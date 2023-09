Todas las sociedades están necesitadas de contar personas que puedan desarrollar su talento en áreas donde pueden conseguir alcanzar unos rendimientos óptimos y que la cuenta de resultados de esa Administración Pública, o empresa, donde trabajen más personas con talento siga creciendo año tras año.

Sin embargo, hay que precisar que el talento está muy extendido, y el problema radica en dar ocasión a las personas con talento la posibilidad de demostrarlo, porque en muchas ocasiones se designa para puestos de responsabilidad a quien no ha demostrado el talento, o ni tan siquiera lo tienen y tampoco tienen interés alguno en alcanzarlo.

Hay que apuntar que el talento es la especial capacidad intelectual, o aptitud, que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Y nótese que el talento no solo se refiere a personas superdotadas. Porque existe el talento también en personas con actitud y aptitud para querer hacer su trabajo lo mejor posible y estas son también personas con talento por su especial predisposición a seguir adquiriendo conocimientos para que su rendimiento se siga multiplicando.

Las empresas saben mucho de esto, porque buscan a personas con talento. Tanto a los que lo tienen innato por naturaleza, como a los que quieren tener ese talento con su disciplina y predisposición a cumplir con su trabajo de la mejor manera posible y considerar que tienen una responsabilidad para con quien ha contado con ellos en ese puesto de trabajo.

De esta manera, existe hoy en día gran interés en seguir buscando el talento y crearlo dentro de las organizaciones, porque se consiguen grandes beneficios en la gestión del talento humano en las empresas, existiendo técnicas de desarrollo del mismo como son el “coaching” y el “mentoring” (“entrenamiento” y “mentoría”). Con el primero se consigue mejorar mucho al trabajador por el aumento de la capacidad analítica, la mejora en la capacidad para determinar objetivos, y para pensar acerca de ellos. También se potencia el autoconocimiento, porque se les hace mejores si son capaces de potenciar sus habilidades y proyectarlas en lo que es su función y sacar de ellos lo que no sabía que tenían. Además, se les potencia en habilidades comunicativas y de socialización. Y todo ello, luego, les da una mayor motivación por darse cuenta de su capacidad de mejoría y de rendir más y mejor en su trabajo, así como en su propia creatividad, ofreciendo en su empresa o Administración Pública lo mejor que pueden dar de sí.

En el “mentoring”, quien enseña cuenta con una experiencia previa en el asunto que se va a tratar y trasladar a los que reciben la enseñanza y que está basado en la experiencia personal de quien transmite sus conocimientos y experiencia. De suyo, la eficacia del “mentoring” se multiplicaría si personas que se han jubilado fueran utilizadas para enseñar a los que ahora trabajan acerca de cómo pueden ser mejores en su actividad y en potenciar sus conocimientos y proyectarlos en la tarea que realizan, así como trasladar los conocimientos de la persona jubilada, porque la propia experiencia y “los años” son un talento que no se puede desperdiciar.

Sobre esto último hay que señalar que estamos desperdiciando a muchas personas que se jubilan y que han sido extraordinarios profesionales, pero que tras cumplir una edad los dejamos apartados sin utilizarlos en nada, cuando el “mentoring” de los jubilados nos permitiría recuperarlos y utilizar sus conocimientos para su provecho de quienes están empezando, o de cualquier profesional que también necesite introducir cambios en su forma de trabajar, así como darles mayor motivación.

Por ello, ante quien recibe la enseñanza del “mentoring”, el que lo proporciona actúa como un referente a la hora de afrontar el presente y el futuro de quien lo está recibiendo, y deben ponerse como mentores los que tengan ascendencia para trasladar sus conocimientos y experiencias a los que están trabajando.

Por ello, hay que destacar que tenemos muchas personas con talento en los dos sentidos a los que hemos hecho referencia, y muchas que quieren llegar a conseguir ese talento, y se quieren esforzar por alcanzarlo para ser mejores, no para competir con otro, sino para hacerlo consigo mismo para estar en condiciones de dar lo mejor. Pero igual que esto hay otras que no les preocupa llegar a alcanzar el talento, porque no les interesa esforzarse, y que, sin embargo, quieren puestos de responsabilidad en la empresa y en la Administración sin tener talento, y sin ganas de conseguirlo. Por ello, para quienes lo quieran alcanzar es preciso crear escuelas de talento y estar en condiciones de poner a los mejores en la empresa y la Administración, así como enseñar cómo conseguir alcanzar el talento para contar con una mejor sociedad enseñada en querer ser mejores quienes la conforman… y no peores.