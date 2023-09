Cuando antes del verano presencié la charla entre Jenaro Castro y Pepe Domingo Castaño en Plano general me llamó la atención lo que me gusta denominar el «cutis de rico» del invitado. Jenaro y yo tenemos la misma edad. Nos llevamos veinte años con su paisano Pepe. Sin embargo, Castaño seguía conservando ese porte de señor al que la vida ha tratado muy bien, subrayado por un pelo muy crecido y unas gafas con montura verde.

Para mi particular Who is who en el que vengo trabajando desde hace tiempo, me viene muy bien comprobar cómo en el Quién es quién de TVE y de la prensa española de la transición los alicantinos brillaron por su ausencia. Me refiero a alicantinos que ejerciesen como tales. A la manera que Pepe Domingo y Jenaro sacan pecho como gallegos a la menor ocasión, o Manuel Jabois «galleguiza» cualquier crónica con tal de hacer patria. Aquí ocurrió al revés. Eran los que venían de fuera quienes traían sus acentos, ocupaban cargos, y al par de años pasaban a ser el «todo Alicante». Nuestra identidad no se encuentra ni debajo de las obras de la ciudad.

Pero estábamos con Pepe Domingo Castaño, un buen relaciones públicas y un excelente vendedor de publicidad en la radio deportiva. Aunque teniendo en cuenta la situación que atraviesa el fútbol mejor no mover temas relacionados con el dinero, y si tienen algo que ver con la cadena de la Conferencia Episcopal, y los fichajes millonarios a sus colaboradores, todavía menos.

Mi Pepe Domingo Castaño era el marido de María Luisa Seco, la musa de los niños de los primeros setenta. Tras separarse, él presentó un programa horroroso, 300 millones, que la noche del 23-F fue suprimido.