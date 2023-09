No hay delito más grave, más allá del crimen, que la agresión sexual. Y las cifras de la comisión de estos hechos no paran de incrementarse, ya que, según las cifras del Ministerio del Interior, la estadística sobre abusos y agresiones sexuales del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior revela que en el año 2022 se produjeron 17.389 delitos contra la libertad sexual en España, 48 de media al día. Por ello, el incremento de estos hechos es una evidencia y una constatación estadística que vuelve a ascender en las cifras en el año 2023, que cerrará el año con mayor volumen de hechos que en el año 2022 y en una sociedad donde la falta de respeto, la nula observancia de valores como la igualdad y la violencia como herramienta para conseguir sus fines, se han impuesto en muchas personas que cometen este tipo de hechos. Además, desde edades bien tempranas, algo nunca visto hace muchos años, en donde la violencia sexual de menores era inexistente y en la actualidad forma parte de las noticias ante este tipo de hechos.

Ante ello, se debe efectuar una reflexión y puesta en común acerca de cómo afrontar la violencia sexual que marca para siempre a las víctimas y a su entorno familiar creando una secuela imposible de borrar bajo ningún concepto, porque no hay forma de compensar a una víctima que lo ha sido de un delito de contenido sexual. Por ello, se ha dicho que no existe reparación del daño por el abono de una compensación económica, porque en este tipo de hechos el dinero no compensa o aminora el daño, porque la víctima nunca podrá volver al “antes” de los hechos, ni aunque sea indemnizada económicamente. Es preciso, por ello, la implementación de medidas de atención personalizada a las víctimas, como la psicológica, porque este ataque sexual realizado con violencia, intimidación o aprovechando la situación concreta que padezca la víctima perdura por mucho tiempo en la interioridad de las víctimas de ataques sexuales. Pero esto es actuar “ex post” y lo necesario es actuar “ex ante”; esto es, evitar el delito.

Es por ello, por lo que debe actuarse también desde la prevención, incrementando los medios, sobre todo humanos, para que exista mayor presencia en la calle de agentes policiales. E importante, por ello, ha sido la medida que se ha publicitado en los últimos días y que se ha puesto en marcha en Palma de Mallorca por agentes de la Guardia Civil por el Grupo de Reserva y Seguridad, (GRS) un grupo especial que está actuando en zonas especialmente conflictivas para vigilar y atender desde el punto de vista preventivo a cualquier situación que les pueda llamar la atención para evitar que se produzcan estos hechos y actuar anticipadamente, vigilando zonas concretas, interrogando a chicos y chicas por las calles, a fin de que incrementando la vigilancia se disuada a quienes quieren cometer este tipo de hechos si ven que existe facilidad comisiva en el ataque sexual a mujeres.

La presencia policial en las calles es el máximo exponente en la prevención de los delitos. Y para ello es preciso el incremento de los medios humanos policiales y que nuestros responsables sean conscientes de que la seguridad ciudadana es una de las mayores exigencias que reclaman los ciudadanos y que exige una sociedad, porque las personas deben tener derecho a salir con libertad y no estar expuestos a una elevación del riesgo a estar expuestos a ser víctimas de determinados delitos, sobre todo ante el incremento de agresiones sexuales a mujeres que va en aumento cada año con honda preocupación para los ciudadanos.

En este sentido, el reforzamiento de los agentes policiales en la policía nacional, guardia civil y policía local es una lógica aspiración que la sociedad reclama para actuar a modo de prevención del ejercicio de la delincuencia, sobre todo en zonas donde se repiten y reproducen determinados hechos, sobre todo los sexuales. Por ello, es muy acertada la medida puesta en marcha en Baleares para que los posibles autores sepan que se está incrementando la vigilancia y se pueda ir cerrando el cerco a quienes actúan contra la libertad sexual de las mujeres, pero ello exige un incremento de la dotación de las unidades policiales de todos los cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se dote de eficacia a ideas tan positivas como la puesta en marcha antes citada y que los ciudadanos, sobre todo las mujeres en estos casos, puedan salir a la calle en la confianza de que la mayor presencia policial les dará más seguridad para actuar el Estado contra el incremento de hechos tan graves como los que se están produciendo.