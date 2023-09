-¿Qué haces, JC?

—Repasando un libro antiguo, Pa.

—¿Antiguo?

—Bueno, Pa. Muy moderno no es que sea. Tiene más de dos mil años.

—¿Desde cuando la sabiduría de los libros se mide por el tiempo que tienen?

—Eso es cierto, Pa. En nuestra biblioteca tenemos dos libros en el puesto de honor: el Antiguo Testamento, obra de Matusalén y el Nuevo Testamento, de los cuatro Beatles, ya sabes.

—Conforme pasan los siglos te vas volviendo más irrespetuoso. Pero has de saber que donde esté un buen Antiguo Testamento, transcrito en códice de pergamino, que se quiten esas modernidades de tus amigachos Pablo, Lucas, Juan y Marcos.

—Pues a lo mejor te parecen poco serios, pero mira este fragmento de Lucas:

¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.

Lucas 6:41–42

—Bien… Me parece acertado. En la especie humana está muy arraigado el juicio de los demás, una valoración comparativa que prescinde precisamente de los valores y defectos intrínsecos del juzgador. Lo hemos visto a largo de la historia: ha habido sujetos deleznables que han impuesto una severísima línea de culpabilidad al resto de la humanidad y eso ha traído consecuencias nefastas. Me estoy acordando de Robespierre, Hitler, Stalin, Atila… Pero no sé por qué estamos tratando este asunto ahora.

—Estaba buscando bibliografía a raíz de unas declaraciones de la señora Irene Montero, a la sazón ministra de igualdad del Gobierno de España.

—¿El Gobierno de España es ese tan peculiar formado por un tal Sánchez y un grupo de ultra izquierdistas que se hacen llamar Juntas Salvamos?

—Algo así: Unidas Podemos. De ese partido es precisamente la tal Montero, que no ha dejado de bramar para que dimita un tal Rubiales.

—¿Y qué ha hecho ese santo varón?

—El amigo Rubiales ha dado un besito en la boca a una futbolista de su equipo nacional, tras ganar el mundial de fútbol.

—No es edificante, pero no parece el crimen de Cuenca.

—Pues la fiscalía española lo ha inculpado por delito sexual, y la tal ministra de igualdad ha conseguido que dimita el caballero besucón.

—Bien. Este señor se ha equivocado, se ha comportado inadecuadamente y ha de marcharse. Sencillo. Toda la clase política debería entender que cuando se mete la pata o la mano donde no se debe, hay que marcharse a casa.

—Muy cierto, Pa. Pero resulta que la ministra en cuestión parió una ley llamada de «solo si es sí», que generó la puesta en libertad de un montón de agresores sexuales y la reducción de penas de un montón más. Tanto que hasta su propio gobierno tuvo que enmendar la ley a los pocos meses y arreglar el desaguisado de tal dama. Pero a ella no se le pasó por la imaginación dimitir ni dejar su cargo, más al contrario, en un muy español sostenella y no enmendalla, insistió una y otra vez en que es ella la que llevaba razón y que eran el resto de jueces, fiscales y demás miembros de la justicia española los estaban contaminados por un machismo genético.

—Comprendo. ¿Qué ha pasado con la señora en cuestión?

—Pues ha sido apartada de la primera línea por el partido que ha sucedido a podemas, pero hasta que no se configure un nuevo gobierno ahí sigue amarrada a la poltrona y haciendo de la suyas. Y ahora, sus compañeros exigen su continuidad para apoyar al señor Sánchez, en un trágala que ríete de Puigdemont.

—Déjame que relea el pasaje de tu amigo Lucas… vaya, ahora comprendo todo su sentido. Parece que el bueno de Lucas presintió la realidad.

—Con 2000 años de antelación, Pa

—De eso se trata, hijo mío. Por algo no somos humanos, JC… somos divinos.