Haber sido y no ser tiene su cosa y no todos tienen el temple para seguir la filosofía de Kipling: «…Si pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea, sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era». La verdad es que hay que ser una hermanita de la caridad para salir de una organización en la que has sido todo y no guardarles rencor a los usurpadores. Yo ya les anticipo que ni de coña, pero es que tengo muy mal perder y soy muy vengativo.

No me extraña ni un pelo que dirigentes del PSOE que fueron cosa y ya no pintan nada monten la mundial contra Perro Sanxe. Está en la naturaleza humana pensar que tu tiempo ha sido el mejor que vieron las generaciones pasadas y futuras y que cualquiera posterior no dejan de ser campos de soledad, mustio collado que fueron Itálica famosa. Estos Fabio, ay dolor, que ves ahora…

Pero en este memorial de agravios no todos son iguales. Felipe demostró hace años que era un jarrón chino de esos que te regalan y no sabes dónde colocar, porque son valiosos pero estorban mucho. Arfonzo, tres cuartas de lo mismo y luego ya hay disidentes que hace tiempo se pasaron con armas y bagajes al enemigo, como Leguina y Redondo, jaleados por la prensa más reaccionaria y contentísimos de haberse conocido.

¿Pasa eso en la derecha? Pues no. A lo más una Cayetana o una Olona, locas ahora por volver al redil si se lo ofrecen, que no creo. No conozco yo un ex dirigente del pepé que haya realizado declaraciones en contra de su partido y coqueteado con Podemos, por ejemplo. Bueno, Verstrynge, pero ese es un rarito.

Tampoco hay mucho disidente en la izquierda radical, vestigio sin duda de cuando a los discrepantes les encerraban en checas o les mandaban a Siberia. En los partidos comunistas, quien se salía de los estrictos márgenes de obediencia o manifestaba criterios diferentes a los de los queridos líderes, estaba bien fastidiado, por decirlo de forma suave. Ser disidente en Cuba, China o la URSS es el mejor camino para alcanzar el paraíso rapidito y sin escalas.

Ya por no hablar de los países islámicos, no en vano la apostasía religiosa es delito que se castiga con la decapitación. Así, sin paños calientes. No es sólo que esté prohibido dejar de ser musulmán y convertirse al cristianismo, es que te juegas la cabeza si el hecho es público.

No hay mejor sistema para acallar críticas que acabar con los críticos. Hasta los tontos de baba, y en el gremio de los dictadores hay unos cuantos, saben que muerto el perro se acabó la rabia y se aplican con fruición a eliminarlos. Lo mismico que ha hecho el Sanxe con Redondo, aunque bien es verdad que había que tener mucha paciencia para aguantarlo en el partido cuando era un grano en el culo.

Para un partido el problema no son los disidentes y, si me apuran, ni siquiera las opiniones contrarias de los disidentes, lo que les fastidia son los que los jalean y utilizan como ariete para socavar las organizaciones enemigas. En el Santoral del PP figuran ahora mismo destacados San Jose María y la Virgen de Ayuso, pero a continuación tienen su altar santos laicos como Felipe, Leguina y ahora Redondo. Ya en el colmo de lo imposible el otro día escuché a un reputado ideólogo de la derecha alabar a Rubalcaba, con las barbaridades que dijeron de él en vida, pero se conoce que para desgastar vale todo.

En esencia se trata de hostigar al contrario utilizando las cuñas de la misma madera, que no hay nadie mejor que los de la casa para detectar dónde duelen más los golpes. Lo de menos es quienes son o lo que pinten ahora. Mientras que tengan un apellido ilustre y hayan ostentado cargos representativos tendrán una hermosa cabeza que colgar de la pared como trofeo. Y, como no puede ser menos, todo perfectamente urdido desde los centros reales de poder que no quieren a Sánchez otros cuatro años en la Moncloa ni de broma. Lo de menos es, si me apuran, las historias de amnistías, constituciones, bildus, referéndums o Españaserompe. Es la economía, estúpido. La suya, claro.

Aquí se dispara con todo y Sánchez ha salvado en su vida varias bolas de partido, pero alguna estrellará en la red y ahí estarán los suyos, alentados por los otros, para abrirle en canal y esparcir sus miembros. No me da ninguna pena como no me la da casi ningún político. La vida es dura y cruel y con compañeros de partido así ¿quién se va a preocupar de los rivales?

Que no les engañen: estas maniobras no son improvisadas y hay mentes pensantes y escribientes que las diseñan. Y luego, ya los disidentes sacan su sed de venganza y rematan la faena. La muerte de Julio Cesar, envuelto en su toga y con el cuerpo como un acerico, es la imagen que buscan. A ser posible en directo en el telediario.