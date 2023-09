Galeusca (acrónimo de Galicia, Euskadi y Cataluña) es el nombre con el que han sido designados varios pactos entre partidos y políticos nacionalistas de Galicia, el País Vasco y Cataluña desde 1923 y durante los años 40 del siglo pasado por los gobiernos autonómicos en el exilio. Josep Tarradellas, expresidente de la Generalitat, también expresó su oposición al pacto de Galeusca, en una conversación mantenida en 1946: “Yo no creo en Galeuzca. No soy partidario de situar el problema gallego a la misma altura que el catalán y el vasco. No podemos establecer vínculos de solidaridad con Galicia. Galeuzca es un desafío contra Madrid. El desarrollo de esa política sólo podrá conducirnos a crear dificultades muy fuertes a los problemas catalán y vasco. Yo no puedo aceptar esa responsabilidad. Por eso no apoyaremos la política de Galeuzca ni aceptamos tampoco el nombre que no es muy afortunado. (Wikipedia).

Galeuska ha sido recordado por el lehendakari Iñigo Urkullu en un artículo publicado el pasado 31 en El País con el título "Autogobierno vasco y modelo plurinacional del Estado. Si hay voluntad, es posible el acuerdo”. “Nuestra voluntad sigue siendo el acuerdo y el pacto. Es obvio que el pacto no se le puede imponer al Estado”. Plantea una plataforma conjunta de las tres nacionalidades históricas a los que suma las de raíz foral- Navarra- para negociar la propia investidura de Pedro Sánchez y el compromiso del futuro gobierno. Se haría mediante una “convención constitucional” que no implicaría, según el lehendakari, ninguna reforma constitucional “previa”. Convención basada en el alcance actual y futuro de la Disposición Adicional Primera de la Constitución. En mi opinión, esto sí supone una reforma constitucional que desembocaría en una federalización asimétrica con comunidades de primera- Galeuska- y el resto, de segunda. Lo que resulta totalmente inaceptable, e inviable políticamente, tanto para el PSOE como para el PP. El Gobierno asume que el debate territorial marcará la legislatura: cerrar el 'procés, 'plan Urkullu' y financiación autonómica Creo que es un nuevo planteamiento, táctico, de Urkullu. En su dia el lehendakari propuso- El Pais 9-XII- 2017-, usar el modelo vasco como una “referencia” para avanzar “en un nuevo sistema de financiación descentralizado, eficiente, justo y solidario”, en el que los ingresos garanticen el Estado de bienestar en todas las comunidades. Claro que. dos semanas antes se había aprobado la actualización del Concierto y el Cupo vasco, con los votos de PP, PSOE y Podemos. El Cupo es la cantidad- el porcentaje del 6’24- que el País Vasco tiene que pagar cada año al Estado del presupuesto por los servicios que este presta en su territorio por las competencias no transferidas en virtud del Concierto económico; y por los propios y exclusivos del Estado, por ejemplo, la defensa, o exteriores. Se revisa y negocia cada cinco años, o sea este año tocaría. El lehendakari proponía que la corresponsabilidad fiscal podía servir como base para lograr una financiación autonómica más eficiente y que se extienda para todos. Podía significar “café para todos”, llámese nacionalidades históricas o regiones autónomas, pero federal. Todas las regiones y nacionalidades recaudarían todos los impuestos con arreglo al concierto con el gobierno central y pagarían su cupo al Gobierno del Estado. Lógicamente la suma de los cupos, porcentajes, sería el presupuesto que gestiona la administración central-100%- Sería un sistema corresponsable fiscal y financieramente, transparente, descentralizado y la recaudación de impuestos la harían las diputaciones como en el País Vasco o Navarra. La comunidad que quiera más servicios que se ponga más impuestos, y al revés, el que baje los impuestos que pierda servicios. El sistema no rompe España, la prueba histórica es que Franco se lo dejó a las diputaciones forales de Álava y Navarra y se lo negó a Guipúzkoa y Vizcaya, pero porque no le siguieron en la sublevación de 1936. La propuesta del mes pasado del lehendakari Íñigo Urkullu es pura táctica para unir a los nacionalismos periféricos, tratan de resolver sus