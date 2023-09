El pasado jueves, recibí en mi whatsapp un mensaje de Vicent Soler, exconseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana y veterano militante socialista. El texto, supongo que enviado a toda su lista de contactos pocas horas después de que Felipe González y Alfonso Guerra protagonizaran en Madrid un acto público, el primero al que acudían juntos en muchos años, en el que atacaron con dureza las negociaciones que Pedro Sánchez mantiene con Puigdemont para lograr ser investido presidente, decía así: «Discrepe de Felipe i de Guerra. Perquè l’amnistia, a banda d’ajudar a pacificar Catalunya, esmenarà la gran errada de Rajoy de judicialitzar el conflicte polític». Yo también discrepo de Felipe González y Alfonso Guerra. Discrepo de la forma en que están expresando su oposición a las negociaciones del PSOE con los independentistas. Y también discrepo de la aparente complacencia con la que están permitiendo que la misma derecha que llegó a poner en peligro la estabilidad de este país con tal de echarlos del poder, en una conjura que confesó y detalló el entonces director de Abc, Luis María Anson, les utilice ahora como arietes.

Pero, dicho esto, tengo que reconocer que estoy de acuerdo con el fondo de lo que dicen. Como estoy de acuerdo con el lamento que Javier Cercas publicaba hace unos días en forma de artículo en El País titulado «No habrá amnistía». Estoy de acuerdo con ellos (con González y Guerra, aunque no lo esté con su comportamiento, así como con Cercas, Cebrián, Gascón y tantos otros) en su crítica a lo que Sánchez parece estar haciendo. Sencillamente porque no son esos los valores democráticos en los que siempre creí y que también pensé que formaban parte de la columna vertebral del PSOE: ni antes pidieron el voto para esto, ni ahora están dando explicación alguna sobre lo que preparan, como si los ciudadanos fuéramos simples hooligans, sin mayor derecho a consideración.

Después de los indultos, vino la rebaja de la sedición y la malversación. Ahora la amnistía. Mañana la autodeterminación. Lógico. Es la esencia del independentismo

Si eso me hace, a ojo de algunos, sospechoso de estar en no sé qué posición contraria al progreso y a la resolución de los graves desafíos que tiene este país y las gentes que lo habitan, será problema de ellos, pero no mío: estoy también harto de simplificaciones, tanto de las que hacen las derechas, como de las que provienen de las izquierdas. Empezaré, precisamente, por ese discurso simplificador, para el que el exconseller de Hacienda me ha dado excusa. Desde el respeto profundo que tengo por la ejecutoria política y vital de Vicent Soler, no me queda otra que preguntarle: pero, ¿de verdad crees que una amnistía que exonere a los dirigentes del independentismo catalán de los delitos que en su día cometieron va a ayudar a pacificar Cataluña? Yo creo que no. Que la historia reciente no dice eso.

Primero fueron los indultos, y muchos transigimos porque pensamos que era una vía necesaria, justamente, para rebajar la tensión en Cataluña y de Cataluña con el resto de España. No bastó. Y entonces hubo que tragar con un sapo aún mayor: el de la rebaja de los delitos de sedición, hasta un punto sin comparación con ningún otro país democrático de nuestro entorno, y de malversación, en un apaño que sirve lo mismo para sacar las castañas del fuego a un independentista radicalizado que a un concejal venal, en un país donde la corrupción ha estado desde hace décadas a la orden del día y donde, por ello, cualquier tipo penal vinculado a ella debería, lejos de aliviarse, endurecerse. Pero vale. Todo sea por el apaciguamiento del conflicto. ¿Se apaciguó? Se desinflamó, evidentemente.

El PSOE pelea, exclusivamente, por su supervivencia como partido. El PP estaría pactando lo mismo que los socialistas si Feijóo estuviera en la misma posición que Sánchez



Pero llegados aquí cualquiera con un mínimo de espíritu crítico tendrá que preguntarse si esa desinflamación fue producto de todos esos cambios legislativos o de la anterior acción decidida del Estado de Derecho en defensa de la legalidad. ¿Qué fue antes, Vicent? ¿El huevo o la gallina? ¿La intervención del Estado para frustrar una declaración unilateral de independencia y detener a los líderes del «procés» que no escaparon en el maletero de un coche, o los indultos y las modificaciones del código penal que vinieron luego? Respondo: ni el huevo, ni la gallina. Políticamente, lo que fue antes es Europa.

