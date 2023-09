Muchas adaptaciones y versiones se han realizado de esta comedia palatina del siglo XVII que siempre sigue en pie. Afirma la famosa expresión: «Ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer». Por ahí va la popular pieza de Lope de Vega. La condesa no puede amar a su sirviente, por lo relativo a la antigua tradición de la diferencia de clases, y tampoco quiere que ame ni sea amado por la criada. Campean los celos y el sentido de posesión mediante situaciones de enredo y donde podemos comprobar que la envidia y el egoísmo impiden la felicidad propia y perturban la dicha ajena. O sea, amores prohibidos, traiciones y la típica y obsesiva idea del honor, pero con el ingenio y la ironía de uno de los componentes de Tricicle, Paco Mir, encargado de la recreación y la dirección de esta forma de teatro dentro del teatro, un recurso de aquella época que no decae y que aquí lo actualiza el director de «El perro del hortelano». Existe algo más. La compañía no puede llegar a tiempo y dos técnicos se ponen manos a la obra, nunca mejor dicho, con la ayuda de dos actrices locales que conocen la trama. Amparo Marín, Manuel Monteagudo, Paqui Montoya y Moncho Sánchez-Diezma interpretan lo esencial convertido en juguete con la rúbrica de Mir. Determinados gestos, algunas acciones o la recreativa utilización de las identidades falsas en una dinámica y paródica versión situada en el cuadrilátero de una alfombra con sus inocentones tejemanejes. Los comediantes cuentan la acción de modo narrativo, dominan los versos y se dirigen directamente a los espectadores. La versatilidad interpretativa, el dominio de cada escena y los estilizados medios visuales mantienen el interés, que es relativo pese a destacar algunos rasgos. Afortunadamente no se cae en la tentación de una imagen caricaturesca tosca, y Manuel Monteagudo administra muy bien la tradicional figura expresiva del gracioso. El final feliz no trastoca ese establecido orden social. Se asume. Y el Festival de Teatro Clásico sigue.