problemas exclusivamente; y es inaceptable para los partidos mayoritarios PP y PSOE. La otra propuesta de Urkullu puede ser la base de la revisión de la financiación autonómica y de los “nacionalismos históricos”. La reforma del Título VIII supondría realmente completar la transición desde un estado centralista y autoritario a uno democrático y plenamente federal. La tarea que en su día Adolfo Suárez no pudo terminar. Modificar el Título VIII de la Constitución requiere el consenso del PSOE, de Sumar, del PP y de los partidos catalanistas y vascos. Todos son imprescindibles. El interés en esa modificación de ERC, Junts, EH-Bildu, el PNV y el Bloque Nacionalista Galego es evidente. Sin ellos el PSOE y Sumar tienen difícil gobernar esta legislatura. Para el Partido Popular puede ser la ocasión de marcar distancias con Vox, y para Feijóo y los populares moderados- que los hay- asentar sus tesis que les permitiría gobernar con la izquierda o los nacionalistas, frente a los planteamientos de Ayuso y Aznar que les aíslan. A todos, por una razón u otra, les interesa, y todos tiene que hacer cesiones, por lo que el consenso indispensable es posible. Desde el punto de vista ideológico las principales dificultades se deben a tener que reconocer que España es un estado plurinacional, reconocer la nación vasca, catalana, etc. constitucionalmente no tiene ningún problema como defendió el desaparecido magistrado del constitucional Francisco Rubio Llorente. La otra dificultad, no menor, es la oposición de los partidos catalanistas al papel económico que el nuevo sistema asigna a las diputaciones provinciales, resistencia que también existe en el PSPV y en el PSC, en aquellos sectores mas nacionalistas de estos partidos. La jurisprudencia del TC pone límites al proyecto de Urkullu para avanzar en el carácter plurinacional del Estado Socialmente los estatutos de autonomía respondían a la necesidad histórica de articular los intereses de la élite financiera española con la burguesía vasca y catalana. Históricamente ha sido así, hoy día esa necesidad no se restringe solo a esas dos comunidades. El desarrollo económico ha hecho que grupos burgueses empresariales y financieros importantes tengan su sede prácticamente en todas las comunidades autónomas desde Galicia hasta Andalucía o la Comunidad Valenciana. Por eso la solución en materia de financiación no puede ceñirse sólo a las “nacionalidades históricas”. La mayor dificultad, en mi opinión, es política y procede de la propia clase política compuesta en su mayor parte por la élite de la Administración del Estado. Técnicos de la administración general, abogados, jueces y fiscales, economistas, comerciales, catedráticos, etc., son la élite de la mayor parte de las administraciones públicas y son la principal cantera de los dirigentes políticos de todos los partidos en la democracia, como lo eran en el franquismo. (Mariano Baena del Alcázar. Élites y conjuntos de poder en España (1939-1992) Tecnos.1999). Variar la organización administrativa del Estado les afecta personalmente a todos, De la misma forma que la creación de las comunidades autónomas restó peso a los ministerios, o los tribunales Superiores al Supremo; ahora el papel de las diputaciones restaría poder a las administraciones autonómicas y central. La clave para pasar a un Estado federal- la revisión del Título VIII de la Constitución- es sin duda una financiación igual. La propuesta de Urkullo en 2017 pude ser la base que resolvería el problema de la financiación autonómica y el del sistema de cupos de una sola tacada y es, sin duda, la base para un posible Estado federal. Para eso es imprescindible definir con claridad las competencias exclusivas del Estado, pero también en los Conciertos de cada comunidad, qué actuaciones sigue realizando el estado sin ser propias de él. Eso supone aceptar que la recaudación es de abajo hacia arriba y se respeta el principio de subsidiariedad: lo que puede hacer una Ayuntamiento no tiene por qué intervenir la comunidad o el Estado; lo que puede hacer una comunidad no tiene por qué intervenir el Estado. Suárez fue un político audaz con una estrategia a medio y largo plazo, Sánchez ha demostrado su audacia, lo demás hay que verlo.