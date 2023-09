El fracaso de Alberto Núñez Feijóo en su primer intento de investidura para la presidencia del Gobierno ha conseguido, como único logro, subrayar la soledad absoluta en la que se encuentra el Partido Popular. Poco más que Vox ha apoyado a Feijóo, circunstancia de la que no logrará desprenderse, me refiero a que su único aliado sea la rancia ultraderecha, hasta que el PP vuelve a integrar entre sus filas al franquismo sociológico como ya hizo en su momento José María Aznar.

El panorama que ha quedado después de este fracaso es que la única solución política de estabilidad en España pasa por formar un Gobierno de coalición apoyado por un amplio número de grupos parlamentarios y liderado por Pedro Sánchez. Un Gobierno, por tanto, del que también formen parte las otras Españas, esas Españas que fueron integradas por la Constitución Española y a las que se dio una importancia fundamental en la composición del Congreso de los Diputados gracias al sistema electoral D´Hondt que refuerza a las minorías para que tengan más representación parlamentaria que lo que sus votos les han concedido.

El problema del Partido Popular, y de la derecha española en su conjunto, tanto social como mediática, es que la España en la que creen y que quieren imponer hace tiempo que desapareció. Pretender que nuestro país tenga hoy día la misma organización administrativa y política que en tiempo de Cánovas y Sagasta es no entender que España forma parte de la Unión Europea. La mayor parte de las normas que regulan nuestras vidas vienen de las instituciones europeas. A ello hay que sumar las características espaciales que tienen varios territorios españoles que se pueden definir como nacionalidades dentro un Estado plurinacional. Pero es que además la Constitución Española precisamente quiso terminar con las tensiones y conflictos generados por esta realidad en los últimos 200 años de nuestra historia. Nuestra Carta Magna no sólo hizo un reconocimiento expreso a la existencia de nacionalidades y regiones sino que, como he dicho antes, establece un sistema proporcional electoral que garantiza la representación y la presencia de las minorías territoriales. Así, en el artículo 2 del Título Preliminar, la Constitución “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran (la Nación española) y la solidaridad entre todas ellas”.

Esto significa que en el espíritu de la Constitución Española prevalece la consecución de acuerdos como la base principal del funcionamiento del ordenamiento español y por tanto de la sociedad española. La concordia y el acuerdo, pero también la búsqueda de soluciones imaginativas que dejen atrás problemas de convivencia, fueron el faro luminoso que se estableció como modo de salir del largo y oscuro túnel que supuso la dictadura franquista. Y a veces, para conseguir un futuro inmediato mejor, se deben cambiar opiniones cuando se quiere conseguir un bien común.

Por todo lo expuesto no puedo estar de acuerdo con el contenido del artículo que Juan R. Gil publicó hace unos días en el Diario Levante-EMV y en Diario INFORMACIÓN con título No es no. Y no puedo estar de acuerdo porque Juan R. Gil olvida que el deber de todo gobernante es buscar el bien común dejando a un lado sus intereses personales y si sus decisiones serán comprendidas por la ciudadanía, por cuanto tiene acceso a una información y a unos datos que les hace ver la profundidad e importancia de un problema que visto desde fuera puede ser muy sencillo de resolver. La Constitución estableció sistemas para que incluso interrupciones del hilo conductor que supone el principio de legalidad tengan cabida si con ello se consigue un bien mayor para la sociedad española. Pero además hay que recordar que la amnistía no supone un borrón y cuenta nueva. Con una amnistía el delito cometido no desaparece ni la sentencia que lo enjuició pasa al olvido. El Estado decide que sus efectos penales queden en suspenso buscando ese bien común. Por irritante que pueda parecernos Carles Puigdemont un Estado moderno debe ser generoso y tiene la obligación de pacificar un problema político y social.

Por otra parte, la actitud de Felipe González y de Alfonso Guerra con el PSOE ha resultado muy lamentable y olvidadiza. Han olvidado ambos que durante sus años de gobierno tuvieron que cambiar de criterio varias veces como fue la legislación laboral o el referéndum sobre la OTAN y la militancia los apoyó. Imaginemos qué hubiera pasado si Rodolfo Llopis, que fue Secretario General del PSOE entre 1944 y 1974, hubiese criticado las decisiones más polémicas que el expresidente González tuvo que tomar en los años 80. González y Guerra nunca apoyaron a Borrell ni a Zapatero porque no los habían elegido ellos ni tampoco lo han hecho con Pedro Sánchez a pesar de las continuas muestras de afecto que ha tenido con ellos. A Llopis, González y Guerra jamás le mostraron su afecto y respeto públicamente cuando se hicieron con el poder del PSOE.