Este fin de semana se han celebrado los primeros actos de unas fiestas patronales que empezaron, aunque no nos hayamos dado cuenta, a final de agosto. La celebración de la tradicional reunión de peñas fue el chupinazo real, o más bien una mascletá, que ha desencadenado un largo mes de reuniones, grupos de Whatsapp y dimes y diretes en torno a las fiestas patronales de Pilar de la Horadada 2023 en honor a la Santísima Virgen del Pilar. Unas horas bastaron para que las redes sociales se inundaran con el mensaje #SOSFiestasdelPilar.

Los que nos sentamos en la bancada socialista, que no somos vecinos ajenos a la vida del pueblo ni a la fiesta, hemos querido vivir la polémica desde fuera. No faltará quien nos acuse de alentarla, pero no encontrará hechos para demostrarlo. Principalmente por dos motivos. El primero, que no hemos querido pronunciarnos sin escuchar antes la versión del equipo de gobierno. Y segundo, que hemos sido muy cuidadosos para que nadie pudiera usarnos para desacreditar las reivindicaciones de las peñas.

Casi un mes después de solicitar una reunión y la información sobre los gastos de fiestas de este año, tuvimos ese encuentro. Con todo lo vivido y el programa de fiestas ya en la calle para nosotros llegaba tarde. Así lo trasladamos a la concejala de Fiestas, de la misma manera que nuestra voluntad de no sentarnos con ellos para criticar ni reprochar, sino escuchar los motivos que les han llevado a tomar las decisiones objeto de la polémica. Como partido de gobierno, conocemos la complejidad de la gestión. Y como oposición somos responsables.

Después de conocerlas en primera persona, y vista la solución de última hora, ha quedado reconocida la mala gestión que el equipo de gobierno de José María Pérez ha hecho de las fiestas de este año. Ya en julio, cuando añadieron 100.000 euros a la partida inicial de fiestas, se veía que había problemas. Los precios de todo están subiendo, nos dirán. Sí, pero ojo, que a nadie se le escapan esas mejoradas programaciones de fiestas en vísperas de las elecciones municipales. Y todo sea dicho, al PP le funcionó muy bien.

Desde el PSOE discrepamos del organigrama de fiestas hacia el que el Partido Popular lleva caminando cuatro años porque no compartimos concentrarlas de un fin de semana a otro. Apostamos por volver a disfrutar de varios fines de semana y hacerlo con mayor intensidad en torno a los días del nueve y doce de octubre, festividad de la Virgen del Pilar. Pues ella es el origen, centro y motivo de estas celebraciones. Esto tampoco lo podemos olvidar ni obviar.

La fiesta tiene un carácter original religioso que ha ido incorporando el lúdico, deportivo y cultural. Y que, en nuestra opinión, debería llegar hasta el turístico. Ahora son una relación de actos sin mayor transversalidad ni fondo. Y sobre todo debe ser motivo de unión, convivencia y diversión de todos los que aquí vivimos y quienes nos visiten. Si a esto se añade que las de 2023, serán mejores o peores que otras ediciones anteriores, pero con total seguridad ya han sido las más polémicas, podemos concluir que las fiestas del Pilar necesitan un cambio.

Desde el Partido Socialista ya dijimos que escucharíamos a las peñas festeras para organizar las fiestas si gobernábamos. Y aunque no lo hacemos, creemos que todo lo que se haga en adelante debe nacer del diálogo y su participación. Así lo hemos pedido. También sabemos que las fiestas van más allá de las peñas. Hay que hacer partícipes al resto de colectivos y definir espacios y responsabilidades. La suma de todos es la única fórmula de éxito. Y el ayuntamiento tiene la responsabilidad de promover un entorno de confianza y respeto entre todos y dirigir el proceso que la haga posible.

Hay muchas maneras de organizar y entender las fiestas. Pilar de la Horadada no tiene que inventar ni copiar nada. Solo tiene que seguir la trayectoria de su historia y contar con todos. Si cuentan con nosotros, nos encontrarán apostando por unas fiestas participativas, fieles a sus orígenes y evolución, con una programación para todos y todas, y la ambición de recuperar su esplendor y dar a conocer nuestro pueblo. Siempre con el deseo de que todos pasemos unas felices fiestas y gritar juntos, con pasión y a una misma voz:

¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva Pilar de la Horadada!