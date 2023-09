Hasta el 21 de marzo de 1829 la prosperidad de Almoradí se podía comprobar en la altura de los edificios que definían el callejero municipal. Sin embargo, ese mismo día un terrible terremoto afectó a diversos pueblos de la comarca e hizo de ese magnífico signo de actividad económica y social un dato fatídico. Los movimientos sísmicos del 21 de marzo de 1829 provocaron que los edificios se derrumbaran, los unos sobre los otros, y, como resultado del desplome, Almoradí fue el municipio con mayor número de víctimas. Resulta complicado culpar a alguien de las consecuencias causadas por caprichosos accidentes geológicos al igual que resulta difícil delimitar la responsabilidad de cargos públicos ante los estragos producidos por avatares meteorológicos. Esa no es, sin embargo, la cuestión sobre la que me gustaría atraer la atención del lector.

En la segunda mitad de la legislatura anterior (2019-2023) en Almoradí, gracias a múltiples ayudas de los gobiernos progresistas de la Generalitat Valenciana y del Gobierno Nacional, se vislumbró algo de la antaña prosperidad. Las ayudas del gobierno central permitían renovar el anticuado sistema de alcantarillado; el gobierno de la Generalitat retomaba, después de muchos años, la construcción del colector de pluviales; el plan Edificant aseguraba la construcción de un nuevo colegio; etc. Ahora bien, las elecciones del 28 de mayo de 2023 mostraron, a los ojos de todo aquel que quiera ver, un nuevo terremoto, esta vez, de carácter electoral.

Los vecinos de Almoradí responsabilizaron de la ingente cantidad de inversión pública en el municipio a una sola entidad, a saber, al gobierno local (PP). La candidatura municipal del PSPV-PSOE (partido que lideró tanto los gobiernos de la Generalitat como Nacional) únicamente obtuvo 1.593 votos y, con esto, marcó el mínimo histórico de apoyo popular; nunca antes una candidatura a la alcaldía del PSPV-PSOE tuvo en Almoradí tan pocos apoyos. Pero, no solo eso, ese resultado supone el menor porcentaje de votos, sobre el total del escrutado (17,68%), obtenido en los municipios de la Vega Baja; ninguna otra candidatura del PSPV-PSOE de la comarca consiguió menos del 20% del voto escrutado. El descalabro electoral del PSPV-PSOE hizo que el PP consiguiera una cómoda mayoría absoluta en Almoradí.

Por otro lado, el mismo 28 de mayo la candidatura autonómica de Josefina Bueno (Ximo Puig) obtenía 2.197 votos y, el mes siguiente, la candidatura nacional de Alejandro Soler (Pedro Sánchez), 2.625 votos y la candidatura al Senado de Ana Martínez, 2.698 votos. Ante esa situación, ¿qué puede decir el PSPV-PSOE a los vecinos de Almoradí?, ¿no tiene el PSPV-PSOE nada que explicarles a los almoradidenses? De entre los ilustrados cargos del partido, ¿a ninguno de ellos le da vergüenza este desenlace electoral? Los almoradidenses no tienen dudas, nada más hay que mirar el resultado de los comicios municipales, de que, por su parte, se mantiene una candidatura a la alcaldía que obedece, en primer lugar, a intereses de tipo orgánico. Desde el 2011 se han repetido, legislatura tras legislatura (2011-2015; 2015-2019; 2019-2023), los mismos trazos políticos; desde aquel lejano año el PSPV-PSOE mantiene al mismo cabeza de lista y, desde entonces, todos los grupos municipales han acabado, después de situaciones desagradables, rotos (como rota ha quedado también la agrupación después de cada una de esas rupturas).

No hace falta ser un gran geólogo de la tectónica social ni tampoco un especialista en sismografía de la comarca para anticipar el resultado. La interpretación de los datos ofrecidos por los comicios tanto municipales y autonómicos como nacionales es tan evidente que convendría no pasarla por alto: en Almoradí hay una horquilla que oscila entre los 600 y los 1000 votantes que están dispuestos a apoyar al PSOE en autonómicas y nacionales pero que, por el contrario, no aprueban las propuestas de la agrupación local. Las víctimas de este otro terremoto, de naturaleza electoral, no son más que el grupo de personas que, quieren apoyar una opción progresista para su municipio, pero por motivos de carácter orgánico, no encuentran una papeleta con la que sentirse representado. No me cabe duda de que esas son víctimas asumibles para algunos cargos públicos, autonómicos y nacionales; pero son una catástrofe para la gente que ha nacido, ha crecido, vive y vivirá en Almoradí.