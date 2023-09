Un curso 2023/2024 por delante con ilusión como no podía ser de otra forma. A principios de semana nos informan desde la dirección de la Escuela que la nueva concejala de Educación María Bonmati Amorós nos convoca a los equipos educativos de las cinco Escuelas Infantiles Municipales de Elche a una reunión en el Palacio de Congresos. Todas las tareas planificadas para esta semana se reorganizan para acudir a la cita. No falta nadie. Yo particularmente siento buena energía. Mis expectativas se han cumplido. El objetivo de dicha convocatoria era presentarse ella y su equipo para ofrecernos su apoyo y nos sintiéramos acogidas, valoradas y reconocidas, conocernos y escuchar nuestras necesidades. Las demandas de los trabajadores no se hacen esperar y un aluvión de interpelaciones empiezan a salir a la superficie en el apartado de logística, infraestructura, deficiencias arquitectónicas, temas relacionados con la atención a los niños y niña con dificultades, etc.

El calor sofocante con el que los más pequeños y los trabajadores hemos tenido que lidiar en los meses más calurosos no podría describirse en pocas palabras. Nuestro objetivo era que estuvieran hidratados permanentemente. Con la llegada de la nueva corporación hemos descubierto que hay alguien al otro lado del teléfono, un interlocutor que oye y escucha. La instalación de aparatos de frío nos congratula. El esfuerzo económico, organizativo y logístico es innegable contando con el periodo en el que estamos. Somos conocedores que es una solución eventual y no para todos satisfactoria. Agradezco desde aquí la respuesta rápida. Las Escuelas Municipales de Elche durante muchos años fueron un referente. A veces nos llaman guarderías, las muchas. Particularmente ya no me afecta. Efectivamente «guardamos» a los más pequeños y pequeñas con mimo. Pero somos algo más. La Escuela Infantil es un espacio de socialización, de descubrimiento, de desarrollo del lenguaje, de desarrollo de la autonomía, de crecimiento y madurez emocional. La felicidad del ser humano es nuestro objetivo mayor. Con la llegada de la nueva corporación hemos descubierto que hay alguien al otro lado del teléfono, un interlocutor que oye y escucha. La profesionalidad de las personas que educan en la escuela, sea personal de cocina, mantenimiento, dirección-coordinación está a al altura de lo que se espera de un servicio público comprometido. Funcionamos como tribu en la que cada uno y una contribuye al bienestar físico, emocional y mental del grupo de aula, colectiva e individualmente. Mi apoyo desde aquí también a las directoras coordinadoras por capear con todo el volumen de trabajo que tienen por delante. El futuro, todo lo que nos dé, como decía María Jiménez.