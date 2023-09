Nos encontramos frente a un artista nacido en Alicante a mediados del siglo XIX, del cual poseemos una biografía muy limitada. José López Tomás, de trágico final, ha dejado una huella en el mundo del arte por su destacada obra: "La muerte de Don Quijote", de 1926. Sin embargo, en mis investigaciones acerca de esta obra, me he encontrado con un dato anacrónico: su presentación en la Exposición del Retiro de Madrid en 1917, lo cual resulta imposible dado que existe una diferencia de 9 años entre ambas fechas. La conclusión a la que llego es que el artista pintó dos veces el mismo tema, otorgándoles títulos diferentes, lo que inevitablemente genera cierta confusión.

La primera composición es de tamaño mediano, firmada a la izquierda en Valladolid en septiembre de 1912 bajo el infausto título: "En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño", inspirado en una frase citada en "El Quijote" (II, cap. 74). “—Señores —dijo don Quijote—, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy ahora (sic), como he dicho, Alonso Quijano el Bueno…” Hoy en la colección del BBVA de Valladolid. Este primer cuadro le sirvió de modelo para pintar otro catorce años más tarde, en un gran formato de 226 x 300 cm, con el título: "La muerte de Don Quijote", firmado a la derecha, en Valladolid en 1926 y que se conserva actualmente en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Fue donada por su hijo Rafael López Álvarez y su sobrina, María del Pilar Lita Bedrin, en 2004. Sin embargo, el cuadro llegó sin marco, enrollado y en malas condiciones, y tuvo que ser restaurado por el IVC+R, para conmemorar el IV Centenario del Quijote.

Biografía:

José López Tomás nació en Alicante en 1869 y forjó su talento artístico en la academia del alcoyano Lorenzo Casanova, ubicada en la avenida Doctor Gadea de Alicante. En 1894, participó en la Exposición de Bellas Artes de Alicante, donde compartió espacio con renombrados artistas como Sorolla, Heliodoro Guillén y Cabrera Cantó, donde presentó una obra de temática religiosa titulada "Últimos momentos de Santa Teresa", que recibió la distinción de la Medalla de Plata.

Gracias a una beca, tuvo la oportunidad de estudiar en Madrid, junto a otros alicantinos como Lorenzo Pericás, Vicente Bañuls y Rafael Hernández. En 1896, participó en la Exposición de Bellas Artes de Barcelona con su óleo "Hijo mío". Tras su regreso a Alicante, continuó su formación en la escuela de Casanova hasta 1899, año en que contrajo matrimonio con la señorita Álvarez y se trasladó nuevamente a Madrid. Durante su estancia en la capital, desempeñó labores docentes en la Escuela de Artes y Oficios, donde impartió clases de dibujo.

Además de su pasión por la pintura, López Tomás incursionó en la escultura y también se destacó como catedrático de inglés. Su formación incluyó estudios en la Escuela Profesional de Comercio de Alicante, antes de trasladarse a Madrid con la ya citada beca. Aunque se ha especulado que conoció a Eduardo Rosales en Madrid, esta posibilidad es altamente improbable, ya que Rosales falleció en 1873, cuando López Tomás tenía tan solo cuatro años. Sin embargo, la obra de Rosales, "Doña Isabel la Católica dictando su testamento" (1864), en el Museo del Prado, podría haber influido en la composición de "La muerte de Don Quijote".

En 1912, estuvo en Alicante cuidando de su amigo y compañero Lorenzo Pericás, que murió en agosto a los 44 años de una enfermedad que le paralizó las manos para poder pintar. Al hallarse prácticamente en la indigencia, el escritor Gabriel Miró, sobrino de Lorenzo Casanova, organizó una llamada de auxilio, que resultó positiva.

En 1926, se trasladó a Valencia, donde dejó atrás la pintura para dedicarse a la literatura. En 1931, representó al Congreso Extraordinario del PSOE. Durante ese período, ocupó la cátedra en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles y en la Escuela de Trabajo de Valencia durante la República, de cuya institución ejerció como secretario desde 1936 hasta marzo de 1939. Lamentablemente, tras la finalizar la guerra civil, fue arrestado y confinado en la cárcel Modelo de Valencia, donde falleció el 27 de diciembre de 1939, a la edad de setenta años.