Hola terrícolas. Quizá os acordéis de mí: Yo venía a este diario cada domingo traído por un sujeto al que mi bondad intrínseca se resiste a calificar, casi siempre acompañado de mi hijo.

El porqué el sujeto nos bautizó como Pa y JC es un misterio a la altura de la zarza ardiente, pero lo cierto es que nuestros diálogos generaron cierto interés.

Ahora vuelvo. Volvemos en realidad, pero no creáis por eso que he estado mano sobre mano, en absoluto. De hecho tengo… ¿cuántas son? Sí… creo… que la última vez que las conté eran 163.000 millones de galaxias de las que ocuparme. Y eso supone alrededor de –os confieso que hasta yo me pierdo con estas cifras– 24.000.000.000.000.000.000.000.000 de estrellas. Claro que no en todas las estrellas hay gente, eso sería insoportable hasta para mí. Pero bueno, hay bastante población… vamos, que me mantengo entretenido.

Hace mucho tiempo que no volvía por este sistema solar, es que está muy a desmano.

Pero bueno, he estado dando una vuelta y he de confesaros que esto es un desastre. Que habéis tirado por la calle de en medio, por libre, en definitiva. Me ha pasado en algún otro planeta, los rebeldes, les llamo yo. Aunque en realidad es culpa mía.

Debería ser más estricto, pero ¿qué queréis? Uno tiene ya unos milenios…

Sin ir más lejos, con España, mi país favorito en este planetita al que llamáis Tierra. No sé si será por su clima, por sus gentes o por lo bien que siempre me habéis tratado, pero lo cierto es que tengo una cierta debilidad por lo español.

Aunque ahora, he de deciros, españoles, estáis ante una situación difícil, muy arriesgada. Y, para que la comprendáis mejor, os voy a dibujar lo que os puede pasar: Esto es España 2025:

Tras la muerte de don Juan Carlos I, en su exilio árabe, y el descubrimiento de una red financiera que se extendía desde Panamá hasta Suiza, pasando por Gibraltar, la isla de Man y Andorra, se generó una corriente anti monárquica, estimulada por el partido llamado Unidas Podemas Sumamos, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, PNV y Compromís.

Se organizó entonces un movimiento en contra de la institución monárquica que comenzó con la exposición de las conductas pasadas de Juan Carlos I, un serial que traía cada día a las portadas de los diarios los saldos de sus cuentas variadas, un sumario interminable de amigas entrañables y finalmente la progresiva desacreditación de la figura de Felipe VI y su esposa.

Como si de un culebrón venezolano se tratara, en programas de máxima audiencia se iban relatando dudosos episodios de la vida de estas personas dotándolos de todos los ingredientes morbosos posibles, hasta hacer calar en la sociedad, no solo en los adeptos al republicanismo, el mantra de que se trataba de personas inadecuadas.

Jamás se cuestionó la idoneidad o no de la institución, la adecuación de un modelo no sufragista en un país democrático, sino que se desacreditaron a las personas, con argumentos frecuentemente difamatorios, cuando no directamente delictivos.

El gobierno de coalición de turno, en el que su presidente tenía insomnio por sus socios de gabinete, se apresuró a organizar un referéndum apoyado por los partidos independentistas, en el que se preguntaban los españoles si preferían seguir con una monarquía corrupta o iniciar una gloriosa etapa republicana. Los independentistas aprovecharon su situación de privilegio aritmético electoral para colar de rondón la opción de recoger en la Constitución la convocatoria de referéndums autonómicos con los que consultar a la ciudadanía su «sentimiento de pertenencia». El centro de investigaciones sociológicas, presidido por Patxi López, se encargó de preparar el camino…

La semana próxima continuamos con esta historia.