El «procés» no acabó sólo porque se aplicara la ley, aunque hacerlo fuera ineludible. Tampoco porque Pedro Sánchez la reformara luego a gusto de sus impulsores, incluso si ello pudo servir para rebajar la tensión. En términos políticos, que es de lo que hablamos, el «procés» decayó porque nadie, en la esfera internacional, ningún país, ni en la UE ni fuera de ella, le dio cobertura. Y porque eso terminó de abrir los ojos a muchos ciudadanos catalanes que, sin estar fanatizados, habían creído que la independencia no sólo era posible, sino buena, y que empezaron a comprender a partir de ese momento que habían sido engañados por sus propios dirigentes. Así que la amnistía tampoco ayudará ahora, como sostiene Vicent Soler, a «pacificar» Cataluña. Antes al contrario, temo que la inflame de nuevo, si Puigdemont regresa legitimado por una ley que diga que él actuó bien y los demás fuimos los perversos. Puigdemont quiere ser Tarradellas. Volver y gritar «Ja sóc ací» desde una tribuna en la plaza Sant Jaume.

Pero a Tarradellas lo mantuvo en el exilio una dictadura y lo trajo una democracia que ni siquiera había nacido (aún no se había aprobado la Constitución), pero que resultaba imparable. Ahora estamos en trance de ver a una democracia replegándose frente a la presión de un Puigdemont empoderado, no por haber pasado su vida en el exilio combatiendo heroicamente un régimen tiránico, sino por haber burlado a un Estado de Derecho. ¿Qué cree Vicent Soler? ¿Qué piensan -digo, de buena fe- quienes apoyan esta solución? ¿Qué así se resuelve el problema? Para nada. Insisto: después de los indultos, vino la rebaja de la sedición y la malversación. Ahora la amnistía. Mañana la autodeterminación. Lógico. Es la esencia del independentismo. ¿Entenderíamos que el PSOE proclamara su renuncia al Estado del Bienestar? No. Es su adn. Entonces, ¿por qué creemos que un partido independentista va a dejar de lado la independencia? No tendría sentido. ¿Puede defenderla? Por supuesto.

Nos hemos hartado de decir que todas las ideas tienen cabida en el modelo de convivencia que nos hemos dado. Incluso las que van contra él. Esa es su grandeza. Pero dentro de la ley, porque lo que garantiza precisamente ese modelo de convivencia es que vivimos en un Estado de Derecho. Y entonces no caben atajos. Ni trampas. Ni mucho menos, patentes de corso. Pero otorgaba Vicent Soler otra virtud a lo que él parece creer que va a pasar. La amnistía va a corregir ahora el error de Rajoy de «judicialitzar el conflicte polític». Hombre, tampoco. Que Rajoy manejó de la peor manera posible una situación que se creó interesadamente por parte (como siempre, por otro lado) de las élites catalanas, eso no lo dudan ni los más fieles al político gallego. Pero responsabilizarle a él de «judicializar» el conflicto es injusto, y sobre todo falso. Quienes se saltaron la ley fueron los líderes del «procés», con el entonces presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, al frente. El Estado, sin otro remedio si quería seguir siéndolo, aplicó el artículo 155 de la Constitución. Una medida extrema en respuesta a una situación extrema, que se ejecutó, seamos serios, Vicent, de la forma más suave que cabía imaginar. Pero que sólo pudo implementarse con el voto a favor del PSOE. Un PSOE cuyo secretario general era Pedro Sánchez. Y del que el propio Vicent Soler, al que no le vimos dimitir entonces en señal de protesta, era un miembro relevante como conseller de Hacienda de una de las comunidades más importantes de España, la valenciana. Gustamos de decir (yo el primero), que somos un país plural y diverso. Pero el adjetivo que mejor nos define es el de «complejo».

Una complejidad derivada de una historia, común pero muchas veces enfrentada, tan intensa como laberíntica. Somos una entidad que nació como confederación de reinos que, contra lo que durante todo el franquismo quisieron enseñarnos, después de los Reyes Católicos mantuvo fronteras internas, alcabalas, fueros y cortes hasta entrado el siglo XVIII. Un país que, mientras otros construían el armazón del Estado Nación (Francia es el principal ejemplo), se dedicaba a sostener un imperio edificado sobre los intereses dinásticos y dispersos de sus casas reinantes en Centroeuropa, el Mediterráneo o América, con lo que llegó tarde y mal a la formación de una auténtica identidad nacional. Un país que no ha cesado de soportar guerras civiles que, en realidad, eran conflictos europeos. En la Guerra de Sucesión ninguno de los aspirantes al trono era español: las apuestas eran de otros. La de la Independencia no la declaró un gobierno, sino un alcalde. Las Guerras Carlistas interesaban más a las potencias vecinas que a los propios españoles.

