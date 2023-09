La política siempre la hemos visto como algo complejo, serio y para los mayores, aunque cada vez parece más de lo primero, menos de lo segundo y depende del día lo tercero. Pero a la vista del bloqueo político que sufre España hoy en día y de las investiduras que nos acechan, creo que es conveniente recordar las reglas de un juego, nuestro juego, al que nos gusta llamar democracia.

Las reglas son complejas, no nos vamos a engañar, pero puestos a jugar se podrían resumirse en tres y se deberían tener en cuenta por los dos grandes partidos con vistas a llegar a gobernar. Las reglas son las siguientes.

1.- Las cartas se reparten en las urnas. Somos los españoles los que decidimos con qué cartas juega cada jugador. Ello no impide que entre los propios jugadores puedan llegar a pactos, por supuesto, pero creo que en ese caso lo mínimo exigible para quienes han confiado sus cartas en esos jugadores sería explicar sus intenciones. Esto no se hace, o si se hace, no se hace todo lo claro que se debiera. Y no les juzgo, tiene que ser difícil explicar los pactos con algunos jugadores que quieren dejar de jugar a este juego o entre jugadores que ideológicamente están en las antípodas y que en breves tienen que echar otra interesante partida en sus respectivas comunidades, véase, por ejemplo, el caso de los jugadores vascos o catalanes.

2.- El juego lo gana quien consigue más escaños. Sí, han leído bien, escaños, no votos. Como se ha explicado anteriormente están permitidos los pactos y estos permiten alzarse con más escaños, lo que permite gobernar al partido que más escaños consigue siempre que no haya un agraciado con una mayoría absoluta por las urnas -una mano de las que ya no se dan-. Y lo siento por algunos jugadores, pero esta norma es fruto de un sistema representativo que, aunque suene raro, a estos jugadores les ha venido siempre muy bien. Por supuesto esta norma no se puede modificar por lo que digan las encuestas o después de repartir las cartas. Nunca está de más aclararlo, pues varios jugadores han pedido en los últimos años que gobierne la lista más votada, es decir, quien tenga mejores cartas, pero este juego no consiste en qué cartas tengas, sino en cómo las juegas.

3.- No vale ir de farol. Como una simple aclaración para quien no acostumbre a jugar a póker, ir de farol consiste en mostrar unas intenciones que en realidad no vas a llevar a cabo porque simple y llanamente tus cartas no te lo permiten. Sí, lo que comúnmente podríamos llamar “engañar”. Y puede sonar gracioso que en este juego, en el que todos los jugadores alguna vez se han escondido algún as bajo la manga y algún escándalo tras el escaño, no esté permitido, pero no, no está permitido. Y ya lo puede llamar “cambiar de postura política” que sigue sin permitirse o no se debería permitir. Esto no significa que no se pueda cambiar de opinión, por supuesto, solo faltaría, pero esos cambios tienen que ser entre partidas, antes de repartirse las cartas, pues el reparto depende de tus ideas y tus intenciones. Si una vez repartidas las cartas cambias tus ideas y te posicionas a favor de, qué se yo, una amnistía, de pactar con expresidiarios o de indultar a otros, por ejemplo, significa que has ido de farol y en este juego, al que los propios jugadores llaman democracia, el farol está terminantemente prohibido. Otra opción ante los tramposos o los dados a “cambiar de postura política” es que nosotros, los ciudadanos, cambiemos el reparto de cartas.

Estas reglas las considero imprescindibles para poder jugar, lo cual no quita importancia a otras tan relevantes como “prohibido retroceder”, para ciertos jugadores de tintes muy conservadores, o que aquí “si te comes una ficha no siempre avanzas 20 casillas”, a veces, incluso, retrocedes y si no que se lo pregunten a la señora Díaz, quien suplió a varios jugadores pero ni juntando todas sus cartas tuvo una buena mano.

A pesar de que las reglas a simple vista parecen de fácil cumplimiento, nada más lejos de la realidad, pues nos hemos acostumbrado a que se distorsionen o reinterpreten de forma intencionada en función de la complejidad del arco parlamentario. Y no, no podemos permitir que las normas se cambien para dar gusto a ciertos jugadores, se sienten al lado derecho o izquierdo de la mesa, tengan mejores o peores cartas y hablen en la lengua que hablen -bueno, eso ya da más igual, ahora que todos tienen pinganillo-. En fin, los jugadores tienen que aceptar y asumir como propias las normas antes de sentarse a jugar y de que se repartan las cartas, porque una vez empezada la partida las normas no se pueden cambiar, porque este no es su juego, porque este es nuestro juego, un juego llamado democracia.