Voy poco a la peluquería, no soy de las que se arreglan mucho (para desgracia de mi madre, que me machaca cuando me ve) y si por algo me he caracterizado en mi vida es por ser una «asesina de la moda».

Pero cuando cometo errores en mi trabajo -pocos, no se crean- no viene mi jefe a espetarme que la culpa es del pelo, que lo llevo demasiado largo y las puntas están rotas, o de la camiseta, que está desgastada y tiempo ha que perdió el color. ¿Qué es, entonces, lo que pretendía Alfonso Guerra para tirar del diccionario del machista ilustrado y decir que a Yolanda Díaz «le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra» para criticar la falta de rigor político del otro dinosaurio socialista, Felipe González? ¿Es ese pobre argumento el único que se le ocurre para expresar claramente su rechazo y la insalvable -menos mal- distancia que le separa de la vicepresidenta? ¿Es todo lo que puede aportar? Los socialistas pueden tener discrepancias políticas con partidos de otra parte de la bancada, incluso con los suyos, como es el caso de Guerra con el PSOE, al que no deja pasar la ocasión de pisotear. Pero sobrepasar esa línea para sentarse cómodamente en el sofá del rancio machismo es deleznable. Y, ante estas actitudes rubialescas, tenemos que señalarles, no hacer como Susana Griso, que soltó un «Uy» y le alertó de que «le van a caer muchas críticas», pero dejó pasar la oportunidad de decirle lo que muchas pensamos, que hemos dicho basta, hasta aquí hemos llegado. Estamos hastiadas de este tipo de hombres que no se han dado cuenta de que la sociedad ha cambiado, de que no nos callamos, de que no aguantamos. Se acabó.