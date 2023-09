La noticia preocupa, acojona. Hace semanas, un tipo conduce su vehículo a gran velocidad y se lleva por delante a un grupo de personas que se encontraban en el aparcamiento del centro de salud de una localidad de La Rioja. A consecuencia de ello, muere un trabajador sanitario. Se detuvo al autor de tal tropelía, un individuo que se había dirigido al centro para recibir tratamiento.

Abunda este hecho en el espeso aluvión de actos, improperios, agresiones...; atentados contra profesionales de la sanidad.

Problemas y deficiencias en la calidad de los servicios sanitarios en la protección de la salud han causado, y causan, malestar en el usuario creando en el ambiente un malestar encendido, apasionado. Evidentemente la escala de valores de cada individuo es distinta. No existe un decantado método de análisis en el que afrontar el opresivo devenir que al respecto nos espera.

Precarización, fuga de talentos, adelgazamiento del estado de bienestar... No es la mayoría, por fortuna, pero sí muchos los que culpabilizan, recriminan y estigmatizan a unos profesionales por las manifiestas deficiencias del sistema desde el principio de la cadena, (atención primaria, urgencias, consultas...). La problemática obviamente existe y parece que se van a ir añadiendo capas a la cebolla. Nadie habla con suma claridad de cómo superar este farragoso asunto, y verdad es ello provoca que aparezca el lado más mezquino y violento de algunos.

Somos muchos los que por una razón y otra precisamos asistencia, o esperar a conocer si ese bulto en el pecho o el resultado de unas pruebas no eran nada... Padeciendo dolencias insospechadas o la inopinada pérdida de un ser querido en la flor de la vida. Teniendo en cuenta que somos una multitud de personalidades e individuos, se dan "situaciones". Y al respecto existen muy distintas voces y perspectivas, y se carecen de ciertas coordenadas.

Nadie está exento de toparse con exaltados que se amparan en la muchedumbre, el malestar, el estado anímico de los que realmente lo pasan mal, pero la justificación a estas violentas reacciones tampoco ayudan mitigar sus consecuencias. Reprochable conducta del que se considera con todo el derecho a ser el primero en todo, en clara falta de consideración a los demás.

Ciertamente dadas las circunstancias actuales de la sanidad sería el cambio de ciertas actitudes un hecho increíble. Vivimos envueltos en crisis inexorables, desgracias, desesperación. Compartiendo sala de espera o consulta con quien está atravesando oscuridades tan espantosas o más que las nuestras. He leído que las penas no remiten cuando se comparten, pero no hay duda de que se hace más llevadero el camino de la vida.

Qué se deben mejorar los sistemas de salud, sí. Que el número de profesionales exige ampliarse considerablemente, también. Pero lo que esta meridianamente claro, a excepción de bastantes anormalidades que lamentablemente hay, que todo esto tiene su contrapunto positivo: "El comportamiento ejemplar de médicos, enfermería, auxiliares y farmacéuticos que también, y tan bien, realizan su vocacional labor.

Nosotros, como seres racionales finitos que somos, tenemos como fin la felicidad y el bienestar. Ciertamente no estamos, ni deberíamos estar, a la altura del dolor. Entiendo esos estados de ánimo y esos enfados pues la desobediencia y la singularidad han sido propias de mi naturaleza, y habida cuenta de que, a pesar de procurar una y otra vez ser alguien perfecto, he de reconocer que una y otra vez mi abrumadora imperfección me pone ante el espejo. Pero movido por mis propios problemas de salud procuraré no ser en demasía escrupuloso en la elección de las palabras. Sirva esto como humilde manual de instrucciones para que podamos sobrevivir en este mundo cada vez más deshumanizado. Tal vez estas líneas atemperarán algunos desgarros.

Una archiconocida afirmación filosófica dice que cada persona cifraría su felicidad en relación y estrecha dependencia con su particular sentimiento de placer y dolor.. a todo esto tengo una opinión, opinión que podrá generar cantidad de amigos y amplio número de detractores.

En el peliagudo problema de la sanidad se debe tirar por elevación: son otros los responsables de este estado de cosas. Uno se pregunta en medio de las certezas descritas. No ha de reconocerse la profesionalidad y la voluntad de la inmensa mayoría de los sanitarios por mitigar los efectos de tales deficiencias? Profesionales que responden con plenitud a las exigencias de los usuarios. En verdad los hay que ahondan con su actitud en el malestar del paciente con una indiferencia enervante, pero en absoluto es la tónica general.

En general son trabajadores en el que sin duda alguna la vocación es el ingrediente principal de sus afanes. Por ello merecen reconocimiento y colaboración por nuestra parte. Acciones como la referida al principio y otras actitudes deleznables provocan bajas entre los sanitarios, y ello repercute en perjuicio de todos...

Hablo de esos profesionales que han de vérselas con todo tipo de personas que conforman un complejo magma de gente educada, maleducada y... Sometidos por tanto a una presión de la que obviamente no somos del todo conscientes.

La gente necesita mensajes que remuevan, para tomar conciencia. A todas las conflictivas situaciones conduce un estado deficiente de las cosas. La sanidad no puede ser la cenicienta de los presupuestos públicos .

Los ángeles existen y nos ayudan. Sirva de reconocimiento a los sacrificados profesionales de la sanidad que ante las adversidades lo dan todo: profesionalidad, respeto, cariño. Y mi homenaje particular, eternamente agradecido, a los doctores Eugenio Cases, providencial en su intuición. García Seguí, la dulce María Dolores Ruiz. Enfermería con los profesionales Aitor, Cristina y Mar. A los técnicos y auxiliares del departamento de radioterapia del Hospital General Universitario de Elche. A Teresa Pomares y compañeros de farmacia, MariVirtu, Álvaro, Carol, Noelia y Jesús.