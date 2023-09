La Sexta estrenó este fin de semana Más vale sábado, cuatro horas de entretenimiento vespertino en directo, y la sensación que nos quedó fue la de que al programa presentado por Boris Izaguirre y Adela González le faltaron contenido y pegada fuertes. Una pena.

Es el sino de los tiempos. Imperan la banalidad, lo vacuo y el abordar cualquier cuestión del modo más superficial posible. Yo sé que a estas alturas no puedo pedir debates ni tertulias mínimamente sesudas. Pero sí me parece un auténtico desperdicio tirar por la borda tantos medios técnicos (conexiones en directo, un despliegue relativamente amplio de redactores y colaboradores) para llevar a cabo una labor de tan corto alcance.

Aparte de que la actualidad no descansa, y de que un programa en directo siempre juega con la a su favor con la presión del «está pasando, lo estás viendo», no existe ningún tema que se pueda poner sobre la mesa al que no se le pueda extraer jugo. Se le podrá aplicar sentido del humor, crítica, anécdotas, erudición, originalidad, cualquier matiz. Todo menos dejar pasar una tras otra las páginas del guion con una desgana y una rutina tales que inviten al espectador a abandonar a cada corte publicitario. Cuando no antes. Por lo que sea, la fórmula Aruser@s, que va como un tiro por las mañanas, no funcionó por las tardes.

Tampoco va bien La roca, y la han renovado por tercer año. Sospechamos que Más vale sábado no cuajará. Un pecado mortal cuando de lo que se trata es de hacer televisión en directo con total libertad. Sólo hay que ponerle ganas, entusiasmo y comerse el plató durante cuatro horas. Lo que se percibe, por momentos, es sensación de rutina y muy poco fuste.