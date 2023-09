Tengo para mí -sobre todo desde la llegada del insolente cambio climático de la (in)dignidad personal- que el inevitable paso de los años, tanto en lo físico como en lo intelectual (dicho esto en su más amplia y benevolente acepción), confiere al ser humano, entre otras, dos cualidades imposibles de poseer cuando se es joven: la aceptación de los límites y la perspectiva de la conciencia interior. Y no lo confundan con la resignación, atributo más propio del clericalismo civil y de la apatía gregaria. Aunque los ejemplos suelen ocultar un condescendiente sabor pedagógico, cuasi impúber, hay veces que resultan necesarios. Verbigracia: ¿con 18 o 20 años eres consciente de que si tuerces gravemente tu vida quizá no haya posterior solución?; ¿con esa edad te atormentaba la idea de padecer una grave enfermedad?; ¿no creías que era posible asaltar los cielos o escarbar debajo de los adoquines para ver la playa? Luego llegó Willy Brandt y, reinterpretando a Churchill, nos llenó de socialdemocrática realidad: «si a los 20 años no eres comunista no tienes corazón y si de viejo eres comunista no tienes cabeza».

De ahí que me asombre -o quizá peor, me perturbe, por desconcertante- que haya personas de cierta edad que sigan ancladas en una suerte de síndrome de Peter Pan negándose de forma obstinada a cambiar pese a las realidades más obvias, pese a las evidencias indiscutibles. Si en los supuestos físicos esto es poco usual (aunque haya gente provecta que siga creyéndose inmortal), en lo tocante a las esencias vitales, a la madurez intelectual, el fenómeno muta exponencialmente. Y tratándose de política y de siglas todavía más. Se puede entender que alguien sea de derechas o de izquierdas toda su vida, pero, ¿sería normal seguir en un partido si ya no representa los valores en los que creíste? Una persona adulta, intelectual y éticamente, seguiría teniendo su ideología, pero no militaría en ese partido. ¿Tanto cuesta, pese a la edad, reconocer la realidad? Lo sentenciaba George Orwell en Recuerdos de la guerra civil española: «… uno sólo se cree o duda de las atrocidades basándose en sus preferencias políticas. Todo el mundo se cree las atrocidades del enemigo y se niega a creer las del propio bando». Ahora sustituyan -o no- atrocidades por sectarismo, dogmatismo, rencor incorregible, miopía canónica o intereses económico-profesionales-familiares, y ya estamos al principio del artículo. Por eso no se mueven del partido.

Hace solo unos años, para muchos y muchas, Felipe González, Cristina Alberdi, Rodriguez Ibarra, Jordi Sevilla, Alfonso Guerra, Rosa Diéz, César Antonio Molina, Fernando Savater o Nicolás Redondo (ahora expulsado con saña del PSOE por oponerse a la misma amnistía a la que hace unos meses se oponía Pedro Sánchez y su aduladora cohorte), entre muchos otros y otras, eran respetados en la familia socialista, reconocidos, seguidos y admirados porque representaban un PSOE conciliador, transversal, moderno, no dogmático, solidario, generoso, moderado y español (aún conserva la «E» en sus siglas); un partido en la línea del mejor socialismo europeo. Hoy, esos muchos y muchas, pese a haber cumplido también los años físicos y sufrido las modelaciones vitales, reniegan de aquellos socialistas llamándolos traidores, insultándolos, despreciándolos por derechistas, por neofascistas. ¿Es posible un cambio así, un inmovilismo partidista -que no ideológico-, un nacionalismo de partido, como lo llama Redondo, en personas coetáneas a estos líderes y que vivieron y lucharon por esos ideales? La respuesta puede que esté en las dos últimas líneas del párrafo anterior.

Porque, además, entre los sacrosantos principios ideológicos y éticos del socialismo, del PSOE, se encuentra el de la solidaridad entre los españoles y los territorios; la igualdad sin discriminación ni favoritismos, sin exclusiones ni privilegios. Pero con la llegada de Zapatero y después con Sánchez, ese PSOE ha mutado tanto que sus antiguos líderes ya no lo reconocen. Sobre todo, en lo referido a las ínfulas de los partidos independentistas, a las exigencias del separatismo catalán y vasco. Por eso no acaba de entenderse que esta gente de la que les vengo hablando se haya entregado a la sumisión, a la causa de lo que dice y pide el independentismo. Una especie de «síndrome de Estocolmo» en el que el cautivo acaba por empatizar y reconocer la superioridad y bondades de su raptor, de su dueño. No se entiende que haya andaluces, extremeños, murcianos o manchegos que, sabiendo cómo opinan de ellos el supremacismo catalán que se mofa de su acento, vagancia, incultura y creencias (charnegos), y el racismo independentista vasco del RH negativo que los llama maketos, prefieren seguir siendo ciudadanos de segunda con tal de ganarse las migajas del señorito. Arriba y abajo.

Ese «síndrome de Estocolmo» ha colonizado, hoy más que nunca, la vergüenza y el complejo que sienten esos muchos y muchas, de tal forma que se ha transformado en una menestral aceptación de ser ciudadanos de segunda, subordinados, admitidos en la tribu, a la «causa», por la puerta de atrás, como empleados domésticos del supremacismo independentista. Me gustaría conocer la opinión que tenían las élites independentistas catalanas del andaluz Montilla cuando llegó a la presidencia de la Generalidad. Y hablamos de la «tribu ideológica», del sentimiento de culpa que acuñó Andrew Antony en su libro El desencanto. El despertar de un izquierdista de toda la vida referido a ser blanco, heterosexual, europeo y descendiente del colonialismo, por analogía al sentimiento de culpa que pretende inocularle a España el independentismo y que de forma tan humillante acepta el PSOE de Sánchez para mantener su efímero poder.

Esos muchos y muchas parecen más preocupados por estar cerca del poder, de quien manda en cada momento, a despecho de su propia ideología, a la que sin embargo recurren cuando siguen en el partido como coartada moral que les permita sobrevivir mientras se miran al espejo de su inmensa contradicción. Qué mal interpretaron el concepto de la «aceptación» de Camus en su mito de Sísifo. Aquí no es liberatorio, sino de sumisión. «No me llames Ternera». Tienes razón, socio. A más ver.