Me ha interesado siempre Pablo Neruda y particularmente su relación cultural, poética y política con España. Hace unos meses publicamos un libro (Pablo Neruda, Escrito sobre España, selección y prólogo de José Carlos Rovira y Abel Villaverde, prefacio de Raúl Zurita, Universidad de Talca/ Universidad de Alicante, 2023) del que ya dio cumplida cuenta INFORMACIÓN (11-3-2023).

En el libro intentamos recoger todos los textos de Neruda escribió sobre España y el valor central que estos tienen, por lo que insistimos sobre el significado de “Viaje al corazón de Quevedo”, un escrito de 1943 en donde dice: “A mi me hizo la vida recorrer los más lejanos sitios del mundo antes de llegar al que debió ser mi punto de partida: España. Y en la vida de mi poesía, en mi pequeña historia de poeta, me tocó conocerlo casi todo antes de llegar a Quevedo. Así también, cuando pisé España, cuando puse los pies en las piedras polvorientas de sus pueblos dispersos, cuando me cayó en la frente y en el alma la sangre de sus heridas, me di cuenta de una parte original de mi existencia, de una base roquera donde está temblando aún la cuna de la sangre”.

La experiencia española, vivida entre 1934 y la guerra civil, fue generadora de un cambio poético que narra en España en el corazón, en el poema “Explico algunas cosas”, donde se hace la pregunta sobre el propio lenguaje, cargado hasta aquí de hermetismo, y resuelto ahora en coloquialismo y, tras narrar el drama de la guerra, concluye: “Preguntaréis por qué su poesía/ no nos habla del sueño, de las hojas,/de los grandes volcanes de su país natal?/Venid a ver la sangre por las calles,/ venid a ver/la sangre por las calles,/venid a ver la sangre/por las calles!”.

El horror de la guerra y la respuesta del pueblo determinaron también una mirada poética al propio origen americano, como un despertar también en la propia historia. Era inevitablemente la memoria de Simón Bolívar, el libertador, la que aparece en aquel Madrid trágico de los primeros meses de la guerra.

La experiencia está en origen de un descubrimiento de la historia que desemboca en el Canto general (1950), a través de una compleja biografía que le conduce a una obra histórica y política vinculada a la compleja vida del autor, quien regresa a su país, no sin antes preparar en agosto de 1939 el viaje a Chile de más de dos mil exiliados, hombres, mujeres y niños, desde un barco que consigue fletar en Francia, el Winnipeg, experiencia de la que decía Neruda: “Que la crítica borre toda mi poesía, si le parece. Pero este poema, que hoy recuerdo, no podrá borrarlo nadie”.

A comienzos de 1940, tras un viaje por Perú en el que surge una nueva poética sobre el pasado americano, plasmada en “Alturas de Macchu Picchu”, regresa a Chile donde vive tiempos activos y difíciles: consulado en México, afiliación al Partido Comunista del que es candidato al Senado y senador desde 1945, luchas políticas contra la derechización de un gobierno que consigue declarar su desafuero en el Senado y hacerlo pasar a la vida clandestina durante más de un año y, luego, a la huida a través de los Andes a Argentina y, desde Buenos Aires, a Europa de nuevo, a Francia. Cuando aparece en México, en 1950, el Canto general, comprobamos la confluencia de la historia de América, su pasado, la conquista, los libertadores, etc. con un presente en el que autobiográficamente narra su condición de fugitivo y la compleja historia de trabajo, pobreza y luchas por la libertad en su país.

El período final, tras recuerdos de España en Memorial de Isla Negra, tras evocaciones de amigos desaparecidos como Federico García Lorca o Miguel Hernández, tras una escritura desbordante de evocaciones españolas, viene marcado por un libro con el que a voy a concluir, que completa un tiempo poético y político excepcional: candidato a la Presidencia de Chile por el Partido comunista en 1969, desde donde apoya la experiencia de Unidad Popular que hará Presidente a Salvador Allende, su amigo y compañero del Partido socialista; embajador en Francia; Premio Nobel de Literatura, enfermo de cáncer desde 1970, los tres años que llegan hasta su muerte el 23 de septiembre de 1973 son tiempos de lucha difícil, para Neruda y su país, por el acoso violento de una derecha que, auspiciada por los Estados Unidos de América, con participación directa de su Agencia Central de Inteligencia (CIA), dará un golpe de estado militar el 11 de septiembre de 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet, jefe de las Fuerzas Armadas.

Neruda inicia el año 1973, refugiado en Isla Negra, con un libro político, Incitación al nixonicidio y alabanza de la revolución chilena, que apareció en febrero de 1973 en la editorial Quimantú de Santiago con una tirada de sesenta mil ejemplares. Era un acto de propaganda poética ante el clima social que se vivía, presente en las páginas del libro, donde en tercetos endecasílabos se encamina a recorrer la crónica más contemporánea, y va desgranando los elementos de la crisis que vive el país.

El libro es crónica de un período de esperanzas y amenazas en el que el poeta entra directamente, sin precauciones metafóricas: “A la guerra civil de los contrarios/quieren llevarnos garras fratricidas”, dice en el poema XXV. Y hay un recuerdo literario, reiterado en dos poemas: se trata de la vuelta a la memoria de sí mismo, a la memoria cultural nos referimos. Un día, Neruda ha salido de su casa de Isla Negra, recorre unos pasos hasta el mar y escribe su “Mar y amor de Quevedo”, y también escribe otro poema, “Leyendo a Quevedo junto al mar”, en el que dice: “Viviendo entre el océano y Quevedo,/ es decir entre graves desmesuras,/ leyendo el mar y recorriendo el miedo/ del poeta mortal en su lamento/ comprendo la razón de mi amargura./ Porque mi corazón no está contento./ Chile es golpeado por la misma gente/ que nos destinan al sometimiento…”

La memoria de España, y de Quevedo, era inevitable aquí, como recuerdo en un tiempo en el que su país sufría una amenaza que había vivido igual en nuestro país entre 1934 y 1936, cuando descubrió España y, al mismo tiempo, la amenaza del fascismo. Un recurso cultural clásico era un soporte también para la memoria, que acabó el 23 de enero de 1973 con la muerte (asesinato muy probablemente) de quien, desaparecido Allende, era la mayor amenaza internacional para la dictadura chilena.