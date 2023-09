Lo que Dios ha unido, que no lo separe Catalunya. La pregunta es quién es Dios y cuándo y cómo procedió a activar su Providencia en tan compleja cuestión. Compleja para mí, persona de pocas lecturas y menos luces. Porque para una ingente cantidad de sabios está muy claro: desde el principio de los tiempos, y mantiene su Idea sin desmayo. No digo que estén equivocados. Lo que digo es que los que no somos nacionalistas de un lado o de otro, encontramos dificultades para derivar de ese hecho algunas conclusiones prácticas.

La cosa va aclarándose, no sin que perseveren dudas. Así: ¿quién ha obrado el milagro de reunir, por encima de los montes y los siglos, a González y Guerra?, ¿Puigdemont o Sánchez? Yo creo que Sánchez, porque los sacrosantos mesías del socialismo democrático están convencidos de que cualquier tiempo pasado, o sea, el suyo, fue mejor. En ese esquema de convicción arrastran a la nostalgia a cientos de inciertos. Nunca podrán perdonar a Sánchez que haya ganado tanto. O sea que Catalunya es una circunstancia contingente: sólo ellos, en la salud y en la enfermedad, ensamblados o desquiciados, eran, por los siglos de los siglos, necesarios. Otra: ¿cuántas veces escribí, grité, dije o pensé «¡Basta ya!». Lo hacía porque creí que era una forma civilizada de luchar contra asesinos de ETA. Gracias a Aznar sabemos que no, que atacábamos a los terroristas porque querían la independencia. ¿Se acuerdan ustedes de las veces que argumentamos que sin pistolas era posible hablar de cualquier cosa? Pues no. Y lo digo porque una cosa es mantener un diálogo racional en el que se critique toda posición, y otra sacar a pasear a Txapote, seguir hablando de ETA como si existiera o armar movilizaciones crispadas y para crispar, por si un futuro Gobierno quisiera amnistiar a alguien. Manifestarse contra intenciones supuestas y abstractas es algo muy, muy peligroso en democracia.

Puedo decir estas cosas porque he escrito muchas veces que no creo que el pueblo catalán tenga un «derecho a decidir». Pienso que la independencia sería nefasta para catalanes, españoles todos y europeos. En particular pienso que Puigdemont es de las peores desgracias que le ha ocurrido a la democracia, por su inflexibilidad y cobardía –o sea: no por sus creencias–. ¿Entonces, qué pasa con la amnistía? Pues que creo que apostar por un «sí» o un «no» impreciso no ayuda a nada. Más bien complican la cosa. Porque la cuestión se reconduce a la constitucionalidad de esa amnistía. No lo digo por una admiración acrítica de la Constitución –¿dónde están Felipe y Alfonso cuando se vulneran artículos de la Constitución económica o Derechos Fundamentales?–, sino porque no hay otra vía disponible. Pues bien: hasta que, hipotéticamente, no dispongamos de una fórmula de amnistía –aunque se denominara de otra manera pero tuviera los efectos que se suele atribuir a esa medida– es imposible pronunciarse acerca de su constitucionalidad. Porque la Carta Magna es suficientemente ambigua como para que algún texto legal pueda sortear las dificultades del texto. No es casual que en las opiniones autorizadas que se han vertido estos días, constitucionalistas y administrativistas hayan mantenido posiciones contradictorias.

Personalmente me parece que encontrar alguna medida de gracia que cerrara esa parte del problema sería positiva, aunque no definitiva, y que hay distinguir entre condenados de alto rango y aquellos que se dejaron llevar por un clima de histeria. Ya sé que con esto poco concluyo. Pero es que eso quiero poner de manifiesto: la norma que se apruebe, si se aprueba, si la considera constitucional el TC –el único órgano que podría hacerlo– será una norma incluida en el sistema constitucional a martillazos. Me apresuro a decir: como tantas otras. Y ese es el problema de fondo: que aquellos que se oponen a la amnistía lo hacen en nombre de una defensa de la Constitución que condena a la misma Constitución a una muerte lenta. Porque si la Constitución se reformara, si se hubiera reformado, hubiéramos encontrado un territorio de debate que hubiera permitido otro clima. De no haberlo hecho no tiene la culpa el soberanismo catalán sino un conservadurismo capilar y encarnado en los grandes partidos que si hubiera existido en 1977 aún tendríamos las Leyes Fundamentales.

Estamos en un proceso de «mutación constitucional» que se produce cuando el texto constitucional no da respuesta a problemas y no se quiere activar la parte de la misma Constitución que prevé su procedimiento de reforma. Lo hemos visto estos días cuando órganos judiciales europeos han recordado que la renovación de la cúpula judicial no depende de los partidos sino que es una obligación de las Cámaras –magnífico artículo de Manuela Carmena–; lo hemos visto con la absurda interpretación del TC sobre el estado de alarma; lo vemos con la imposibilidad de reformar unas palabras para la plena dignidad a las personas con discapacidades; lo vemos en la inoperancia del Senado y en las deficiencias del procedimiento electoral; lo contemplamos cuando no somos capaces de acabar con la preferencia del varón sobre la mujer en la Sucesión.

Son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Salvo, en parte, lo dicho sobre el Senado, no he incluido cuestiones relativas al Estado autonómico. Porque parece que para algunos la Constitución sólo se ocupa de eso. Me permito recordar tres cosas. 1) La Constitución no habla de «Estado autonómico» ni «de las autonomías»: no define de ninguna manera al Estado desde este punto de vista, lo que, probablemente, es señal de que los constituyentes no tenían claro qué iba a ocurrir con el diseño territorial. 2) La Constitución nombra a varios territorios de los que admite que serán autónomos –y, curiosamente, prevé un mecanismo para que Navarra, si lo desea, se incorpore al País Vasco– y otros no, y establece una difusa distinción entre nacionalidades y regiones. No ha sido, pues, la política la que ha creado diferencias: estaban en la propia voluntad constituyente. 3) No es verdad que el sistema autonómico fuera una superestructura añadida a la democracia. Por circunstancias históricas era parte consustancial del modelo democrático: no había democracia posible sin fuerte autogobierno.

Lo lógico sería promover una reforma en sentido federal. No es la amnistía ni solucionaría «lo de Catalunya». ¿Pero qué lo soluciona en el corto plazo? Nada. Lo malo es que algunos políticos y ciudadanos se han acostumbrados a vivir sólo en el corto plazo, olvidando la Historia y, sobre todo, incapaces de tener un pensamiento estratégico. Pero ayudaría a desdramatizar, encauzaría las disputas, haría aparecer «terceras vías». Mientras, ¿qué quiere usted que le diga sobre la amnistía? Que ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio, contigo porque me matas sin ti porque yo me muero. Así de cursis estamos. Esto no es un camino. Es un puzzle. La prudencia reclama paciencia.