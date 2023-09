La pandemia del coronavirus desplazó de manera orgánica a la gripe sobre todo en 2020, también debido a las medidas de distanciamiento físico y el uso de mascarillas. A partir de 2021 regresó su incidencia, incluso afectando en algunos países a más personas que la Covid-19 en 2022 (caso de Argentina), tras la retirada de las restricciones, incluso con oleadas “tardías” como la de la primavera de 2023 en España. Al mismo tiempo, desde el final del verano se está verificando un “nuevo aumento” de contagios del coronavirus. Por todo ello acierta la Comisión de Salud Pública en adelantar la campaña de vacunación combinada de ambos virus, gripe y Covid-19, a finales de septiembre, en previsión de un otoño cargado de infecciones respiratorias.

El enfoque de la campaña española del otoño de 2023 se centra sobre todo en el personal sanitario, personas mayores, inmunodeprimidas, y enfermas. Pero también permite que el resto de la población pueda vacunarse si han pasado más de cinco meses desde la inyección de la última dosis, lo que es muy acertado. Cierto es que ambos virus pueden ser mortales para ancianos y personas con otras dolencias, pero no lo es menos que las gripes causan estragos todos los años en todos los estratos etarios en términos de sufrimiento humano y físico (cualquiera que haya pasado diez días en cama bajo sus efectos lo sabe), pero también en gastos hospitalarios, pérdida de días laborales y gasto en medicamentos. Incluso los resfriados comunes, algunos de ellos muy robustos, generan igualmente importantes distorsiones a la salud, la vida social y laboral. Sin embargo, sobre todo los jóvenes adultos, no tienen una gran conciencia de la importancia de vacunarse anualmente contra la gripe, ahora con el añadido positivo de poder renovar al mismo tiempo la inmunización contra la Covid-19, tal vez por falta de una efectiva campaña de comunicación social al respecto, la cual sería necesaria.

Al mismo tiempo, sabemos que la mascarilla es un método muy eficaz y barato para prevenir el contagio activo y pasivo de los virus respiratorios, incluyendo los constipados. De ahí que fue uno de los factores que aminoró la incidencia de la gripe en los primeros compases de la pandemia. Ello no obstante, el uso de la mascarilla, al menos en transportes públicos y espacios abarrotados, y durante los períodos de gripe, picos de Covid-19, y catarros, que suelen coincidir (otoño-invierno) no ha arraigado socialmente, al contrario que sucede desde hace décadas en los países asiáticos. A falta de la suficiente conciencia social, cabe preguntarse si sería conveniente su obligatoriedad en ciertos lugares y en determinados períodos del año. En junio de 2022 el gobierno alemán consideró consolidar esta medida entre octubre y marzo. En esa misma línea se posicionó el entonces presidente de Extremadura (y médico), Fernández Vara, señalando en julio de 2021: “antes de la mascarilla, en España murieron 15.000 personas en invierno por la gripe, fueron ingresados 50.000 en hospitales y 3.000 en UCI. Con la mascarilla casi han desaparecido los contagios de los virus respiratorios de invierno. ¿No merecería discutir sobre su uso en invierno?”. Así lo creo yo también. Una recomendación de la Comisión Europea a los Estados miembros en ese sentido podría ser un buen comienzo.

Un último efecto positivo del catálogo de medidas contra la Covid-19 fue la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes. Esto tenía por finalidad evitar contagios, pero sobre todo eliminó la inhalación pasiva (y nociva) del humo del tabaco y las molestias que sufrimos los no fumadores diariamente en estos espacios. Desgraciadamente la prohibición ha decaído en toda España, siendo nuestra Comunidad la última en retirarla el 2 de agosto de 2023, eso sí apresuradamente tras la llegada al poder de PP y la ultraderecha, para regocijo del sector de la hostelería, por penalizar “la actividad de las terrazas en nuestra comunidad autónoma frente a las del resto del territorio nacional. Y esto suponía un agravio comparativo” (Diario INFORMACIÓN, 2 de agosto de 2023). Claro, es sabido que una persona se levanta por la mañana en, pongamos, Madrid, y a continuación decide entre ir a una terraza en Soria o Alicante para desayunar, en función de si se puede fumar o no. Carlos Baño, de la Cámara de Comercio alicantina afirmó por su parte que la medida “provocaba desconcierto entre los turistas que nos visitaban, además de ser una medida que coartaba la libertad de los fumadores”. Pero la libertad, y sobre todo la salud, de los no fumadores no parecen ser tan importantes a juicio de los citados. También frente a esta problemática necesitamos un marco normativo europeo, ya que en muchos Estados miembros se permite fumar incluso en el interior de los bares y restaurantes, etapa felizmente superada en España gracias al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Con la oposición del PP, por cierto. Por eso junto al eurodiputado y sanitario Nicolás González Casares he presentado una iniciativa parlamentaria en ese sentido a la Comisión Europea.