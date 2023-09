Ahora casi todos ustedes son mayores, también los que se creen jóvenes, así de rápido pasa el tiempo físico y, más aún, el tiempo político, social, cultural, ideológico y vital de estos tiempos urgentes esclavizados por la inteligencia artificial. Si no me creen, calculen cuánto ha pasado desde aquel 15-M que llenó las plazas de España de revolucionaria indignación ciudadana. Cuánto tiempo hace que se creó la pasarela mediática de Podemos, partido de extrema izquierda que estuvo a pocos miles de votos de protagonizar el «sorpasso» al PSOE en las elecciones de junio de 2016. Y Ciudadanos, ganador indiscutible de las autonómicas catalanas de 2017 y al que le faltaron 200.000 votos para superar al PP en las generales de abril de 2019. ¿Recuerdan la coleta de Pablo Iglesias con la que azotaba a la casta hasta hacerla sangrar; o el traje de confección ideológica de Albert Rivera que parecía alquilado para según la ocasión? Y no menciono a Pablo Casado porque no sé si llegó a casarse con el PP de rebote, presencialmente o por poderes, tal fue su errática y funesta gestión del partido, y su nula visión de estadista. Ya ven, han pasado unos años y parecen siglos.

Sin embargo, hay quistes históricos adheridos al cuerpo social y político de España que, pese a sus vaivenes y cambios de criterio en función del mejor postor, la mejor coyuntura nacional o internacional, siempre están ahí supurando una recidiva exudación uretral que contamina de tal forma a España y sus ciudadanos, a sus vidas, haciendas e historia, que los hace depender de un puñado de votos y de voces. Véase, por ejemplo, un PNV de orígenes y trayectoria ultracatólica, de derechas, de curas renegados, devenido hoy en partido posibilista, bufo muelle entre la izquierda clerical de bofetón en clase y la estética «borroca»; o Bildu, trufado de exetarras (si tal oxímoron fuera posible), algunos con delitos de sangre figurando en sus listas electorales; o Junts del fugado Puigdemont, tótem de Yolanda Díaz (antes Convergencia de Pujol, el Robín Hood catalán); o ERC, nacido xenófobo, supremacista, racista y estéticamente mussoliniano, de milicias juveniles desfilando con uniforme verde oliva en 1931 y boicoteando las huelgas de la CNT, mutado ahora en partido progresista y de izquierda periférica que a todos llama fascistas (recuerden lo que decía su líder Heribert Barrera de los negros, los débiles mentales o los andaluces). Y esa es la tropa a la que se entrega Sánchez sin condiciones para seguir en La Moncloa. En descargo de tanto descaro cabe recordar que Stalin prohibió a los comunistas alemanes cualquier pacto con los socialistas mientras preparaba con Hitler un tratado de «amistad» para invadir Polonia (el poeta francés Louis Aragon fue ferviente admirador de Stalin). ¿Por qué esa distrofia en España? Pregúntenle a algún pensador medianamente serio (que no sea «abajofirmantes») y puede que encuentren la respuesta adecuada. Por lo que aquí conviene, políticamente, hay dos responsables mediatos: PP y PSOE; los inmediatos son más recientes. Sin su insensata ceguera en reformar la ley electoral o permitir que la educación fuera controlada por el separatismo; sin sus inmaduros complejos (charnegos, maketos) para con las llamadas «nacionalidades históricas»; sin su cortedad de miras por culpa del tacticismo político; sin los vergonzosos privilegios fiscales del País Vasco y Navarra rompiendo el principio de «seres iguales en derechos y obligaciones», sin todo ello y mucho más, no se explica que Álava fuera hace pocos años del PP y hoy le supere Bildu; o los vaivenes de Cataluña, donde llegó a ganar abrumadoramente Ciudadanos (hoy, el partido más votado es el PSC, que supera ampliamente la suma de Junts, Esquerra y la CUP). ¿Cuál es la deuda que tiene contraída la ciudadanía española con los separatistas excluyentes que tanto odian España? ¿Cómo se puede entender que estemos ahora más que nunca en sus manos? Pregúntenle a algún pensador medianamente serio (que no sea «abajofirmantes») y encontrarán respuestas adecuadas: el epiceno relativismo político de la gauche divinne que solo denota cobardía y malnutrición intelectual; el odio endocrino, irreflexivo e histórico que albergan ideologías llamadas progresistas; y la dejadez suicida de políticos y políticas que han preferido ver gobernar un bolso en vez de asumir sus responsabilidades (pregúntenle a Rajoy por la fidelidad del PNV). Pero, y sobre todo, el patológico apego al poder de Sánchez y su cautivo PSOE, que se entrega al separatismo catalán y vasco a despecho de España y los españoles. Los escaños separatistas de ambas regiones suman 25; PP y PSOE, 258. ¿No le avergüenza a Pedro mendigar España, pergeñar una amnistía, a un fugado de la justicia como Puigdemont (7 escaños, el 8% en Cataluña y el 1´6% del total de los votos) cuya inmunidad le fue levantada por el propio Parlamento Europeo? ¿Con qué perplejidad debe entender Europa esa bochornosa situación? ¿Cabría imaginar algo así en cualquier otro país democrático europeo? Lo dice, contundente, Jordi Sevilla, exministro del PSOE: «El problema no es Cataluña, sino ese 8% de catalanes… que sigue queriendo imponer al resto la vulneración de la ley y los delitos como si fuera democracia». Y Felipe González («La Constitución no es un chicle»; «No cabe la amnistía ni la autodeterminación»); y Alfonso Guerra (que ha llamado gánster a Puigdemont), Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui, García-Page… ¿Qué más hace falta para frenar esa taimada exigencia de amnistía, para rechazar el chantaje de un fugado de la justicia, de unas minorías privilegiadas (condonar los 70.000 millones de la deuda pública catalana a costa de todos los españoles) y antisolidarias (cupo vasco y navarro) que odian virulentamente España? Y Yolanda Díaz, autorizada por Pedro Sánchez con el altavoz de los medios de comunicación del Régimen, llama a esto «gobierno progresista». Lo insolidario es progre. Con qué descaro se prostituye el lenguaje. Se ha discutido si Kierkegaard tenía joroba, circunstancia que le valió al filósofo antinazi Theodor Haecker para su célebre libro La joroba de Kierkegaard. El concepto «el vértigo de la libertad» del ser humano, hoy más real que nunca, fue acuñado por Kierkegaard. Poco importa si el pensador danés tenía joroba; lo importante es que hoy, más que nunca, conocemos el nombre de la joroba que mutila en España nuestra libertad. En efecto, ese es. A más ver.