Postoperatorio

En mi barrio hay varios talleres de costura. Te arreglan chaquetas de cuando estabas gordo o pantalones de cuando estabas delgado. Te entallan la ropa vieja, o te la desentallan, según. En el que suelo acudir yo, hay una señora de origen asiático con un alfiletero en la muñeca y una aguja en la boca. Te habla con la aguja en la boca, lo que a mí me pone nervioso, pues pienso que se la va a tragar de un momento a otro y la voy a tener que llevar a urgencias, así que no logro escuchar lo que dice porque yo rezo mientras ella habla. Me paso la vida rezando porque veo catástrofes a punto de suceder por todas partes. Tengo una habilidad especial para angustiarme por cosas que no suceden. De hecho, la costurera no se ha tragado nunca la aguja, en mi presencia al menos.

Ayer, al abandonar el establecimiento, me vinieron a la memoria las palabras de Feijóo sobre la necesidad de encontrar un encaje para Cataluña en España. O sea, me dije, que España necesita acudir a un taller de costura para que le hagan un arreglo. Pero a un taller bueno, para que el remiendo le dure cuarenta o cincuenta años: -¿Y si entre tanto engorda o adelgaza? -Pues que la trate también una nutricionista para que durante ese tiempo se mantenga en su peso. Hay países que llevan cien años o más manteniendo el tipo. La frase de Feijóo, que tanto escándalo provocó entre los suyos, era sensata, me parece a mí. Pero la pronunció con una aguja metafórica en la boca, una aguja que se tuvo que tragar apenas pronunciada porque a los militantes de su partido les pareció que Cataluña encajaba ya en España como un guante. Y si no encajaba, se la obligaba a encajar con el artículo 155, que para muchos es un modelo de alta costura. De modo que la aguja metafórica de Feijóo está ahora recorriendo su aparato digestivo político haciendo estragos por donde pasa, no hay más que mirarle a la cara, pobre. Es probable que se le acabe clavando en los intestinos, lo que requerirá una intervención quirúrgica y un postoperatorio largo. Tal vez le recomienden pasarlo en Galicia.