en el aeropuerto.

En fin, ese hilo da para seguirlo pero no hoy. A lo que iba es que si creen que ir vestidas de Liu-Jo con zapatos de Louboutin y complementos de Cartier les equipara a las clases pudientes, he de darles una mala noticia: ni de coña. A los ricos de verdad no les repugna la clase obrera, distanciada de ellos por varios escalones evolutivos, como los que separan una ameba de un guepardo. Lo que de verdad aborrecen es a la clase media imitadora de sus hábitos y costumbres.

El concepto está de moda entre los ricos riquísimos: “If you know, you know”, o sea, el que sabe, sabe. Es decir que ves a Elon Musk vestido con una camiseta como de mercadillo y unos vaqueros raídos y resulta que la camiseta de algodón desteñido vale como tu sueldo de un mes y los tejanos como tu coche, pero no tienen logo de ningún tipo y sólo otros magnates saben lo que vale. Un guiño entre los entendidos que les garantiza un puesto en el chiringuito de los plutócratas y les separa de la plebe, por muy de Versace que vista.

Así que olvídense de marcas y de presunto lujo porque cuando consigan llegar a esa altura, los poderosos se habrán alejado la misma distancia y la brecha no dejará de crecer. Claro es que en esa espiral tan demoledora lo que te aleja de la cúspide, te separa también de tus compañeros en la charca media. Si no lo hacen por afán de imitación y les sobra la pasta, tampoco el pecado es de los gordos. Pero, por el amor de los dioses, no me caigan en el ridículo más horroroso de todos, que es consumir productos falsos con marca bien visible. Siento ser radical con eso, pero los productos falsos son para gente falsa. Es preferible llevar en la muñeca un humilde Seiko (ojo, que hay Seikos que valen cifras con muchos ceros a la derecha) que un Rolex de imitación. Es mejor un polo de Zara auténtico que un Burberry de pega.

Y ya de paso, en este verano tan caluroso debo manifestar que la temperatura no debería afectar al torpe aliño indumentario, especialmente cuando uno tiene cierta edad. Los señores mayores con pantalones cortos, camiseta de hombreras y chanclas a todas horas y por la calle no me representan. Cosa diferente es que en tu casa, en la playa o en la montaña puedas ir como te apetezca, pero tanta informalidad contamina la urbe y es una peste para restaurantes y establecimientos presuntamente serios. Aunque, por supuesto, no es lo mismo un jovenzuelo que un abuelo que pretende vestir como tal.

He repasado fotos de centros urbanos en los años sesenta e iban tan monos ellos con traje claro de lino, sombrero panamá y bastón de caña de Malaca. Y no me digan que entonces hacía menos calor, porque el sol caía a plomo de igual forma. Tampoco pido tanto y desde luego no estoy dispuesto a pasear con cuarenta grados en americana y corbata como el protagonista de “Muerte en Venecia”, pero hay términos medios fresquitos y arreglados. Vamos, es una opinión y tampoco me hagan mucho caso, que uno es clásico y cada vez más intolerante.