Después de varios años viviendo como un rey, (incluso mejor que el propio monarca) a costa de todos los españoles, fanfarroneando por ello y sin que nadie sea capaz de tocarle un pelo (de los muchos que tiene) con todo un séquito de allegados vividores como él. Nuestro insigne catalán SR. PUIGDEMONT, ahora se permite otro lujo más, que es poner al gobierno de España bajo sus caprichos de niño mal criado, con las cláusulas que se ha sacado de la manga, para hacer pasar por el aro y los jefes gobernantes actuales si quieren su apoyo.

Estimados amigos españoles, hasta aquí hemos llegado, con elementos como este y sin que nuestro gobierno haga nada por solucionarlo, nos vemos avocados a tener que soportar a personajes que están dejando a España por los suelos, que ante el resto del mundo se están riendo de todos nosotros, y encima vuelvo a repetir, siguen viviendo a costa nuestra.

¿Hasta cuándo tenemos que soportar estos personajillos, caraduras, aprovechados, sinvergüenzas, y cuantos adjetivos calificativos nada bonitos les queramos añadir? ¿Es que España no tiene la suficiente fuerza para decir… BASTA YA… y meterlo a la sombra…o mejor ponerlo a cavar montes quemados, que falta hace?

Así no vamos queridos políticos, no se trata como estáis haciendo hasta ahora de decir eso de… y tú más… hay que echarle bemoles, tanto de izquierda como de derechas y poner en su sitio a estos personajes, y gobernar España como este país se merece. Si no lo hacéis así vamos por mal camino, recordarlo.

Y termino como siempre diciendo… que Dios nos coja “confesaos”