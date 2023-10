Paréceme que se nos ha ido un poco la cabeza y gustamos en exceso del esperpento. Disfrutamos de la vulgaridad revestida de falsas aureolas de heroicidad y conquistamos el mundo –que no quiere ser conquistado-, con espasmos de egolatría tan vacuos como la de quienes representan un guion sin argumento.

Una sesión del Congreso, donde todos ya se entienden poco, se va a ver agudizada por la ridícula pretensión de no hacerse comprender. Traducir a quien no lo necesita es vanidad. Y cierta estupidez esconde lo superfluo elevado a la categoría de conquista. Apreciar anhelos satisfechos en tal deriva de la razón, revela cierta disfunción en la consideración debida a eso que se conoce como sentido común. Todo, a mayor abundamiento, ahogado entre mediocridades que mueven al sonrojo que produce comprobar la decadencia de lo importante sustituido por lo accesorio.

Poner obstáculos a la comunicación y hallar consuelo moral y éxito en ese logro es signo del desvarío de este siglo que acaba de comenzar y que augura elevar el anterior a la categoría de excelso. La frivolidad campa sin respeto entre menguantes luchadores de escaso magín y menos armonía. Los tiempos anuncian el desierto de las ideas y el triunfo de la elementalidad entre el aplauso doloroso de quienes aún sienten y padecen, pero que ingenuamente se pliegan ante la ordinariez de la cueva, a la que hemos regresado o regresamos con el orgullo ancestral de los homínidos orgullosos de su pasado más remoto.

La lengua no une, separa. Bien está tal ataque al fin mismo de la palabra. Cuando el verbo pierde su oficio natural, se convierte en otra cosa, ajena a sus creadores, que nunca imaginaron que se pondría al nivel de la jerga de otras especies, que tampoco entendemos en su elementalidad. La gente, esa que goza del espectáculo y de la degradación de la comedia, usa lo que le sirve para vincularse a los otros, a los prójimos, más respetables que la palabra inútil cuando se pierde en el eco de la incomprensión. La calle se ausenta de los disparates que nacen al amparo de las excentricidades de sus representantes y, en uso de la normalidad, procuran siempre establecer relaciones fluidas y comprensibles. Excepciones hay, pero tan escasas como el carnet que suelen portar.

Una tarde ante cualquier sesión parlamentaria, perdida la dignidad inherente a quien nos representa y juega con nuestras vidas y haciendas, es tiempo prestado al vacío intelectual y sentimental, siendo este segundo esencial cuando se vota con las vísceras, no con la razón.

No bastaba con exigir las lenguas para todo empleo, incluida la música que tiene uno universal. La lengua como negocio y ventajismo local, como privilegio de los propios frente a los extraños, invasores o enemigos de culturas llamadas a extinguirse, para nuestra desgracia, por este errático camino en un mundo globalizado, como una reserva, como un coto. Muy pobre es cerrar las puertas al mundo y eludir la pluralidad que se esconde detrás de las formas de hablar. E inútil en lo que ya es y se avecina. Pero, los promotores de lo pequeño y reservado se empeñan en inmolarse y van a la deriva empobreciendo sus aldeas alejadas del mundo real y casi ilimitado.

Si querían conseguir cerrar las puertas del Congreso a todos, lo van consiguiendo, pues asistir a la ópera bufa de los traductores simultáneos, siempre intercalados entre la palabra y su tono, su vida, su acento, es poner barreras entre ellos, los votantes por disciplina a cambio de una soldada y los paganos, no consultados al respecto. No hay espacio para la ironía o el toque personal porque el traductor se limita a traducir, pero no ejecuta la palabra, ni la dota de la musicalidad propia de su contenido y fin. Ni mueve a la sonrisa, ni a la interpretación personal y sentida. Palabras frías cuando no es necesario que sí sea.

Si encima los pinganillos traducen todo al castellano, que entienden sus señorías, intercalar bramidos y faltas de ingenio en otro idioma, parece un poco burlesco.

Pero en esta deriva en la que estamos, donde la política rebajada a niveles ajenos a su condición de arte triunfa, todo es posible y no hay quien haga lo que interesa de verdad, pues lo que entretiene a los dueños de la finca es lo que en nada o poco afecta a la felicidad común.

Todo es una gran farsa. No habrá independencia porque no la quieren ni ellos. No son tan elementales como para confundir y confundirse. No es posible sin pagar precios que no pueden satisfacer. Su república duró siete segundos. Mejor prueba, imposible. Todo, en realidad, se traduce en dinero, más para los más ricos y menos para los más pobres. Eso es lo que persiguen. Si hay referéndum de autodeterminación, rezarán por perderlo. Y si lo ganan, buscarán fórmulas confederales para irse y quedarse. O, mejor dicho, para quedarse con más y pagar menos al común. España no se va a romper con seguridad. Ese discurso no es real. Pero sí los españoles que viven en los lugares donde la solidaridad es más necesaria. Esto no va de independencia política, sino de desigualdad y egoísmo.

Cambiemos el discurso, pues el que insufla el ánimo es pura fachada. No caigamos en la trampa, bien tendida. Es de dinero de lo que estamos hablando. Como siempre para nuestra desgracia.