Para nada me pone que las decisiones en este país las tome Puigdemont. Es más, si por mi fuera le encerraría en una mazmorra de Los Plomos de Venecia, donde enjaularon a Casanova, y tiraría la llave al Gran Canal. El Puchi es uno de los políticos más rastreros, cobardes y oportunistas del orbe cristiano y sólo le faltaba que nuestro imperfecto sistema electoral le diera vidilla. Pero así es la cosa: o cambiamos la ley electoral o nos cambiarán a nosotros como Estado.

Lo que se hizo fatal en la Transición da para escribir un tratado de malas costumbres, pero viniendo de donde veníamos demasiado bien que salió. Y bien que me pesa, porque yo era entonces de los partidarios de la ruptura y no de la reforma y canté mucho aquello de “Amnistía y libertad”, aunque en noches cargaditas cambiábamos la letra por “Anís, tías y coñac”, bastante menos políticamente comprometido.

Como dice un amigo mío de montones de artilugios, la transición estaba mal inventada. Dejó al frente del aparato del Estado a todos los que lo estaban con Franco y habían jurado lealtad al Movimiento, desde jueces a policías, altos funcionarios o militares. Algunos dieron de buena gana el salto y otros permanecieron como la carcoma en los muebles antiguos, socavándolos por dentro. De hecho aún esa resistencia se hace notar por parte de sus herederos. Nunca dejaron de tener el poder y ese sentido patrimonialista les hincha las venas de santa indignación cuando cuatro desharrapados pretenden mandar.

En 1977 tenía todo su sentido la Amnistía, porque ya que se aceptaba que el franquismo no sufriría persecuciones, por lo menos los de la cáscara amarga podrían salir a la calle. Esta Amnistía que exige Puchi “por mí y por todos mis compañeros y por mí el primero”, es una broma de mal gusto que sólo se puede tragar como aquellas cucharadas de aceite de hígado de bacalao que nos daba mi madre y que eran asquerosas más allá de todo adjetivo.

Seis años después de la asonada indepe, nada es ya igual. Unos fueron a la cárcel, otros están empapelados y pagando facturas de abogados con sus patrimonios y una gran mayoría en Cataluña piensa que ya tuvieron suficiente con ese alboroto para el que no encontraron la complicidad mundial que creían merecer. Puchi no, él vive como un cura en Bruselas.

Pero bueno, empeñarse en lo inútil conduce siempre a la melancolía. Pasar página es lo menos que nos merecemos y si eso supone que tengamos que aguantar al Puchi de vuelta y sin haber pasado ni una hora en la cárcel, pues… Hay gente que cree en el karma, yo no, pero este personaje quedó bien retratado como felón en su huida.

Este verano he andado por tierras catalanas de las más feroces y, o lo ocultan mucho, o del procès no se ven ni los rabos. Es triste que por un puñado de votos haya que ponerse a diseñar otra España, con la pereza que da, pero no deja de ser cierto que la opinión de un señor de Girona vale como la de uno de Burgos, aunque los votos no tengan el mismo peso.

El vacío que deja un amigo

Cambio de tono y de registro. Un amigo de verdad es al que llamas a las dos de la madrugada para decirle que has matado a alguien y te contesta, sin más: ¿dónde lo enterramos? Yo he tenido la suerte y el honor de contar con un amigo así en los últimos treinta años y esta semana Rafa nos ha dejado. Era un galán de los ochenta con un pasado disfrutón y aventurero, siempre dispuesto a ayudar en los proyectos más locos y el pegamento de un grupo de amigos de lo más variopinto que íbamos a su campo como quien va a misa de doce.

Su empresa, Gráficas La Costa y su sector, del que era un artista: las artes gráficas a la antigua usanza, murieron antes que él, pero nunca dejaron de vivir en sus relatos muy coloridos de una época y una épica. Se ha ido y nos deja a todos sus amigos un espacio vacío imposible de rellenar. Yo me quedo huérfano de mi héroe, el personaje al que siempre tengo como referente, porque Rafa era una mezcla entre Corto Maltés y Maqroll El Gaviero al volante de uno de los únicos Mustang Shelby que rodó las calles de Madrid. Ha estado a mi lado, no en un libro ni en un cómic, y gran parte de los objetos bellos o curiosos que me rodean ahora mismo los compramos juntos en nuestras correrías de anticuarios por el mundo. Cada pieza tiene su historia que sólo él y yo conocíamos. Ellas nos sobrevivirán.

Si no fuera porque se partiría de risa y me regañaría -mira que eres cursi Mondéjar- diría con Whitman: “¡Oh capitán! ¡Mi capitán! Debe ser sin duda un sueño que yazgas sobre el puente. Extendido, helado y muerto”. Brindo por ti con un Campari con naranja como los que nos bebimos, a precio de champán caro, en el hotel Mena House de Giza frente a la Gran Pirámide. Salud, Rafa, amigo.