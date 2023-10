Una vez contemplado el efecto Feijóo me he tirado de cabeza a la «Memoria viva de la Transición», de Calvo Sotelo, dado que fue un gallego vocacional, protagonista del primer debate de investidura puesto que dos años antes Suárez lo eliminó pasando del discurso a la votación con un considerable desgaste para el rey del mambo, mal asesorado como andaba ya. Al único que no contestó don Leopoldo fue a Fraga después de recibir hasta en el cielo de la boca. Para refrendar el clima, al reanudarse la sesión entró Tejero.

A principios de los noventa leí la obra encamado con fiebre. Dada la apabullante seriedad del autor no parecía el mejor remedio. Tras hacer la presentación, Cela dijo que era «uno de los libros de memorias políticas más inteligentes, agudos y llenos de humor del siglo XX». Con él, desde luego, me repuse. Contiene pasajes deliciosos como el de la noche de la legalización del pecé cuando en la estación de Lugo se encontró con Fraga a quien, pese a todo, siempre estimó. Éste lo saludó al son de «la historia os pedirá cuentas». El ministro de ucedé lo invitó a tomar algo en el vagón familiar. Pese a la resistencia inicial acudió y prosiguió con la filípica: «Habéis arruinado la pacificación de España y abierto a la incertidumbre el futuro de nuestros hijos» señalando a los ocho del matrimonio que asistían perplejos antes de que el exembajador se bajase. «Siempre he llegado a Monforte con alegría -recalca el padre de las criaturas-, aunque jamás como aquel Sábado Santo». El ciclón de Villalba reclamó hasta el último día la mayoría natural para taponar el ascenso del pesoe y jamás la obtuvo. Feijóo ha refrendado la naturalización del compañero de viaje y, con el resto de puertas cerradas, no le da. A Sánchez le toca definir hasta dónde naturaliza a los controvertidos del bloque opuesto ante la amenaza del «nuevo estallido». La suerte de nuestros hijos es contar con el colchón que sus padres alcanzaron a raíz de la Transición, incluidos los intransigentes de un extremo y otro. Qué le vamos a hacer.