La Guerra Civil del 36 se produjo porque falló el golpe fascista que en otros países (Italia, Alemania…) había triunfado, pero a la postre sirvió de laboratorio de la Segunda Guerra Mundial: fueron los alemanes los que bombardearon Guernika y los italianos los que tomaron Alicante. En términos políticos, es difícil hablar de España como un Estado hasta el siglo XIX. Y aun así, de la debilidad del mismo incluso en ese siglo tan cercano, darían prueba muchos hechos (los continuos pronunciamientos militares, la independencia de las provincias americanas, las revueltas cantonalistas, el 98…) pero baste con traer uno que sigue vivo en la actualidad: el concierto vasco. Hoy lo tenemos como un privilegio fiscal de vascos y navarros, que nos discrimina a los demás, lo cual es cierto. Pero no fue decisión de ellos, sino de Madrid. Fue el Gobierno central el que, incapaz entonces de tener una administración que recaudara los impuestos, obligó a los vascos a hacerle el trabajo. Así nació el concierto: como una imposición, que ha acabado siendo una bicoca. Pero este no es un ensayo histórico, sino un mero artículo periodístico de raíz política. Así que volvamos a ello.

El exconseller Manuel Alcaraz dijo el pasado martes, en el acto en el que Ximo Puig presentó en el Club INFORMACIÓN su libro «Una idea de esperanza», que en realidad hay tres «Españas»: la de los que siempre están queriendo irse: catalanes y vascos, que suman interesadamente a su bando a los gallegos a pesar de que éstos no han mostrado interés alguno en esta perfomance; la de Madrid, la única que, tirando de ironía, Alcaraz dijo estar dispuesto a apoyar si pidiera la segregación, algo a lo que me sumo; y el resto. Ese resto (en el que se encuentran dos pesos pesados por población y PIB como la Comunidad Valenciana y Andalucía) que cada vez está más descolocado e incómodo con la situación, sean conscientes de ello o no en los centros de poder de Madrid, Barcelona y Bilbao. Por eso la amnistía, además de reprobable como tal en términos democráticos, porque supondría de facto la condena de un régimen de libertades y el triunfo de quienes quisieron violentarlo (justo lo contrario de lo que en los años setenta se pedía en las pancartas que reclamaban precisamente «llibertat, amnistia, estatut d’autonomia», porque era una Dictadura lo que, mediante la amnistía, había que reprobar), no puede arreglar el conflicto catalán, sino a costa de arriesgarse a incrementar la tensión de forma insoportable en el resto del país.

Decía Pedro Solbes, siendo vicepresidente del Gobierno, que habíamos acabado por crear un modelo diabólico, porque teníamos un estado federal, pero clandestino, donde todo el mundo tiene derechos, pero no deberes, y donde la lealtad entre las partes brilla por su ausencia. La Constitución de 1978 y el modelo de Estado autonómico que alumbró nos ha dado las mejores décadas de España como país. Pero los signos de agotamiento son ya imposibles de obviar. Así que, con ser importante y ser viejo, no es el conflicto catalán lo único que tenemos que resolver: es un nuevo contrato político el que la sociedad española en su conjunto tiene que firmar. Comprendo las dificultades de la tarea (España sería el primer país que pasara, de una unidad política a un Estado federal, aunque ya hemos dicho que esa unidad política nunca ha llegado a perfeccionarse y la federalización ya está presente en todas las competencias que las autonomías disfrutan), pero pensar que parchear en Cataluña nos va a permitir seguir jugando el partido como si nada hubiera pasado también resulta iluso. Se necesita una reforma de la Constitución que nos permita avanzar a todos, no a unos a costa de otros. Para eso hace falta que los dos grandes partidos del sistema, el PSOE y el PP, sean capaces de elevarse por encima de sus intereses particulares. El PSOE no estaría hablando de amnistía si no le faltaran los siete votos de Puigdemont para seguir en el Gobierno.

Así que no puede decir que por lo que está luchando es por el bien general. Pelea, exclusivamente, por su supervivencia como partido. El PP, que ha organizado este domingo un acto callejero en Madrid, estaría pactando lo mismo que los socialistas si Feijóo estuviera en la misma posición que Sánchez, baste con repasar el historial de Aznar para ver cuántas concesiones y de cuánto calado hizo ese partido a los independentistas vascos y catalanes durante sus ocho años de mandato. Pero ha llegado la hora de que los «barones» de unos y otros se mojen y contrarresten el veneno que cada mañana se inocula en las tertulias madrileñas. No hablo de Ayuso, que está en la misma guerra. Pero sí de Mazón, de Moreno Bonilla, de García Page, de Barbón… O de líderes socialistas que, aun habiendo perdido gobiernos, siguen dirigiendo federaciones importantes como Ximo Puig, Lambán o Fernández Vara. O de los propios socialistas vascos y catalanes, artífices verdaderos de la remontada de Sánchez el 23J. Somos muchos los que no queremos volver a la España en blanco y negro que representa Vox. Pero también somos muchos los que no estamos dispuestos a tragarnos que el supremacismo de Junts sea mejor. Si Sánchez cede ante Puigdemont habrá pactado con un populista tan extremo como Abascal. Que hable catalán no lo hace menos repudiable.